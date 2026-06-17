【大丸梅田店】名湯で名高い、由布院・有馬・鬼怒川から、ご当地菓子がやってくる！「温泉スイーツ特集」

株式会社 大丸松坂屋百貨店

旅の楽しみのひとつは、地元の素材をたっぷり使ったご当地スイーツを味わうこと。今回は、名湯と名高い由布院温泉(大分県)・有馬温泉(兵庫県)・鬼怒川温泉(栃木県)から、人気の「温泉スイーツ」を集めて販売いたします。なかなか温泉に行けない方も、もう一度行きたい方も。心癒されるスイーツで温泉地気分を楽しんでみてください。

★由布院温泉〈ジャズとようかん〉 音楽をテーマに。大阪出店は4年ぶり！

湯布院にある小さなお店〈ジャズとようかん〉は、音楽を真ん中に据えたショップです。代表作は、ピアノの鍵盤を描いた『ジャズ羊羹』。長年音楽の仕事に従事してきた店主が、音楽に関心を抱いていただくきっかけとなることを願って考案しました。

姉妹ブランド〈WAX & WANE SHOW〉は、関西初登場。9年連続でミシュランのビブグルマンを取得する人気フレンチシェフの上原浩一氏をパートナーに迎え、味わい深いクラフトチーズケーキ『少しの沈黙』と本格カヌレ『宵闇』を展開しています。クラフトマンシップあふれる職人とシェフが丁寧に時間をかけて作った和菓子、洋菓子をお楽しみください。

↑『ジャズ羊羹 classic』(1本)税込3,240円↑『ジャズ羊羹 apple&ginger』(1本)税込3,564円

『ジャズ羊羹 classic 』『ジャズ羊羹 apple&ginger』

「珈琲やワイン、そしてジャズ」によく合う洋風な和菓子をテーマに、プリントと思われがちな表面のピアノ鍵盤の絵柄も含め、和菓子職人がすべて手仕事で丁寧に作っています。

『ジャズ羊羹』の定番であり、人気No.1の「クラシック」。国産小豆と沖縄県産の黒糖を使用した羊羹の中には、ワインに一昼夜漬け込んだドライいちじくがゴロゴロ。見た目も食感も楽しい洋風な仕上がりです。

夏の限定商品『ジャズ羊羹 apple&ginger』は、ミントがほのかに香るジンジャー羊羹をベースに、存在感のあるシャキシャキとした林檎とクランベリーを加えた清涼感たっぷりの夏羊羹です。

↑『YAMAVICOもなか』(3個入)税込1,080円

『YAMAVICO (やまびこ)』

珈琲や赤ワインに合う洋風な最中です。表面に描いた波模様で、湯布院を象徴する名峰「由布岳」と「音楽の波」を表現。また、珍しい六角形は古来より縁起が良いとされる「亀甲文様」をイメージしています。

↑熟成テリーヌチーズケーキ 『少しの沈黙』 BLACK PEPPER & WASHED CHEESE (1本)税込5,184円↑テリーヌチーズケーキ『少しの沈黙』 YUZU (1本)税込3,780円

姉妹ブランド〈WAX & WANE SHOW〉

・熟成テリーヌチーズケーキ 『少しの沈黙』 BLACK PEPPER & WASHED CHEESE

・テリーヌチーズケーキ『少しの沈黙』 YUZU

熟成テリーヌチーズケーキ 『少しの沈黙』には、英国王室御用達としても知られる特別なウォッシュチーズ「ゴールデンケナース」を贅沢に使用。芳醇で奥行きのあるチーズの香りに、ブラックペッパーの鮮やかな刺激を重ねた、甘いだけでは終わらない大人のテリーヌチーズケーキです。

柑橘の爽やかさを加えたテリーヌチーズケーキ『少しの沈黙』 YUZUは、ひとくち食べるなり、口の中は爽快な多幸感にあふれます。これでもかと弾けるみずみずしい香りは幸せそのもの。さっぱりとした爽快で上品な甘さ、ちょうど良い酸味をぜひお楽しみください。

↑『宵闇カヌレ』おすすめ3種セット(各種1個入) 税込1,782円

〈WAX & WANE SHOW〉

『宵闇カヌレ』

「宵闇」とは日が暮れて月が昇るまでの真っ暗になる時間のこと。美しい月を待ちわびる気持ちになぞらえて、食べるのが "待ち遠しい" という意味を込めて『宵闇カヌレ』と名付けました。女性として世界で初めて三ツ星を獲得した「エレーヌ・ダローズ氏」の元で修行し、自身も9年連続でビブグルマンを獲得する人気シェフ「ウエハラコウイチ氏」による手作りの本格カヌレ。

★有馬温泉〈うわなり珈琲〉 大丸梅田店初登場！自家製クリームチーズが自慢。

〈うわなり珈琲〉は、有馬温泉の中心地にある、チーズケーキとスペシャリティコーヒーの専門店。地元の生乳で作る自家製クリームチーズや兵庫県のブランド卵「高砂の夕日」など、原材料にこだわって一つひとつ手作りしています。また、串に刺した「食べ歩きチーズケーキ」は有馬温泉の店舗で年間4万個売れる大人気商品です（2025年実績）。チーズケーキに合うオリジナルブレンドのコーヒーもご用意しています。

↑『有馬温泉チーズケーキ』(４号ホール）税込2,400円

『有馬温泉チーズケーキ』

しっとりなめらか、甘さ控えめのベイクドチーズケーキです。地元の厳選された原材料を使って、丁寧に作られています。

↑『カフェオレベース （無糖/加糖/デカフェ）』(1本)各税込1,650円

『カフェオレベース』

スペシャルティコーヒーで作ったカフェオレベースです。牛乳で割るだけで簡単に本格的なカフェオレがお楽しみいただけます。

↑『ドリップバッグ(アイスコーヒーブレンド/オリジナルブレンド)』(1個)各税込250円

『ドリップバッグ』

厳選したスペシャリティコーヒーも当店の自慢です。焙煎後すぐに充填するドリップバッグは鮮度抜群。ドリップバッグとは思えない本格的な風味を手軽にお楽しみいただけます。

ほかにも、人気商品の『有馬温泉どら焼き 粒あん』(税込300円)や、『有馬温泉どら焼き 栗入り』（税込400円)も販売。職人が一つひとつ手焼きで仕上げた、ふんわり、しっとり焼き上げたどら皮に、たっぷりのあんをお楽しみいただけます。地元の神戸以外では今回が初出店となるこの機会に、よりたくさんの方のご来店をお待ちしております。

★鬼怒川温泉 「葵乃庄」〈ジャージーモウモウ〉 大丸梅田店初登場！貴重なミルク、ジャージー牛乳をたっぷり使用。

本州一の生乳生産地である栃木県。その県北に位置する那須高原は、古くから酪農が盛んな地域で、人々の暮らしを支えていました。また那須は温泉地であり、湯治に訪れた人が家畜を眺めながらくつろぎ、酪農家が牛乳などを提供したことが今の観光牧場のはじまりと言われています。

鬼怒川温泉にある菓子会社、「葵乃庄」が展開する〈ジャージーモウモウ〉では、栄養価が高くコクのある、那須高原のジャージー牛乳を使用したミルクスイーツを製造しています。濃厚でありながら爽やかな味わいが楽しめる、可愛らしいスイーツ。新食感の焼き菓子も販売いたします。

↑『ミルクティラミス』(1個)税込480円

『ミルクティラミス』

那須のジャージー牛乳、マスカルポーネチーズ、生クリームをベースに作ったティラミスクリームの下にはバタークッキーを敷き詰め、仕上げにホワイトチョコをかけた、ショップ一番人気商品です。

↑『エアインチョコサンドクッキー』(5個入)税込1,080円、(10個入)税込2,160円、（16個入）税込3,300円

『エアインチョコサンドクッキー』

ジャージー牛乳を入れて焼き上げたクッキーでホイップチョコをサンド。チョコの中には甘酸っぱいラズベリーの果肉と、ザクザク食感がたまらないシリアルを入れた、ザクザク、ふわふわの新食感クッキーです。

↑『ティラミス、焼けたよ。』(3個入)税込810円 、(6個入)1,630円 、(10個入)2,500円

『ティラミス、焼けたよ。』

那須のジャージー牛乳とマスカルポーネチーズ、珈琲とココアを入れて焼き上げました。ちょっとほろ苦い味がクセになる、しっとりとしたティラミス風味のフィナンシェです。

↑那須高原のジャージー牛

〈ジャージーモウモウ〉の商品には、すべてに那須のジャージー牛乳を使用しています。ジャージー牛は体格は小型で乳量も少ない品種ですが、その生乳は乳脂肪分が4.6％以上と高く、国内の乳牛の0.8％と、とても貴重なミルクで、タンパク質も豊富です。こだわりの植物性飼料のみを与えて飼育しているため「クセ」が少なく、濃厚なコクと爽やかな美味しさをお楽しみいただけます。この美味しさをたくさんの人に知ってもらいたいという想いを込めて製造しています。

【場所】 大丸梅田店 地１階西 出入口前 お菓子なパレード

【期間】2026年6月24日(水)→30日(火)

【販売商品】

〈ジャズとようかん〉

・『ジャズ羊羹 classic』(1本)税込3,240円

・『ジャズ羊羹 apple&ginger』(1本)税込3,564円

姉妹ブランド〈WAX & WANE SHOW〉

・熟成テリーヌチーズケーキ 『少しの沈黙』 BLACK PEPPER & WASHED CHEESE (1本)税込5,184円

・テリーヌチーズケーキ『少しの沈黙』 YUZU (1本)税込3,780円

〈うわなり珈琲〉

・『有馬温泉チーズケーキ』(４号ホール）税込2,400円

・『カフェオレベース （無糖/加糖/デカフェ）』(1本)各税込1,650円

・『ドリップバッグ(アイスコーヒーブレンド/オリジナルブレンド)』(1個)各税込250円

〈ジャージーモウモウ〉

・『ミルクティラミス』(1個)税込480円

・『エアインチョコサンドクッキー』(5個入)税込1,080円、(10個入)税込2,160円、（16個入）税込3,300円

・『ティラミス、焼けたよ。』(3個入)税込810円 、(6個入)1,630円 、(10個入)2,500円

※数量限定販売のため、商品によっては完売する場合があります。