音楽ドキュメンタリー映画『イミディエイト ファミリー』6/19（金）公開！松任谷由実、野口五郎、五輪真弓、イルカ、吉田拓郎、浜田省吾、奥田民生他 日本の大物アーティストたちの陰にいた“ファミリー”たち
名曲の陰にいたのは、音で結ばれた“もうひとつの家族”
数々の名曲の裏側で活躍してきたセッション・ミュージシャン。
音楽の旅路を共に歩む彼らの軌跡を追った音楽ドキュメンタリー。
「ザ・イミディエイト・ファミリー」
米ウエストコースト・サウンドを陰で支えたミュージシャン達を描いた音楽ドキュメンタリー映画『イミディエイト ファミリー』がいよいよ6月19日(金)より劇場公開される。
ウエストコースト・サウンドとも呼ばれるジェイムス・テイラーやキャロル・キング、リンダ・ロンシュタット、ジャクソン・ブラウンらのレコーディングやツアーを支えたダニー・コーチマー(ギター)、 ワディ・ワクテル(ギター)、 リーランド・スクラー(ベース)、ラス・カンケル（ドラム)ら4人のセッション・ミュージシャンを様々なミュージシャン、関係者らの証言を交えて立体的に描いていく音楽ドキュメンタリー作品。
現在、世界的に再評価されている日本の「シティポップ」。その洗練された都会的なサウンドを裏で支えたのも、今回の映画では描かれていないが、「ザ・イミディエイト・ファミリー」のメンバーたちだった。多くの日本の著名なアーティストの作品に参加している彼らは、日本でも数々の名曲の裏側で活躍してきたのだ。その一例をあげると、下記のようなものがある。
●松任谷由実（荒井由実）：「14番目の月」(76)にリーランド・スカラーが参加。その後も「春よ、来い」（94)など。
●野口五郎:1970年代後半のLAで録音したアルバム、日本ツアーにワディ・ワクテルが参加。
「GORO IN LOS ANGELES, U.S.A. -北回帰線-」（76）にはリーランド・スカラー参加。
●五輪真弓:「時をみつめて」（74）は、ダニー・コーチマー、リーランド・スクラー、ラス・カンケルが参加。
●イルカ：1983年の武道館ライブにラス・カンケル リーランド・スカラー参加。
●吉田拓郎 1995-96年ツアーにワディ・ワクテル、リーランド・スカラー、ラス・カンケル参加。
●浜田省吾：「イメージの詩」（97）にワディ・ワクテル、リーランド・スカラー、ラス・カンケルが参加
●奥田民生：2018年の「ザ・イミディエイト・ファミリー」の来日セッションに参加。
2018年の「ザ・イミディエイト・ファミリー」来日時には、五輪真弓、小坂忠、奥田民生らがゲストとして参加し、奇跡の共演も実現した。その後、ライブアルバム「Live In Japan」を作ったのも、深い「日本への愛」があり、たくさんの日本のミュージシャンとのつながりがあったからこそ。日本版のドキュメンタリー『イミディエイト ファミリー』が作れるぐらいのエピソードがそこにはあったかもしれない。
今回は、ギターのワディ・ワクテルの、映画では使用されていない特別映像も到着。コンビニに入った時に、自分がギターソロをしている曲が流れた時のエピソードに、思わずほっこりさせられる。彼の飾らない人柄が感じられる話だ。
映画「イミディエイト ファミリー」は6月19日(金)にＴＯＨＯシネマズシャンテ、kino cinema新宿、YEBISU GARDEN CINEMA他で劇場公開される。
また上映期間中、トークゲスト登壇付き上映が下記日程にて３回にわたって実施される。こちらもぜひお見逃しなく！
＜トークゲスト登壇付き上映スケジュール＞
☆6月19日(金) 19:15開始/19:45上映スタート(予定)
会場：東京 エビスガーデンシネマ
登壇者：KEIKO WALKER(Country Singer)、白井英一郎(ミュージシャン、音楽ライター),前むつみ(翻訳家、音楽ライター）
☆6月20日(土) 12:00開始/12:30上映スタート(予定)
会場：東京 ＴＯＨＯシネマズ シャンテ
登壇者：川原伸司(レコード・プロデューサー、作曲家)、杉真理（ミュージシャン）
☆6月26日(金) 20:30開始（18時30分の上映回終了後)
会場：東京 ＴＯＨＯシネマズ シャンテ
登壇者：ジョージ・カックル(ラジオDJ、プロデューサー）、朝日順子（翻訳家、音楽ライター）
※登壇イベントご観覧は各上映チケットを購入の上ご入場ください。
☆劇中に登場するミュージシャン、関係者、劇中で流れる楽曲は公式サイトにて
https://malibu-corp.com/immediatefamily
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PKK6gIcL7Jk ]
『イミディエイト ファミリー』予告編
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qL6DV5JP5p4 ]
【特別映像】ワディ・ワクテルが語る『タバコとギターソロの話』
邦題：イミディエイト ファミリー
原題：Immediate Family
監督：デニー・テデスコ
上映時間100分/製作：2023年(米)
字幕監修：朝日順子
提供：Malibu Corporation・Osakana LLC.・WADO WINGX Co.,Ltd
配給：サンタバーバラ・ピクチャーズ
公開：2026年6月19日(金) ＴＯＨＯシネマズシャンテ、kino cinema新宿、YEBISU GARDEN CINEMA他全国順次公開
(C) 2023 THUNK ENTERPRISES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
公式HP:https://malibu-corp.com/immediatefamily
公式X：https://x.com/ImmediateF26
公式facebook：https://www.facebook.com/immediatefamilyjp/
#イミディエイトファミリー
リンダ・ロンシュタットとともに
ムビチケ（前売オンライン券）発売中！(https://ticket.moviewalker.jp/film/092797)
https://ticket.moviewalker.jp/film/092797
上映劇場(https://malibu-corp.com/immediatefamilytheater)
関東
【東京】ＴＯＨＯシネマズ シャンテ(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do) 6月１９日～
【東京】kino cinema新宿(https://kinocinema.jp/shinjuku/) ６月１９日～
【東京】YEBISU GARDEN CINEMA(https://www.unitedcinemas.jp/ygc/index.html) ６月１９日～
【東京】kino cinema 立川高島屋ＳＣ館(https://kinocinema.jp/tachikawa/) ６月１９日～
【東京】アップリンク吉祥寺(https://joji.uplink.co.jp/) ６月２６日～
【東京】１０９シネマズ二子玉川(https://109cinemas.net/futakotamagawa/) ６月２２日（１日のみ）
【東京】１０９シネマズグランベリーパーク(https://109cinemas.net/grandberrypark/) ６月２５日（１日のみ)
【神奈川】kino cinema 横浜みなとみらい(https://kinocinema.jp/minatomirai/) ６月１９日～
【神奈川】１０９シネマズ港北(https://109cinemas.net/kohoku/) ６月２３日（１日のみ）
【千葉】T・ジョイ蘇我(https://tjoy.jp/t-joy_soga) 6月１９日～
【栃木】小山シネマロブレ(https://www.ginsee.jp/roble/) ７月３日（～７月９日）
【栃木】宇都宮ヒカリ座(https://www.ginsee.jp/hikariza/) ７月１０日（～７月１６日）
【埼玉】MOVIX川口(https://www.smt-cinema.com/site/kawaguchi/index.html) ６月１９日～
東北
【宮城】フォーラム仙台(https://forum-movie.net/sendai/) ７月１７日～
中部
【長野】岡谷スカラ座(https://userweb.alles.or.jp/scalaza/) ７月１０日～
東海
【愛知】センチュリーシネマ(https://eiga.starcat.co.jp/) 6月２６日～
【静岡】シネプラザサントムーンシネマ(https://www.cineplaza.net/) 6月２６日～
関西
【大阪】大阪ステーションシティシネマ(https://www.osakastationcitycinema.com/site/oscc/) ６月１９日～
【大阪】kinocinema心斎橋(https://kinocinema.jp/shinsaibashi/) ６月１９日～
【京都】アップリンク京都(https://kyoto.uplink.co.jp/) ６月１９日～
【兵庫】シネマKOBE(https://cinemakobe.jimdofree.com/) ６月２０日～
中国地方
【岡山】TOHOシネマズ岡南(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/031/TNPI2000J01.do) ６月１９日～
九州
【福岡】kino cinema 天神(https://kinocinema.jp/tenjin/) ６月１９日～
【熊本】TOHOシネマズ はません(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/027/TNPI2000J01.do) ６月１９日～