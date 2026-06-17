日本最大級の無料オンラインヨガイベント第9回「YOGAWeek 2026 at ヨガの日」6/21(国際ヨガデー)開幕

株式会社ヨガタウン

～ 厚労省が18年ぶりに診療科名を改正、"睡眠障害"を追加した2026年。

延べ1.2万人参加の人気イベントが「快眠ヨガ」を軸に、

500以上のクラスを2週間完全無料で提供 ～

アジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ」を運営する株式会社ヨガタウン（東京都渋谷区道玄坂、代表取締役：綿本 哲）は、国連が定めた「国際ヨガデー」である2026年6月21日（日）の前日である6月20日（金）より、誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベント 第9回「YOGAWeek 2026 at ヨガの日」を開催いたします。今年は「ヨガで、日本を眠らせる。」をコンセプトに、質の高い睡眠をサポートするプログラムを大幅に拡充。全国から厳選された人気ヨガインストラクターによる500以上の無料オンラインヨガクラスを、2週間にわたってお届けします。

公式サイト：https://yogaweek.yogafest.jp/

■ 開催背景：「睡眠」が国の課題になった2026年

2026年6月1日、厚生労働省は医療機関が看板や広告で掲げられる診療科名（標榜診療科）に「睡眠障害」を追加する政令改正を施行しました。診療科名の改正は2008年以来、実に18年ぶりのことです。日本睡眠学会が2025年4月に正式要望し、わずか1年で実現したこの動きは、睡眠の問題がいかに深刻であるかを物語っています。

日本人の5人に1人が何らかの睡眠の問題を抱えているとされ、2020年に世界13カ国で実施された調査では、睡眠に満足している日本人はわずか32%と最下位でした。睡眠の質の低下は、心身の健康だけでなく、生産性の低下や医療費の増大など社会全体に影響を及ぼしています。

こうした中、ヨガが副交感神経を優位にし、自律神経のバランスを整えることで睡眠の質を改善する効果は、複数の研究で科学的に示されています。深い呼吸法や瞑想を取り入れることで、心拍数の低下、血圧の安定、リラックス状態の促進が確認されており、「眠るためのヨガ」は医療と補完し合う新しいウェルネスの形として注目を集めています。

■ 国際ヨガデー（6月21日）に合わせた開催

「国際ヨガデー」は、2014年12月に国連総会で採択された記念日です。北半球で最も日照時間が長い夏至の日（6月21日）にヨガの恩恵を世界に広めることを目的とし、毎年190カ国以上で大規模なヨガイベントが開催されています。

YOGAWeekは、この世界的なムーブメントと連動する日本最大級のオンラインヨガイベントとして、2018年の第1回から毎年開催。昨年は延べ12,000名が参加し、500以上のクラスを提供しました。第9回となる今年は、厚労省の診療科名改正という社会的な追い風を受け、「快眠」を中心テーマに据えたプログラムを展開します。

■ 今年のコンセプト：「ヨガで、日本を眠らせる。」

代表の綿本は、20年以上にわたりヨガと瞑想の普及に取り組んできました。近年は特に「睡眠とヨガ」の関係に注目し、YOGAWeekでも2025年から「快眠」をテーマに掲げてきました。

今年は厚労省が睡眠障害を正式な診療科として認めたことを受け、「ヨガで、日本を眠らせる。」をコンセプトに、睡眠改善プログラムをさらに充実させます。医療が「治す」領域を担うのであれば、ヨガは「整える」領域として、日々の睡眠の質を高めるセルフケアの手段を届ける――。その想いを込めたイベントです。

■ プログラム構成（500以上のクラス）

全国から厳選されたプロのヨガインストラクターが、以下のカテゴリでクラスを提供します。

カテゴリ

主なクラス

快眠・スリープケア系（約35%）

※今年大幅拡充

ヨガニドラ（眠りのヨガ）／寝落ちヨガ／リストラティブヨガ／呼吸法＆瞑想／おやすみ前のゆるヨガ

ヘルス＆ビューティー系（約20%）

ボディメイク／美姿勢ヨガ／肩こり・腰痛改善／デトックスフロー

朝ヨガ・エナジー系（約20%）

太陽礼拝／モーニングフロー／マインドフルネスヨガ

ビギナー＆ファミリー系（約15%）

はじめてのヨガ／シニアヨガ／キッズヨガ／マタニティヨガ

スタイル別（約10%）

アシュタンガ／アイアンガー／ビンヤサ／ヨガセラピー

■ こんな方におすすめ

・夜なかなか寝つけない、眠りが浅いと感じている方

・ヨガを始めたいが、どこから手をつけていいかわからない方

・仕事や育児で忙しく、スタジオに通えない方

・人気インストラクターのクラスを自宅で無料体験したい方

・心身のセルフケア習慣を身につけたい方

■ 開催概要

イベント名

第9回 YOGAWeek 2026 at ヨガの日

テーマ

「ヨガで、日本を眠らせる。」

開催期間

2026年6月20日（土）～ 7月5日（日）【15日間】

参加費

無料（事前予約制）

配信方法

ZOOMによるオンラインライブ配信

対応デバイス

PC・スマートフォン・タブレット

クラス数

500以上（ライブ＋アーカイブ）

公式サイト

https://yogaweek.yogafest.jp/

■ YOGAWeekとは

YOGAWeekは、アジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ」から派生した、完全無料のオンラインヨガイベントです。2018年の第1回開催以来、延べ数万人が参加。全国どこからでも、いつでも好きな時間にプロのヨガクラスを受講できる機会を提供し、ヨガの裾野を広げ続けています。年に複数回、季節の節目（春分・ヨガの日・秋分等）に合わせて開催しています。

「ヨガを、もっと自由に、もっと身近に。」

■ 会社概要

会社名

株式会社ヨガタウン

代表取締役

綿本 哲（わたもと さとし）

所在地

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 ソラヤスタ3階

事業内容

ヨガイベントの企画・運営、ヨガ関連商品の企画・販売

主要事業

「ヨガフェスタ」（アジア最大級のヨガイベント）の運営

URL

https://yogafest.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヨガタウン YOGAWeek事務局

Email：yogaweek@yogafest.jp

URL：https://yogaweek.yogafest.jp/