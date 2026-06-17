【平和堂】「西川貴教の水無月」を、関西エリアの平和堂店舗・インターネットショップにて数量限定販売中

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、6月30日(木)の「夏越しの祓」にあわせて、平和堂特命GM西川貴教さんのオリジナル水無月を数量限定で販売中です。

水無月は、半年の間にたまった穢れを祓い、残り半年の無病息災を願う「夏越しの祓」に合わせて古くから食されてきた和菓子です。三角形は暑さをしのぐ「氷」、赤い小豆は「厄除け」を意味し、京都・滋賀を中心に暑い夏を無事に乗り切れることを願う風習として受け継がれています。京都や滋賀で生まれ育った人には身近な水無月ですが、実は地域特有の風習だと知った西川さんの「季節を感じる地域の文化を大切にしたい」という思いから、京都の老舗和菓子店「松屋」様の協力を得て、このたびオリジナル水無月が完成しました。冷やしてもモチモチの食感を感じてもらえるよう試作を重ねたこだわりの生地を、豊かなコクと香りの北海道産小豆が引き立てます。暑気払いの「氷」に見立てた三角形に切り分けて、季節を感じるお菓子としてぜひご賞味ください。

■商品概要

商品名 ：西川貴教の水無月

・店頭販売

販売店舗：滋賀県、京都府、大阪府の平和堂各店※2

販売期間：2026年6月4日(木)～2026年6月30日(火)

販売価格：1本入り 本体価格798円（参考税込価格862円）

※1一日の入荷数に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※2一部店舗では取扱いがございません（スーパーフレンド大石店/FM栗東御園店/FM・D…武佐店、小柿店/FMスマート…能登川佐野店、河西店、茨木サニータウン店/丸善…石部店、守山店）FMはフレンドマートの略

・平和堂インターネットショップ

販売期間：2026年6月4日(木)～2026年6月21日(日)

販売価格：2本入り 本体価格2,500円（参考税込価格2,700円 ※送料込み）

※冷凍便での配送となります

※北海道、沖縄、離島に関しては配送不可となっております

※なくなり次第、販売終了です

以上