【ウェスティンホテル横浜】横浜美術館開催 展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」とのコラボレーションアフタヌーンティーを期間限定で提供

マリオット・インターナショナル

新世代の「ウェルビーイング」を体現したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、2026年7月17日（金）から、「マリー・アントワネット・スタイル コラボレーションアフタヌーンティー」を23階ロビーラウンジにて提供いたします。

本アフタヌーンティーは横浜美術館で開催される展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」とのコラボレーション企画です。同展は、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館（V＆A）が企画した世界巡回展で、日本では横浜美術館が唯一の開催会場となり、18世紀から現代まで多くの人々に影響を与えたマリー・アントワネットの「スタイル」を紹介します。

ウェスティンホテル横浜では、18世紀フランス宮廷文化を象徴するマリー・アントワネットの美意識やライフスタイルから着想を得たスイーツとセイボリーをご用意しました。展覧会の世界観を味覚でも、視覚でも体感いただける特別なアフタヌーンティーをご提供いたします。

また、8月1日（土）からは展覧会のチケットがセットになったプランもご用意いたします。

23階 ロビーラウンジ

メニューには、マリー・アントワネットの人生や美意識、ヴェルサイユ宮殿での暮らしからインスパイアされたスイーツやセイボリーの数々が並びます。

王妃の象徴的なヘアスタイルをモチーフにした「王妃の髪結い ラズベリームース ローズクリーム」は、ラズベリームースとローズクリームを組み合わせ、華やかな見た目と繊細な味わいを表現。また、「ヴェルサイユの宝石 バニラババロワとブルシエルシート」は、宮廷を彩った華麗な宝飾品から着想を得たスイーツです。滑らかなババロアをベースに、ヴェルサイユ宮殿のきらびやかな世界観を表現しました。さらに、「エクレールデュトリアノン ブルーベリー チーズ」は、王妃が愛したトリアノン宮殿の庭園をイメージし、ブルーベリーとチーズの爽やかな酸味を楽しめる一品です。

加えて、セイボリーにも宮廷文化の華やかさや王妃が愛した色彩を表現したメニューをご用意しました。「ブラン&ジョーヌドール ホワイトコーン ゴールドフィルムの煌めきを纏って」は、王妃が愛した真珠をモチーフに、旬のホワイトコーンの自然な甘みを生かしたムースに金箔をあしらい、宝石のような美しさを表現。一品一品に込められたストーリーとともに、マリー・アントワネットの世界を味覚でお楽しみいただけます。

特製パフェ

また、平日はオプション、土日祝日はセットメニューとして特製パフェをご用意いたします。マリー・アントワネットが愛した香水文化に着想を得た本パフェは、パフュームボトルを用いた優雅な演出とともに提供。華やかなビジュアルとライブ感あふれる演出が、まるで宮廷のサロンに招かれたかのような特別なひとときを演出し、五感で楽しむデザート体験をお届けします。ナイトアフタヌーンティーでは、マリー・アントワネットの華やかさや気品を表現した「ビーツのバラ フォアグラコンフィ」をはじめ、最後の食事として知られるブイヨンスープなど、歴史やストーリー性を感じられるセイボリーをご提供。展覧会を彷彿とさせる優雅な世界観とともに、夜ならではの贅沢なティータイムをお楽しみいただけます。

8月1日（土）からは展覧会チケット付きプランも

ナイトアフタヌーンティー

8月1日（土）からは、展覧会鑑賞チケット付きプランも。アフタヌーンティーを楽しんだ後に横浜美術館で開催される「マリー・アントワネット・スタイル」 展をご鑑賞いただけます。味覚と視覚の両面からマリー・アントワネットの美意識とライフスタイルの魅力を五感でご堪能いただけます。

マリー・アントワネット・スタイル コラボレーションアフタヌーンティー開催概要

開催期間：2026年7月17日（金）～2026年10月31日（土）

営業時間：

アフタヌーンティー１.11:30～ / ２.13:45～ / ３.16:00～（3部制・各100分）

ナイトアフタヌーンティー 18:00～22:00 (20:00最終入店）

料金：

アフタヌーンティー 平日 8,200円（+800円で特製パフェ付き※要事前予約） / 土日祝 9,200円

ナイトアフタヌーンティー フリーフロー付き

ノンアルコールワイン付き8,200円/スパークリングワイン付き9,200円/シャンパーニュ付き12,300円

「マリー・アントワネット・スタイル」 展覧会チケット付きプラン

開催期間：2026年8月1日（土）～2026年10月31日（土）

営業時間：

アフタヌーンティー１.11:30～ / ２.13:45～ / ３.16:00～（3部制・各100分）

ナイトアフタヌーンティー 18:00～22:00 (20:00最終入店）

料金：

アフタヌーンティー 平日10,200円 （+800円で特製パフェ付き※要事前予約）/ 土日祝 11,200円

ナイトアフタヌーンティー フリーフロー付き

ノンアルコールワイン付き10,200円/スパークリングワイン付き11,000円/シャンパーニュ付き14,300円

※料金はすべて税・サービス料込み

ご予約：https://x.gd/FyC83D

注意事項：

・チケット付きプランに含まれるチケットは一般入場チケットです。

・チケット付きプランのチケットに日付指定はございません。

・アフタヌーンティーご利用日に、展覧会へのご入場を確約するものではございません。

展覧会の詳細や最新情報は展覧会公式サイト（https://www.marie2026.jp/）をご覧ください。

【展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」について】

会期：8月1日（土）～11月23日（月・祝）

会場：横浜美術館

公式サイト：https://www.marie2026.jp/

歴史上もっともファッショナブルな王妃、マリー・アントワネット。時代の「ファッション・アイコン」となった王妃の装いやインテリアは、18世紀から現代まで、ファッションやデザイン、映画などに広く影響を与えてきました。

本展は、アントワネット時代のドレスや宝飾、家具などを手がかりに、あらゆる点で新しい様式（スタイル）をうちたてていった王妃の革新性と、その人物像に迫ります。さらに王妃が形づくった「スタイル」の源泉が、いかに時代を超えて人びとを魅了し、現代のクリエーターたちにも示唆を与え続けているかについて紹介します。

本展はロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館で企画され、2026年3月22日まで同館で開催されました。横浜美術館は、世界巡回最初の地、かつ国内では唯一の会場となります。

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/

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【ウェスティンホテル＆リゾートについて】

ウェスティン・ホテル＆リゾート（Westin Hotels & Resorts）は、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネスのグローバルリーダーとして、旅行中もお客様が心身ともに健やかに過ごせるようサポートしています。その取り組みは、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づいています。世界40以上の国と地域に240軒以上のホテルとリゾートを展開するウェスティンでは、受賞歴のあるアイコニックな「ヘブンリーベッド（Heavenly(R) Bed）」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R) Fitness Studio」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、スポーツウェアを貸し出す便利な「Gear Lending Program」など、多彩なウェルネス体験をご提供しています。また、「Eat Well」メニューでは、栄養価が高く美味しい料理もお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.com をご覧ください。最新情報は、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、Facebookでも発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中のブランドホテルに加え、「Marriott Bonvoy Moments」でしか体験できない特別なアクティビティや、無料宿泊、エリートステータスの特典など、さまざまなメリットをご提供しています。

無料でご登録いただけますので詳細はhttps://www.joinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowyをご覧ください。

Marriott Bonvoy の会員になると、世界30以上のホテルブランドでお得な会員限定料金でのご宿泊に加え、無料宿泊やレストラン、バー、スパなどで使えるポイントを効率よく貯められます。入会費・年会費は無料。ぜひこの機会にご入会いただき、あなたの旅をもっと楽しく、もっと贅沢に。