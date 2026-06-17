【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】6月11日（木）～6月17日（水）に8作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は6月11日（木）～6月17日（水）に新しく配信を開始した8作品の情報をご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

6月15日（月）リリース

■配信アルバム：『Burn Me Again』

■クリエイター：Mwk ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5666(https://karent.jp/album/5666)

『Cool Me Down』の続編にあたるドラムンベース。

鮮やかながら透き通った世界観をリンクさせつつ、確かな熱と力強さが吹き込まれています。

■配信アルバム：『Star Crew』

■クリエイター：dezzy(一億円P) ／ ボーカル：IA

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5668(https://karent.jp/album/5668)

dezzyさんの“Adventures”シリーズ第８弾。

銀河を駆け巡る夢を乗せたメッセージが届くコズミック・ポップチューンです。

【クリエイターコメント】

ハロー、でじーです。

久しぶりにキラピコな音楽を作りました。

楽しんでいってください！

■配信アルバム：『Ancient Aliens Overdrive』

■クリエイター：wintermute ／ ボーカル：宮舞モカ、初音ミク、巡音ルカ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5671(https://karent.jp/album/5671)

wintermuteさんの新作ロックアルバム。

オルタナやシューゲイザー好きにはたまらないロックナンバー９作品を収録しています。

【クリエイターコメント】

めちゃくちゃひさしぶりのリリースです。

■配信アルバム：『川崎飼猫』

■クリエイター：IMO ／ ボーカル：MEIKO、巡音ルカ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5672(https://karent.jp/album/5672)

痺れるようなスラップベースとエッジーなダブルボーカルを駆使した変拍子ロック。

ジャジーな変化を織りこんで無二の情景を描きます。

6月17日（水）リリース

■配信アルバム：『征け』

■クリエイター：せきこみごはん ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン、初音ミク、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5675

プロセカ書き下ろしオーケストラルナンバーのバーチャルシンガー6名歌唱版です。

力強い音色と歌声が鼓動と一体化して響きます。

■配信アルバム：『タリラッタ』

■クリエイター：MINO-U ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5676

周囲の目もしがらみも忘れて、自分流の終わらないダンスを踊っていよう。

中毒性あるポップ・ロックに引き込まれるお洒落な作品です。

【クリエイターコメント】

せっかく踊る場所に来たんだから周りに流されず自分の意志で踊ろうよ。そんな合図代わりの一曲になればと作った軽快なロックナンバーです。とにかくリズムに身を任せて自由気ままに踊ってください。決まった型やポーズはありません。

■配信アルバム：『バッドビートベイビー』

■クリエイター：夏山よつぎ ／ ボーカル：初音ミク、雨衣

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5677

ダブルボーカルの甘い毒気でクラクラさせるエレクトロスウィング。

スウィートな雰囲気に欺かれれば最後、逃れることは不可能…！？

■配信アルバム：『cinema』

■クリエイター：ariiol ／ ボーカル：ナースロボ_タイプT

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5678

アンニュイな雰囲気をベースにしつつ、気持ちよい展開に聴き入るコアチューン。

リピートが止まらなくなるイチオシのトラックです。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに55都市で139公演を巡演。2026年はすでに北米ツアーを完走しており、11月にも欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/