『ドールズフロントライン2：エクシリウム』「サマーフロントin東京タワー」のページを公開

株式会社サンボーンジャパン

＜ドールズフロントライン2：エクシリウム ニュースリリース＞

2026年6月17日配信

スマホ/PC向け人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、東京タワーで開催されるオフラインイベント『サマーフロントin東京タワー』用のページを公開したことをお知らせいたします。

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』公式X(旧Twitter)

@EXILIUMJP (https://x.com/EXILIUMJP )

■『サマーフロントin東京タワー』のサイトを公開

6月19金日(金)より東京タワーフットタウン1階にて開催する『サマーフロントin東京タワー』のページを公開しました。

衣装の展示、描きおろしグッズの販売、コスプレイヤーの登場など様々な企画をご用意しておりますので、是非ご来場ください。

▼開催概要

『サマーフロントin東京タワー』

期間：2026年6月19日(金)～7月5日(日)

会場：東京タワー フットタウン1階特設カウンター

東京タワー公式ホームページ：https://www.tokyotower.co.jp/

※『ドールズフロントライン2：エクシリウム』のイベントページは上記内の「イベント」よりご確認ください。

●コラボチケット

東京タワーメインデッキに昇れる展望台チケットがコラボチケットとして販売。書きおろしを使用した記念になる1枚になっております。

・参加料金大人４,０00円小人(中学生以下)３,500円※3歳以下無料

※展望台入場チケット+特典付き価格となります。

・購入特典：

オリジナルピクチャーチケット１種、

ラリーシート１種

メモリアルカード１種

ラリー達成特典：トレカ１枚（全６種ランダム）

実施時間[平日] [土日祝日] 12時～20時（LO.19:30）

販売場所フットタウン１階 『ドールズフロントライン2：エクシリウム 』特設カウンターにて当日のみ販売

※通常のチケットカウンターと異なります。

●コラボグッズの販売

『サマーフロントin東京タワー』のために書き下ろしたイラストを使用した、アクリルスタンドやキーホルダーなどのグッズを販売いたします。

■6月20日(土)は人気コスプレイヤーも登場

イベント中の「6月20日(土)」は「植原ゆきな」さん「カモミール」さん「乃街まの」さんが登場し、キャラクターに扮して写真撮影を行います。

※コスプレイヤーの撮影エリアは無料で入場可能です

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について

「ドルフロ２」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。

ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。

ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/

公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@EXILIUMJP

App Store

https://apps.apple.com/app/id6499011827

Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium

権利表記：

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協力：株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)