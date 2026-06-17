「うちの子、食べてくれるかな?」に応えるトライアルサイズ──『食べる歯磨き革命 6g(小型犬12日分)』本日発売、998円・送料無料

ドッグダイナー株式会社口臭で恋も冷める!ポメラニアン

ペット用健康食品のインターネット販売を手がけるドッグダイナー株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:石田真彩子)は、ペットの口腔ケア用無添加粉末「食べる歯磨き革命」のトライアルサイズ「6g(小型犬12日分)998円・送料無料」を、2026年6月17日より楽天市場店にて販売開始いたしました。「うちの子、食べてくれるかな?」という飼い主の不安に応える嗜好性チェック用サイズで、口腔ケアを始めたい方の"最初の一歩"を後押しします。発売を記念して、犬猫の歯周病問題を啓発するオリジナルMVシリーズ第9弾「口臭で恋も冷める!ポメラニアン」編も同日公開しました。

■ 新商品「食べる歯磨き革命 6g(小型犬12日分)」について

「食べる歯磨き革命 6g」は、人気商品「食べる歯磨き革命」のトライアルサイズとして、2026年6月17日より楽天市場店にて販売を開始いたしました。

【商品概要】

- 商品名:食べる歯磨き革命 6g(小型犬12日分)- 価格:998円(送料無料)- 内容量:6g- 中身:既存の「食べる歯磨き革命」と完全に同一(完全無添加・プロポリス配合粉末)- 販売開始日:2026年6月17日- 販売場所:楽天市場店(ドッグダイナー)

【発売の背景:「うちの子、食べてくれるかな?」という不安への答え】

ペットの口腔ケアを始めたいと思っても、「うちの子、新しいものを食べてくれるかしら?」という不安から一歩踏み出せない飼い主は少なくありません。

そんな声に応えて開発したのが、トライアルサイズ「6g」です。

まずは12日間、嗜好性をチェックしてみてください。お子さんが喜んで食べてくれるかどうかを確認した上で、本格的な口腔ケアに進める設計です。

なお、実際のお口の状態の変化は、継続して1ヶ月程度のご使用で実感いただきやすいため、嗜好性が確認できた後は通常サイズへの移行をおすすめしています。

販売ページ:

https://item.rakuten.co.jp/dogdiner/500003092/

従来の30gに6gお試しを選べるようになりました。

▼ 発売記念ミュージックビデオ『食べたなら、歯磨き革命』Vol.9公開

新商品「食べる歯磨き革命 6g」の発売を記念し、犬猫の歯周病問題を啓発するオリジナルミュージックビデオシリーズ『食べたなら、歯磨き革命』の第9弾「口臭で恋も冷める!ポメラニアン」編を、同日2026年6月17日に公開いたしました。

【作品情報】

- タイトル:食べたなら、歯磨き革命 Vol.9「口臭で恋も冷める!ポメラニアン」編- 公開日:2026年6月17日- フォーマット:縦型ショート動画- 公開URL:https://www.youtube.com/shorts/GbcX2v3UrPo- 特設ページ(楽天):https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/contents/hamigaki17/

▼ ミュージックビデオ視聴URL

https://www.youtube.com/watch?v=GbcX2v3UrPo

■ MVのストーリー:童話の舞踏会で起きた、まさかの事件

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GbcX2v3UrPo ]

物語の舞台は、絢爛豪華な舞踏会。

注目を集める中央のフロアでは、ポメラニアンのお姫様とハスキー犬の王子様が、息の合ったダンスを披露しています。観客たちはその美しい光景に見惚れていました。

--その瞬間、事件は起きました。

お姫様の口から漂う、強い口臭。ハスキーの王子様は、ふらりとよろめき、ついには倒れてしまいます。

困り果てた周囲。そこへ静かに歩み出るのが、チワワの執事。彼が手にしているのは、「食べる歯磨き革命」。そっとごはんに振りかけ、お姫様に差し出します。

お姫様が食べ終わると、王子様は意識を取り戻し、二人は再び美しく結ばれ--めでたし、めでたし。

ハッピーエンドの後、画面に静かに浮かぶメッセージ。

口臭は、恋も冷めさせる。

童話の様式美の中に、ペットの口臭問題を忍ばせた、シリーズで初のファンタジー作品です。

■ ペットの歯周病が抱えるリスク

- 3歳以上の犬の約80%が歯周病(米国獣医歯科学会 American Veterinary Dental College)- 重度の歯周病がある犬は死亡リスクが約1.4～1.6倍高い(米国Banfield Pet Hospital 大規模調査)- 歯周病菌は血液を介して心臓・脳・腎臓にも影響を及ぼすことが指摘されている

口臭は、その入口に過ぎません。健康問題でもあり、家族や周囲との"関係性"の問題でもあります。

■ 商品「食べる歯磨き革命」シリーズ全体について

「食べる歯磨き革命」は、ごはんにかけるだけでペットの口腔ケアをサポートするプロポリス入りの完全無添加粉末タイプ健康食品です。

【商品の特長】

- ごはんにかけるだけの手軽さ- 完全無添加・粉末タイプ(着色料・保存料不使用)- 犬・猫兼用- プロポリス配合

【ラインナップ】

- 食べる歯磨き革命 6g(小型犬12日分)998円・送料無料 ← 本日発売の新商品- 食べる歯磨き革命(通常サイズ)

【当社のこだわり:すべての原材料を公開】

当社は「〇〇エキス」「独自の風味成分」といった、中身の不明瞭な曖昧表示を一切行いません。使用する原材料はすべてパッケージおよび商品ページに公開しています。

犬や猫は、食事を口にゆすいだり吐き出したりできません。与えられたものを、すべて体に取り込みます。だからこそ、飼い主が「何を与えているか」を明確に把握できる状態であるべきだと、当社は考えています。

また、添加物の多い食事自体も口臭の一因となります。「食べる歯磨き革命」は、口腔ケアと全身の健康、その両立を追求した完全無添加の製品です。

通常商品ページ:

https://item.rakuten.co.jp/dogdiner/500003092/

■ シリーズ展開について

『食べたなら、歯磨き革命』は、テーマ別にシリーズ化を続けているプロジェクトです。

■ 代表コメント(石田真彩子)

- Vol.1「ポメラニアン編」(2026年4月23日公開)- しっとり共感型- Vol.2「柴犬編・口臭から逃げろ!」(2026年4月30日公開)- コメディ型 Vol.3「歯磨きは嫌いです編」(2026年5月8日公開)- 犬あるある共感型- Vol.4「口臭は迷惑行為です編」(2026年5月13日公開)- 社会提言型- Vol.5「口臭は破壊力が莫大です編」(2026年5月20日公開)- 怪獣映画オマージュ型- Vol.6「ご飯を食べたら歯磨き革命 猫編」(2026年5月27日公開)- 猫専門・問いかけ型- Vol.7「口臭の破壊力・やばい ポメラニアン編」(2026年6月4日公開)- シリーズ自己回収・進化版- Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー編」(2026年6月11日公開)- 反転メッセージ・人災型- Vol.9「口臭で恋も冷める!ポメラニアン編」(2026年6月17日公開)- 童話×ロマンス型 ← 今回

「ペットの口腔ケアを始めたいと思っている飼い主さんから、よくいただくお声があります。

『うちの子、新しいものを食べてくれるか不安で…』

その不安、本当によく分かります。せっかく良いものでも、食べてくれなければ意味がありません。だから今回、12日分のトライアルサイズ「6g」を作りました。998円、送料無料です。まずは気軽に、嗜好性をチェックしてみてください。

ただし、ひとつだけお伝えしたいことがあります。

実際のお口の状態の変化は、1ヶ月ほどの継続使用で実感いただきやすいものです。6gはあくまで"うちの子が食べるかどうか"を確かめるためのもの。本格的なケアを目指すなら、ぜひ通常サイズへ進んでいただければと思います。

そして、新商品発売と同じ日に公開したVol.9「口臭で恋も冷める!ポメラニアン編」は、シリーズ初の童話を舞台にしたMVです。ポメラニアンのお姫様と、ハスキー犬の王子様。チワワの執事。ロマンチックで可愛い世界観の中に、一つだけ"現実"を忍ばせました。

口臭で、王子様が倒れてしまう。

笑ってしまう光景かもしれません。でも、これは決して非現実な話ではありません。愛する人にキスをしようとして、ふと躊躇する瞬間。抱きしめた愛犬に顔を寄せて、思わず引いてしまう瞬間。口臭は、健康だけでなく、"関係性"も壊していきます。

楽天のページに掲げたキャッチコピーは『モテるためにも食べる歯磨き革命』。少し茶目っ気のある言い方ですが、本気で思っています。愛犬・愛猫が、家族から、出会う人から、もっと愛される存在であってほしい。そのために、お口のケアは小さいけれど大きな一歩です。

新商品「6g」で、まずはお気軽に試してみてください。そして、ふと、こう考えてみてほしいのです。

最後に、歯磨きしたのは、いつですか?」

■ 会社概要

- 会社名:ドッグダイナー株式会社- 所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-40- 代表取締役:石田真彩子- 事業内容:犬・猫・ペット用健康食品のインターネット販売- 楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/