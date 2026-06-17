RX Japan主催、「第27回 マーケティングWeek【夏】2026」に出展　体験型ガチャを活用した新たなマーケティング施策を提案

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、2026年6月24日（水）から26日（金）まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級のマーケティング総合展示会「第27回 マーケティングWeek【夏】2026」に出展いたします。

当社ブースでは、デジタルサイネージ搭載ガチャマシンをはじめ、来場者参加型のプロモーション施策や販促ソリューションをご紹介します。集客、会員獲得、アンケート回収、SNS拡散など、企業のマーケティング活動に活用できる様々な事例を展示し、新たな顧客接点の創出をご提案いたします。

■ 出展背景

近年、企業のマーケティング活動においては、単なる広告配信だけでなく、ユーザーが自ら参加したくなる体験型コンテンツの重要性が高まっています。

株式会社ゼロプレイスでは、ガチャという親しみやすい体験を通じて、集客・販促・顧客エンゲージメント向上を実現するソリューションを提供しており、展示会や商業施設、スポーツイベント、自治体イベントなど幅広い分野で活用されています。

今回の出展では、こうした導入事例や活用方法を紹介し、企業のマーケティング課題解決に向けた新たな施策をご提案します。

■ 展示内容

会場では、以下のサービス・ソリューションをご紹介予定です。

デジタルサイネージ搭載ガチャマシン

キャッシュレス対応ガチャマシン

SNS連動プロモーション

会員登録・アンケート取得施策

イベント集客支援ソリューション ELP（Event Lead Plus）を活用したデジタルガチャ施策

来場者の行動を促しながら、楽しさとマーケティング成果の両立を実現する施策をご体験いただけます。

第27回 マーケティングWeek【夏】2026について

デジタルサイネージ搭載ガチャマシンQRコードを活用した来場者参加型ソリューション

2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第27回 マーケティングWeek【夏】2026」は、広告、SNSマーケティング、販促支援、EC運営、営業支援、CX向上、ブランディングなど、マーケティング領域を網羅する日本最大級の総合展示会です。

近年注目を集める「推し活マーケティング」をテーマとした「推し活EXPO」も開催され、ファンコミュニティ活性化やエンゲージメント向上に関する最新事例・ソリューションが紹介されます。約370社の出展と2万人超の来場が見込まれ、最新のマーケティングソリューションや業界トレンドが一堂に集結します。

なお、当社は展示会内で展開される体験型企画「推し活パーク」においても、デジタルサイネージ搭載ガチャマシンを提供し、来場者体験の向上を支援します。

◼️出展概要

こちらの画像は設営イメージです。

展示会名：第27回 マーケティングWeek【夏】2026

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

ブース番号：MS3

■ 今後の展望

株式会社ゼロプレイスでは、今後も体験型ガチャコンテンツを通じて、

・イベント参加促進

・回遊施策

・ファンマーケティング

・自治体連携

・観光施策

・販促キャンペーン

など、多様な分野で“体験を起点とした参加導線”の創出を推進してまいります。

今後も、企業・自治体・地域イベントにおいて、来場者体験価値の向上と新たなコミュニケーション創出に貢献してまいります。

デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

SNS：X(https://x.com/gtcha_x0218)