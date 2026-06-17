小売業への提案型営業の基礎が身につく！セミナー「新任・若手本部担当者 合同研修2026」8月開催　 株式会社マーケティング研究協会トレードマーケティング部

株式会社マーケティング研究協会2026年8月開催 新任・若手本部担当者合同研修2026

本講座は、提案型営業のスタートラインに立つために必要な、本部担当の役割理解と半期のPDCA、得意先小売業やお客様への理解、データ活用の基礎、提案ストーリーの組み立て方などを2日間で体系的に学べます。会場集合型開催で、様々なカテゴリーの消費財メーカーから参加者が集う合同研修スタイルが特徴です。

■本講座学べる事

- メーカー営業の「いろは」と活動イメージ メーカー本部担当者としての仕事と役割- 半期の営業活動のPDCA 本部担当者に求められる半期サイクルでの業務の進め方- 小売業・得意先・お客様・売場の理解 担当する得意先企業やお客様、売場について理解- データ活用の基礎と提案ストーリーの作り方 提案活動のスタートラインに立つための実践的な視点詳細を見る :https://trademarketing.info/honbutanto/

「採用人数が少なく集合研修が実施できない」

「小売業への提案営業の基本を体系的に教えるノウハウが社内にない」

「OJT中心の育成で担当者ごとにスキルにバラツキが出る」

といった、新人・若手の営業教育に関する企業の悩みに対応する内容です。

1名からの派遣が可能で、他社の営業担当者との交流を通じてネットワークや知見を広げられる点も特長です。

前回セミナー開催時の模様



講師は、メーカー営業の実務経験とメーカー支援の実績を豊富に持つ株式会社マーケティング研究協会 取締役（トレードマーケティング部 部長）の塚本和之が担当します。

講師：塚本 和之株式会社マーケティング研究協会 取締役トレードマーケティング部 部長

大学卒業後、現：花王グループカスタマーマーケティング株式会社に入社。

営業担当として、最大手のドラッグチェーンを担当し、小売業の課題解決を目的とした 提案型営業を実践。店舗の特性に応じたカテゴリー提案をし、成功と失敗を経験。

その後、株式会社マーケティング研究協会に入社。 主に、消費財メーカー様のアカウント戦略立案とその実行をサポートしながら次世代営業リーダーの育成にも注力している。

著書：消費財メーカー・卸売業・小売業のための 顧客づくり提案 実践ガイドブック（共著、学術研究出版社）

実績（抜粋）

【メーカー】化粧品・日用品・加工食品・菓子・飲料・酒類・文具・玩具 etc…

【その他】広告代理店・SP代理店 etc…

セミナープログラム：

1日目

１．営業とは？メーカーの提案営業とは？

商品紹介と提案は違う

営業の本質は相手の問題解決

問題解決の視点は売上の構造分解から

３つのステップで進める提案営業

【ワーク】異業種の事例で考える「提案営業」

２．メーカー本部担当者の半期PDCA

「半期単位」で決まることと、「月単位」で決まること

提案の段階で「どこまで決めるか」という到達目標を定める

半期提案と月次/定期商談を連動させる

３．小売業の理解と得意先の企業理解

小売業を取り巻く昨今のトレンド

小売業のメーカー営業への期待（インタビュー・調査から）

担当した企業の理解を深めるには？

情報収集のポイントと小売業の意思決定フロー

【ワーク】 企業方針とカテゴリー方針を読み解く

2日目

１．売場・お客様を科学的に見る

売場を科学的に見るための基礎知識とインストアマーチャンダイジング

スペースマネジメントとプロモーション・購買心理

売場はどのようにして考えられているか

【ワーク】 定番売場の分析 / 売場の何が良いか？

２．データを活用した商談のイメージを掴む

営業担当者が考えるべき、データ分析の基本のキ

最も重要な視点「なぜ、このようなデータになったのか？」

【ワーク】 販売データから、バイヤーに状況報告する

３．提案内容の組み立てと商談時の流れ

商談するときの大まかな流れ 提案書をつくる前に、提案ストーリーを組み立てる

社内の提案書フォーマットを持って行く時のポイント

社内外でのコミュニケーションの基礎基本

【ワーク】 提案書の良し悪しを考える

開催概要：

日程： 2026年8月24日（月）・25日（火） 両日とも10:00～16:30

開催形式： 集合型セミナー

会場： 東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区）

受講料： お一人様あたり9万円（税別） 昼食・飲料代込み

ご優待

1）複数名申込：2名以上 1名様あたり5,000円割引

2）早期割引：6月30日（火）までのお申込みで1名様あたり10,000円割引

※1）と2）は併用可

ご不明点はお気軽にお問合せください！

詳細を見る :https://trademarketing.info/honbutanto/

株式会社マーケティング研究協会



株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「小売業への営業力強化（トレードマーケティング）」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/