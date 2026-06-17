《SKY合同会社企画》50歳以上のシニアチアダンスチームRuby、WNBA公式戦ハーフタイムショウに出演

SKY合同会社SKY合同会社WNBA企画

SKY合同会社（本社：神奈川県横浜市）は、日本のシニアチアダンスチーム「Ruby」が、2026年7月29日（現地時間）にアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスで開催されるWNBA公式戦において、ハーフタイムショウに出演することをお知らせいたします。

本公演は、フェニックス・マーキュリーのホームアリーナで実施される、WNBA公式戦の演出として行われるもので、日本のシニアチアダンスチームがアメリカプロスポーツリーグの舞台でパフォーマンスを披露する貴重な機会となります。

Rubyは、「一度きりの人生楽しもう！」という想いのもと活動を続けるシニアチアダンスチームです。日頃の練習で培ってきた技術とチームワークを活かし、世界最高峰の女子プロバスケットボールリーグであるWNBAの舞台に挑戦いたします。

なお、当チームは本企画への参加に向けてクラウドファンディングを実施しております。

年齢を問わず夢へ挑戦する姿を世界へ発信する本プロジェクトに対し、皆様の温かいご支援とご声援を賜りますようお願い申し上げます。

SKY合同会社は今後も夢へ挑戦する日本人を応援し、一人でも多くの方が世界へ羽ばたく機会を創出してまいります。

【企画概要】

企画元：SKY合同会社

開催地：アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス

試合会場：Mortgage Matchup Center

（WNBAフェニックス・マーキュリー ホームアリーナ）

試合日程：2026年7月29日（現地時間）

SKY合同会社海外スポーツ企画事業部について ---------------------------

SKY合同会社は、NBA、WNBA、NFL、NHL、MLBなど各リーグ所属チームと直接連携し、海外スポーツ関連のイベント企画および運営業務を手がけています。

日本国内ではバスケットボールスクールの運営やスポーツイベントの企画を通じて、子どもたちが世界へ挑戦できる環境づくりに取り組んでいます。

また、海外スポーツチームとの取引を通じて培ってきた実績と経験を活かし、アリーナ演出、集客施策、エンターテインメントビジネスに関する企画・ご依頼も承っています。今後も日本と海外をつなぐ架け橋となるプロジェクトを継続的に実施していく予定です。

●会社名：SKY合同会社

●所在地 ：神奈川県横浜市

●URL ： https://www.sky-llc-s.com/