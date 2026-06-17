東近江市の小学校へ「プログラミング教育体験事業」を提供開始

REDEE株式会社

箕作小学校での授業風景

REDEE株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役社長：密山裕貴）は、滋賀県東近江市より委託を受け、市内小学校を対象とした「プログラミング教育体験事業」を2026年度から開始しました。市内全小学校22校を巡回し、3年間にわたり継続的に実施する予定です。

■ 授業を“最前線のデジタル体験の場”へ

子供からの質問に答える様子

初回となる箕作小学校では、ビジュアルプログラミングツール「Scratch（スクラッチ）」を用いたゲーム制作の授業を実施しました。 講師が教室に入ると、児童たちは興味津々の様子で画面に向かい、「ブロックを組み合わせることで自分の思い通りにキャラクターを動かすことができる」という未知の体験に夢中になっていました。

「なんでこう動くの」「できた」 といった声が教室中に響き、45分間の授業は終始活気に満ちていました。

講師は児童一人ひとりの机を回り、つまずいた部分を丁寧にサポート。先に進んだ児童には追加の課題を提示するなど、個々のペースに合わせた指導を行いました。



■ 継続×広域で、市全体のデジタル教育を底上げ

本事業の特徴は、単発ではなく3年間継続して市内の小学校をサポートする点にあります。継続的な学びの機会を提供することで、児童が自然とデジタル技術に親しみ、創造力を育むことを目指しています。



■ 地域に根ざした企業として、子どもたちの未来を支える

e2PARK滋賀東近江店は、エデュテインメント施設として地域の子どもたちにプログラミングやデジタル体験を提供してきました。今回の巡回授業は、これまで施設で培ってきた教育ノウハウを学校現場に還元し、地域の未来を担う子どもたちの成長を支援する取り組みです。

REDEE株式会社は、「テクノロジーを恐れず、自分の可能性を広げるために使いこなせる子どもを育てたい」という思いのもと、今後も東近江市の教育現場と連携しながら事業を推進してまいります。

e2PARKで開催された会員向けプログラミング発表会の様子【e2PARK滋賀東近江店】

ホームページ：https://e2park.jp/shiga/

営業時間：14:00～19:30 （土曜日のみ11時～19時半）

所在地：〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町769

電話番号：0748-56-1359





【施設運営会社】

REDEE株式会社

代表者：代表取締役 密山 裕貴

本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産ビル２F

事業内容：直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など

URL：http://redde.co.jp/

MAIL：info@redee.co.jp





【施設管理会社】

株式会社ディタデアス

代表取締役；中川 浩

本社所在地：〒103-0015東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス606号

東近江営業所：〒572-0023 滋賀県東近江市八日市緑町2-1