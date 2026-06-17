【HDBank/ONE-VALUE共催】ハノイ市にて日系企業向け特別セミナー「HDBANK JAPAN DESK BUSINESS SEMINAR 2026」開催のお知らせ

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィ・ホア）は、HDBankと共同で、2026年7月9日（木）にベトナム・ハノイ市にて、日系企業向け特別セミナー「HDBANK JAPAN DESK BUSINESS SEMINAR 2026」を開催いたします。

ベトナムは、日本企業にとって生産拠点、販売市場、人材供給地、そしてアジア事業拡大の重要拠点として、引き続き高い注目を集めています。一方で、現地での事業運営においては、経済・金融動向の把握、為替・金利変動への対応、制度変更への理解、現地パートナーとの連携、人材の採用・育成など、幅広い実務課題に直面する企業も少なくありません。本セミナーでは、ベトナムで事業を展開する日系企業および今後の進出・事業拡大を検討する企業に向けて、ベトナム市場の現状と今後の見通し、金融機関による支援、現地経営に必要な実務知識を多角的に紹介します。

ベトナム経済や金融市場の最新動向に加え、日本企業のベトナム事業に関する実務的なテーマについて、HDBank、国際協力銀行（JBIC）、ONE-VALUEの専門家が解説します。また、セミナー終了後にはネットワーキングの時間も設けており、ベトナムで事業を展開する日系企業の皆様同士の交流や、金融機関・関係機関との情報交換の機会としてもご活用いただけます。

ベトナム市場での事業拡大、新たなパートナー探索、市場情報の収集を検討されている企業様は、ぜひご参加ください。

セミナー概要

講演内容

- 名称：HDBANK JAPAN DESK BUSINESS SEMINAR 2026- 日時：2026年7月9日（木）14:00～17:30 ※ベトナム時間／受付開始 13:30- 会場：Pan Pacific Hanoi（住所：1 Thanh Nien Road, Ba Dinh Ward, Hanoi）- 参加費：無料- 定員：100名程度- 申込期限：2026年7月2日（木）※定員に達し次第、受付を終了する場合がございます。- 申込方法：以下「参加申し込み」よりご登録ください参加申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFNUzVo-SKQx50FKnkh5J20JPg_oAaF-tXy_4_VxCq3eOqmg/viewform

ベトナムにおける日本の中小企業への支援制度について

登壇：国際協力銀行（JBIC）ハノイ駐在員事務所

足元のベトナム経済状況と今後の見通しについて

～為替・金利動向を含めて～

登壇：HDBank FDI部 宇崎 裕 氏

2026年の「黙認」の終焉がもたらす好機～ベトナムの今後5年を見据えて～

登壇：ONE-VALUE CEO フィ・ホア

「日本語が話せる人材」だけでは不十分～ベトナムのグローバル人材を見極め、育成する方法～

登壇：ONE-VALUE CEO フィ・ホア

HDBankの日本企業向けサービスのご紹介

ネットワーキング

※目次は変更となる場合がございます

このような企業におすすめ

・ハノイで事業を展開している日系企業

・ベトナム市場への進出や事業拡大を検討している企業

・現地パートナーや協業先を探している企業

・最新のベトナム経済・金融動向を把握したい企業

・ベトナム人材の育成や組織運営に課題を感じている企業

会社紹介

参加申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFNUzVo-SKQx50FKnkh5J20JPg_oAaF-tXy_4_VxCq3eOqmg/viewform

ONE-VALUE株式会社は、創業以来ベトナム人材活用および経営コンサルティングのプロとして活動しております。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションをご提案し続けます。

べトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。

【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様のご要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。



【人材サービス事業】

ONE-VALUEはベトナム人人材を中心とする外国人人材の紹介・派遣・育成支援等のサービスを行っております。



【メディア】

Vietbiz（ベトビズ）という、ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関する情報を発信するメディア運営を行っております。この他にも、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

・メディア⇒https://vietbiz.jp/

【レポート販売】

ONE-VALUEがこれまで調査してきたベトナムの経済・ビジネスについて、デスクトップ調査では得られないような情報まで含んだハイエンドなレポートを販売しています。

・販売サイト⇒https://report-shop.vietbiz.jp/



【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

・コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

お問い合わせ先

ONE-VALUE株式会社

Nguyen Thi Nga（日本語対応可）

Email：nga.nguyent@onevalue.jp

Mobile / Zalo：(+84) 329 478 266