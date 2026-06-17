膨大なデータを眠らせるか。AIで武器に変えるか。AI Driven CDP「b→dash」が「マーケティング Week【夏】」に出展
株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部泰洋）は、同社が提供するAI Driven CDP「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0+Week%E3%80%90%E5%A4%8F%E3%80%9120260624%EF%BD%9E26&utm_medium=prtimes)」を、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のマーケティングの総合展示会「マーケティング Week【夏】」に出展することをお知らせいたします。
■「b→dash」の概要
「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0+Week%E3%80%90%E5%A4%8F%E3%80%9120260624%EF%BD%9E26&utm_medium=prtimes)」は、ノーコードでデータの収集・加工・統合から活用までを一気通貫で実現し、AI活用に必要な高純度なデータ基盤を構築できるAI Driven CDPです。企業内に散在する顧客データや購買データを、AIが理解しやすい一貫した形式へと整理することで、AIによる高度なデータ活用を支援します。
また、MCPを標準搭載し、AIによる顧客分析や施策最適化に加え、ECサイト上でAIが顧客との対話を通じて最適な商品提案を行う「AIチャットコマース」など、一人ひとりに最適化された購買体験の提供を実現します。
これにより、企業が保有するデータを『収益を生む資産』へと変え、マーケティング業務の効率化と売上最大化を支援しています。現在までに、累計1,300社以上の企業のデータ活用をご支援してまいりました。
■ 展示ブースについて
今回の展示では、以下のような要望をお持ちの企業様へ向けて、「b→dash」の活用方法をご紹介します。
「AI活用に必要なデータ基盤を整備したい」
「顧客データを活用したOne to Oneマーケティングを推進したい」
「AIを活用した新しい顧客接点を構築したい」
「ECサイトのCVR向上を実現したい」
「パーソナライズされた購買体験を提供したい」
〈 ご紹介させていただく内容〉
・AIを活用したマーケティング施策の最適化手法のご紹介
・顧客データを活用したAI機能の活用事例のご紹介
・導入から運用までのサポート体制のご案内
・「自社でも活用できるか？」といったご相談
※ 2026年4月開催のEXPO出展時の写真
■ マーケティング Week【夏】の概要
名称 ：マーケティング Week【夏】
期間 ：2026年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00
会場 ：東京ビッグサイト
ブース位置：西1ホール 小間番号：M10-34
ご来場をご希望の方は、下記リンクより事前登録をお願いいたします。
https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
■ 会社概要
株式会社データX
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階
代表取締役社長：安部泰洋
設立：2010年4月6日
URL：https://www.bdash.com/(https://bdash-marketing.com/?utm_source=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0+Week%E3%80%90%E5%A4%8F%E3%80%9120260624%EF%BD%9E26&utm_medium=prtimes)
事業内容：「b→dash」の開発、販売、導入 /「kpiee」の開発、販売、導入 /「b→dash for Sales」の提供