BROOKLYN DESIGN、北海道・ニセコに新たなサウナ体験を創出

BROOKLYN DESIGN株式会社

アンテロープキャニオンでの感動体験から生まれた、没入型サウナ施設が北海道・ニセコにて近日オープン予定

BROOKLYN DESIGN株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：高崎省吾）は、北海道・ニセコエリアにて近日オープン予定のサウナ施設の空間デザインを担当いたしました。

本プロジェクトは、私たちが大切にしている理念である

「お客様の物語を空間へ繋ぐ。」

という考え方から生まれた空間です。

今回のプロジェクトの始まりは、一人のお客様の感動体験でした。

お客様が初めてアメリカ・アリゾナ州のアンテロープキャニオンを訪れた際、壮大な自然が創り出した景色に深く心を動かされました。

何千年という歳月をかけて水と風が削り出した大地の曲線。

時間によって表情を変える岩肌。

自然とは思えないほど幻想的で神秘的な空間。

その体験は強く心に刻まれ、

「この感動を日本でも表現したい。」

「訪れる人にも同じ感覚を届けたい。」

という想いから、本プロジェクトがスタートしました。

BROOKLYN DESIGNは、その想いを丁寧にヒアリングし、単なるサウナ施設ではなく、お客様の記憶や感情そのものを空間として再構築することに挑戦しました。

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自然が創り出した芸術を、空間へ。

デザインコンセプトは、

「自然が創り出した芸術を、空間へ。」

アンテロープキャニオンの特徴である有機的な曲線や地層の表情を取り入れ、まるで大地の内部へ入り込んだかのような没入感を演出しています。

エントランスでは巨大な岩が訪れる人を迎え入れ、洞窟のようなアプローチが非日常への入口となります。

ラウンジエリアでは、柔らかな間接照明と自然素材が調和し、静寂の中で心を整える時間を提供。

水風呂エリアでは、岩肌に囲まれた神秘的な空間の中で、光と水が織りなす幻想的な体験を演出しています。

サウナ室の中心には象徴的なストーブを配置し、熱・蒸気・光が一体となった空間を構成。

施設全体を通して、一つの物語を巡るような体験ができる設計となっています。

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デザイナー 高崎省吾 コメント

私たちはデザインをする前に、必ずお客様の物語を聞きます。

なぜその空間をつくりたいのか。

どんな景色を見て、どんな感情が動いたのか。

どんな未来をそこに描いているのか。

今回、お客様から聞かせていただいたアンテロープキャニオンでの感動体験は、私自身も強く心を動かされました。

だからこそ、単に形を真似るのではなく、その時に感じた空気や感情まで空間へ落とし込みたいと思いました。

私たちが目指しているのは、空間をデザインすることではありません。

人の想いをデザインすることです。

このサウナが、お客様の感動から生まれ、訪れる誰かの感動へと繋がっていく場所になれば嬉しく思います。

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BROOKLYN DESIGNについて

BROOKLYN DESIGN株式会社は、ホテル・飲食店・商業施設を中心に全国で空間デザインおよび設計施工を手掛けるクリエイティブカンパニーです。

私たちは、

BRO = Brotherhood

仲間との信頼

OK = Original Kind

独自の美学と人としての在り方

LYN = Link Your Narrative

お客様の物語を空間へ繋ぐ

という想いを社名に込めています。

単なるデザインではなく、その場所に関わる人々の背景や想いを読み解き、唯一無二の空間として表現すること。

そして、デザイン性だけでなく、集客・収益性・ブランド価値まで考え抜いた空間づくりを追求しています。

空間は、ただの箱ではない。

人の感情を動かし、

記憶を残し、

未来へ繋がる物語そのものである。

BROOKLYN DESIGNはこれからも、空間を通じて新しい価値を創造してまいります。