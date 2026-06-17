SQOOLが「OPEN GAME FEST」にメディアパートナーとして参加、情報の発信やゲーム開発者への周知を支援
ゲーム情報メディアを運営する株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）は、2026年7月11日（土）に京都で開催されるゲームイベント「OPEN GAME FEST」にメディアパートナーとして参加いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352426/images/bodyimage1】
「OPEN GAME FEST」は、ゲーム開発者やゲーム業界を目指す学生の成長を促すと同時に、開発モチベーションを向上させることを目的としたイベントです。
イベント内ではゲーム開発者、学生、ゲームファンが楽しめるよう、セッションやゲーム出展をはじめとした様々な体験が用意されています。
OPEN GAME FEST公式サイト：https://opengamefest.com/
OPEN GAME FEST参加登録ページ：https://indie-us-games.connpass.com/event/395094/
SQOOLはメディアパートナーとして、「OPEN GAME FEST」の情報発信や、ゲーム業界内への周知などをサポートいたします。
また「OPEN GAME FEST」はSQOOLが主催するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」に協力イベントパートナーとして参加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352426/images/bodyimage2】
「OPEN GAME FEST」と「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」は、双方のイベントの発展を目的として、相互にイベント参加者への情報共有などを実施する予定です。
関連URL
OPEN GAME FEST公式サイト：https://opengamefest.com/
OPEN GAME FEST参加登録ページ：https://indie-us-games.connpass.com/event/395094/
OPEN GAME FEST公式X：https://x.com/OPEN_GAME_FEST
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
SHIBA GAME AWARD公式サイト：https://shibagameaward.com/
配信元企業：株式会社SQOOL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352426/images/bodyimage1】
「OPEN GAME FEST」は、ゲーム開発者やゲーム業界を目指す学生の成長を促すと同時に、開発モチベーションを向上させることを目的としたイベントです。
イベント内ではゲーム開発者、学生、ゲームファンが楽しめるよう、セッションやゲーム出展をはじめとした様々な体験が用意されています。
OPEN GAME FEST公式サイト：https://opengamefest.com/
OPEN GAME FEST参加登録ページ：https://indie-us-games.connpass.com/event/395094/
SQOOLはメディアパートナーとして、「OPEN GAME FEST」の情報発信や、ゲーム業界内への周知などをサポートいたします。
また「OPEN GAME FEST」はSQOOLが主催するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」に協力イベントパートナーとして参加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352426/images/bodyimage2】
「OPEN GAME FEST」と「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」は、双方のイベントの発展を目的として、相互にイベント参加者への情報共有などを実施する予定です。
関連URL
OPEN GAME FEST公式サイト：https://opengamefest.com/
OPEN GAME FEST参加登録ページ：https://indie-us-games.connpass.com/event/395094/
OPEN GAME FEST公式X：https://x.com/OPEN_GAME_FEST
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
SHIBA GAME AWARD公式サイト：https://shibagameaward.com/
配信元企業：株式会社SQOOL
プレスリリース詳細へ