ME-BYOサミット神奈川実行委員会主催「ME-BYOサミット神奈川2026夏」の運営事務局を担当

ファンメディケーション株式会社

ファンメディケーション株式会社（代表取締役：森本滋久）は、ME-BYOサミット神奈川実行委員会（事務局：神奈川県）からの運営業務委託に基づき、「ME-BYOサミット神奈川2026夏」の開催を運営事務局としてサポートいたします。

神奈川県では持続可能な健康長寿社会の実現に向けて、未病コンセプトや未病改善の重要性を普及・啓発するとともに、神奈川発の未病産業の市場拡大を図ることを目的として、「ME-BYOサミット神奈川」の取組を進めています。

今回は、未病の重点領域のうちメンタルヘルス・ストレスと認知機能をテーマに、未病改善の取組を議論・発信する「ME-BYOサミット神奈川2026夏」を開催します。

弊社では、そのキービジュアルの策定からチラシ制作、業界関係者への周知・広報活動および講師・参加者との連絡窓口をはじめ、当日のセミナー録画及び会場運営までを担います。

【サミット概要】

＜日時＞

2026年7月2日（木曜日）13時00分から17時00分（開場12時30分）

＜会場＞

東海大学湘南キャンパス 2号館大ホール（2S-101教室）

（〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1）

会場へのアクセス方法はこちら↓

（https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0125/me-byo-summit-kanagawa2026/access.html）

＜定員＞

300名（参加費無料、事前登録制） 後日アーカイブ動画配信予定

＜対象＞

未病・ヘルスケア関連の企業、アカデミア、行政機関、県民

＜テーマ＞

科学技術と地域の力で支える、心と脳の未病の見える化と改善

＜内容＞

未病の重点領域であるメンタルヘルス・ストレスと認知機能について、見える化と改善をテーマに、神奈川で進む最先端科学技術の進展状況を紹介します。さらに、地域全体で取り組む多様な未病改善の方法や、それを実現する社会的な仕組みについて議論・発信します。

【タイムスケジュール（予定）】

【参加方法】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114606/table/9_1_b3169a9cc41646984df01d727665ef97.jpg?v=202606170552 ]

下記、URL又は二次元コードからお申込ください。

【参加申込はこちら】

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=125049

【問合せ先】

ファンメディケーション株式会社 担当: 森本滋久

TEL：042-401-8825

MAIL：kanagawa@funmedi.co.jp

HP：https://funmedi.co.jp

【「ME-BYOサミット神奈川2026夏」公式ホームページ】

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0125/me-byo-summit-kanagawa2026/index.html

【ME-BYOサミット神奈川とは】

神奈川県では、持続可能な健康長寿社会の実現に向けて、未病コンセプトや未病改善の重要性を普及・啓発するとともに、神奈川発の未病産業の市場拡大を図ることを目的として、「ME-BYOサミット神奈川」の取組を進めています。

【ファンメディケーション株式会社とは？】

「もっと早く知りたかったをなくしたい。」を目的として2018年に設立されたヘルスケア領域專門のコンテンツ制作会社。医療系有資格者によるエビデンスベースドな原稿制作をはじめ、リアル／オンラインイベントの企画運営～ライブ配信・動画撮影編集までを行えることが強み。医療系学会の運営事務局をはじめ、行政主催の健康イベントや学術系セミナーの運営実績多数あり。医療者による情報発信サポートとして現在、「NPO法人神奈川乳癌研究グループ（よこはま乳がん学校）」および「一般社団法人膵がん・胆道がん患者支援医療者ネットワーク」の事務局としても活動中。