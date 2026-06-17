膨大なデータを眠らせるか。AIで武器に変えるか。AI Driven CDP「b→dash」が「マーケティング Week【夏】」に出展

株式会社データX

株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部泰洋）は、同社が提供するAI Driven CDP「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0+Week%E3%80%90%E5%A4%8F%E3%80%9120260624%EF%BD%9E26&utm_medium=prtimes)」を、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のマーケティングの総合展示会「マーケティング Week【夏】」に出展することをお知らせいたします。

■「b→dash」の概要

「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0+Week%E3%80%90%E5%A4%8F%E3%80%9120260624%EF%BD%9E26&utm_medium=prtimes)」は、ノーコードでデータの収集・加工・統合から活用までを一気通貫で実現し、AI活用に必要な高純度なデータ基盤を構築できるAI Driven CDPです。企業内に散在する顧客データや購買データを、AIが理解しやすい一貫した形式へと整理することで、AIによる高度なデータ活用を支援します。

また、MCPを標準搭載し、AIによる顧客分析や施策最適化に加え、ECサイト上でAIが顧客との対話を通じて最適な商品提案を行う「AIチャットコマース」など、一人ひとりに最適化された購買体験の提供を実現します。

これにより、企業が保有するデータを『収益を生む資産』へと変え、マーケティング業務の効率化と売上最大化を支援しています。現在までに、累計1,300社以上の企業のデータ活用をご支援してまいりました。

■ 展示ブースについて

今回の展示では、以下のような要望をお持ちの企業様へ向けて、「b→dash」の活用方法をご紹介します。

「AI活用に必要なデータ基盤を整備したい」

「顧客データを活用したOne to Oneマーケティングを推進したい」

「AIを活用した新しい顧客接点を構築したい」

「ECサイトのCVR向上を実現したい」

「パーソナライズされた購買体験を提供したい」

〈 ご紹介させていただく内容〉

・AIを活用したマーケティング施策の最適化手法のご紹介

・顧客データを活用したAI機能の活用事例のご紹介

・導入から運用までのサポート体制のご案内

・「自社でも活用できるか？」といったご相談

※ 2026年4月開催のEXPO出展時の写真■ マーケティング Week【夏】の概要

名称 ：マーケティング Week【夏】

期間 ：2026年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト

ブース位置：西1ホール 小間番号：M10-34

ご来場をご希望の方は、下記リンクより事前登録をお願いいたします。

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ 会社概要

株式会社データX

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階

代表取締役社長：安部泰洋

設立：2010年4月6日

URL：https://www.bdash.com/(https://bdash-marketing.com/?utm_source=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0+Week%E3%80%90%E5%A4%8F%E3%80%9120260624%EF%BD%9E26&utm_medium=prtimes)

事業内容：「b→dash」の開発、販売、導入 /「kpiee」の開発、販売、導入 /「b→dash for Sales」の提供