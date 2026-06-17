SIIFIC B Corp 認証取得のお知らせ

SIIFインパクトキャピタル株式会社

SIIFインパクトキャピタル株式会社（共同創業者：梅田 和宏・三浦 麗理、以下「SIIFIC」）は2026年6月、Certified B Corporation(TM)（以下「B Corp(TM)」）を取得し、B Corpウェブサイトにおいて評価結果(https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/siif-impact-capital-inc/)が開示されましたことをお知らせいたします。

B Corp は、社会的・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任に関する基準を満たしていることが検証された企業です。Bは "Benefit"の頭文字を示し、「株主だけに限らない、人々や地球のためのベネフィットを追求する」ことを意味します。

認証に当たって総合スコア80点以上の基準が要求される中、102.2点という高得点で評価されたことは我々にとって非常に強い後押しとなり、励まされる結果となりました。

なぜ取得したのか - Purpose

SIIFICは創業以来、「誰もがよりよく生きられる社会」の実現を目指し、ウェルネスリテラシーとソーシャルキャピタルを高めるスタートアップへの投資を行ってきました。私たちが考えるインパクト投資とは、単に社会課題を解決する企業へ資金を供給するだけではなく、投資家自身もまた社会変革の主体として責任を果たすことです。（参照：VCが自らに基準を課すとき：B Corpが映す投資の現在地(https://siificjp.substack.com/p/vc-b-corp)）

VC業界では、投資先に対してESGやインパクト経営を求める一方で、投資ファンド自身の組織運営や意思決定プロセスについては十分な透明性や説明責任が求められてこなかった側面があります。私たちは、そのような状況に対して「投資先に求めることを、自らも実践する」という姿勢を大切にしたいと考えました。

B Corp認証は、企業が株主だけでなく、従業員、顧客、地域社会、環境など全てのステークホルダーに対して責任を持つことを求める国際的な認証制度です。SIIFICにとってB Corp取得は、新たなブランド獲得ではなく、自らが掲げる価値観と経営実践を第三者基準によって検証し、継続的に改善していくためのコミットメントです。

社会や環境に対する責任を投資先だけに委ねるのではなく、投資家自身もその責任を引き受ける。その意思表示として、私たちはB Corp認証取得を選択しました。

取得までのプロセス

B Corp認証取得は、新たな制度への対応や一時的な取り組みではなく、SIIFICが設立当初から大切にしてきた価値観や組織文化を改めて可視化し、国際的な基準のもとで検証するプロセスでした。

設立からまだ3年という若いファンドである私たちにとって、今回の認証取得において特に意義深かったのは、こうした創業以来の取り組みが国際的な評価基準に照らして高く評価されたことです。B Corpは企業の製品やサービスだけでなく、組織に埋め込まれた価値観、意思決定の仕組み、従業員やコミュニティとの関係性、そして経営そのものの在り方を評価します。今回認証されたのは、単なる事業モデルではなく、SIIFICという組織が日々実践してきた企業行動そのものだと考えています。

私たちは今回の認証をゴールではなく、創業時に掲げた価値観をさらに深化させるための新たなスタート地点として捉えています。

社会・環境インパクトとの関係

SIIFICが目指すインパクトは、個別企業の成長に留まりません。私たちは、社会課題を生み出している構造そのものに働きかける「システムチェンジ」を重視しています。

例えば、健康格差や孤立、地域コミュニティの希薄化といった課題は、一つのサービスや製品だけで解決できるものではありません。そこでSIIFICは、ウェルネスリテラシーとソーシャルキャピタルを高める企業への投資を通じて、人々がより主体的に生きられる社会基盤の形成を目指しています。

B Corp認証は、このような志向を組織運営レベルでも担保する仕組みです。社会・環境への配慮を事業活動の周辺に置くのではなく、意思決定の中心に据えることを求めています。

私たちは、インパクト投資ファンドが本当に社会変革を目指すのであれば、自らの組織もその変革の一部であるべきだと考えています。B Corp認証はその考えを具現化するものであり、SIIFICが目指す「ウェルネス・エクイティ」の実現に向けた重要な基盤の一つです。投資によるリターンに加え、持続可能な組織運営を統合することで、より大きな社会・環境インパクトの創出を目指していきます。

今後のコミットメント

B Corp認証取得後も、SIIFICは認証維持そのものを目的とはせず、より高い基準を目指して継続的な改善に取り組みます。

第一に、投資先企業との共創です。私たちは単なる資金提供者ではなく、投資先企業と共にシステムチェンジを生み出すパートナーでありたいと考えています。そのため、インパクト測定や組織づくり、ステークホルダー経営に関する知見共有を進めていきます。

第二に、インパクトVCとしての組織文化の深化です。私たちは、優れた投資成果と社会的インパクトの両立は、健全で多様性のある組織文化から生まれると考えています。今後も、学習する組織としての姿勢を維持しながら、従業員一人ひとりがPurposeとつながり、自律的に挑戦できる環境づくりを進めていきます。

第三に、VC業界全体への貢献です。日本ではB Corp認証を取得したVCはまだ多くありません。SIIFICは、投資家自身が社会的責任を果たす新しいVCモデルの実践例として、業界全体の議論や実践を促進していきたいと考えています。

私たちは、短期的な成果だけではなく、次世代により良い社会システムを残すことを重視しています。B Corp取得はそのための一つの節目であり、今後も「よりよく生きられる社会」の実現に向けて挑戦を続けます。