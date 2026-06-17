【速報】大人気シリーズ第３弾！待望の新刊『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々のつまみ』が6月19日発売！ 一夜限りの「スナックバー亮子」も開店決定

株式会社主婦と生活社■ 予約の取れない料理教室「SPICEUP」が贈る、家飲みを格上げするレシピ本

独自のセンスが光るお酒が進む絶品メニューで、熱狂的なファンを持つ料理教室「SPICEUP」。

今回発売される新刊『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々のつまみ』は、「手軽なのに、圧倒的におしゃれでおいしい」メニューが勢ぞろい！ 日常の晩酌を特別な時間に変える極上つまみレシピを凝縮した一冊です。

【書籍情報】

タイトル：『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々のつまみ』

著者：桑原亮子

発売日：2026年６月19日

出版社：主婦と生活社

仕様／ページ数：B5変／オールカラー96ページ

価格：本体1650円＋税10％ ISBN：978－４－391－16793-1

https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167931/

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【本書の見どころ】

飲みたい時にサクッと作れる！

身近な素材も組み合わせ次第でぐんとおいしくなる魔法のレシピが満載！ 爆速レシピでは、加熱もせずにあえるだけで、すぐに作れるメニューをたっぷりご紹介しています。

お酒はもちろん白飯にも合う！

家族と一緒に夕食や人が集まる宴では、酒飲みもそうでない人も一緒に楽しみたいもの。ボリュームもあり、献立の主菜になるおかずつまみも必見です。

おもてなしにも最適：

簡単なのに、センスのあるつまみは、おもてなし料理としても大活躍。おもわず、友人を招いて家飲みしたくなるラインナップです。

Contents

料理を楽しく、おいしく作るヒント

Part1 SPICEUPの「家飲み」ベストレシピ

Part2 酒がすすむ！野菜つまみ

Part3 すぐに作れる！爆速つまみ

Part4 便利な置きつまみ

Part5 〆までおいしい 麺、米

Column1 家飲みを楽しくするアイデア

Column2 SPICEUPのオリジナルドリンク

■ 6月28日（日）開催！一日限定出版イベント『スナックBar亮子』

『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々のつまみ』出版記念イベント

新刊の発売を記念して、著者である亮子氏が自らカウンターに立つス『スナックBar亮子』を一日限定でオープンいたします。

今回は、スナックを愛しすぎた元サラリーマン編集者・小倉久氏が運営する話題のスポット「スナックBAR編集長」をお借りしての特別開催。

当日は、新刊に掲載されている「作りたくなる日々のつまみ」から絶品メニュー3種を実際に味わっていただけるほか、会場での新刊書籍の販売も行います。お一人様でのご来店はもちろん、お友達同士でのご参加も大歓迎。食べて、飲んで、歌って、最高の日曜日を一緒に過ごせるアットホームな空間をお届けします。

【イベント概要】

日時： 2026年6月28日（日） 15:00 ～ 19:00 （※時間内は出入り自由）

会場： スナックBAR編集長

住所：東京都千代田区神田駿河台3-1-13 サニーヒル御茶ノ水 B1Fアクセス

参加費（当日現金払いのみ）： 4,000円（税込）含まれるもの：おつまみ3種・ワンドリンク・カラオケ歌い放題

※追加メニュー（キャッシュオン制）：アルコール：1,000円ソフトドリンク：500円 〆の簡単スープカレー：500円

著者プロフィール

桑原亮子



料理家。通訳や翻訳などの仕事に従事したのち、料理好きが高じて料理教室SPICEUPを立ち上げる。現在は東京と大阪のアトリエでの対面レッスンおよびオンラインレッスンで、スパイスやハーブなどを取り入れた新しい家庭料理のレシピを提案している。3人の子どもを持つ母親でもあり、日々の食事作りで培った作りやすいレシピが人気を集めている。レシピ提供や商品開発、テレビ出演など幅広く活躍中。著書に『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々のごはん』『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々の“たれ”』(ともに主婦と生活社)などがある。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

主婦と生活社 主婦と生活別冊編集部（担当：上野）

jituyou_shufusei@mb.shufu.co.jp

TEL 03－3563－5129

※著者のテレビ・ラジオ出演など、お気軽にご相談ください。