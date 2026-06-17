株式会社アクティブリテック、福井コンピュータ株式会社の協力のもと「3DGS・XGRIDS Lixel K2活用体験会」を7月2日・3日に開催

株式会社アクティブリテック

株式会社アクティブリテック(本社：東京都新宿区、代表取締役：前田拓海)は、2026年7月2日（木）・3日（金）の2日間、福井コンピュータ株式会社の協力のもと、3DGSおよび空間データ活用をテーマにしたオフラインイベント「3DGS・XGRIDS Lixel K2活用体験会」を開催します。

本イベントでは、XGRIDSの3Dスキャンデバイス「Lixel K2」、株式会社アクティブリテックの自社開発ビューワー「ActiveStudio」、福井コンピュータ株式会社の製品を同じ会場内でご覧いただけます。

会場は、一方通行のプレゼンテーション形式ではなく、来場者が自由に回遊しながら、製品の見学・体験・個別相談を行える形式を予定しています。XGRIDS Lixel K2の実機デモ、ActiveStudioの体験、福井コンピュータ株式会社の3D点群処理システム「TREND-POINT」、3DGSや空間データ活用に関する相談など、導入検討や情報収集に役立つ機会を提供します。

開催背景

お申し込みはこちら :https://tayori.com/f/xgrids-3dgs-202607/?utm_source=prtimes

3DGSは、昨年のCSPIにおいて福井コンピュータ株式会社が活用例を披露して以降、建設・不動産・測量・空間データ活用領域を中心に関心が高まってきました。

一方で、今年のCSPIも大変な混雑が予想されることから、来場者の皆さまが落ち着いた環境で製品や技術に触れ、具体的な導入相談ができる場として、本イベントを企画しました。

また、XGRIDS Lixel K2については、2026年5月7日の世界同時発表以降、多くのお問い合わせをいただいています。加えて、XGRIDSで取得したデータを確認・活用するための自社開発ビューワー「ActiveStudio」への関心も高まっており、今回の東京開催を第一弾として、実機体験と具体的な活用相談の場を設けます。

会場内を自由に回遊しながら、見学・体験・相談が可能

本イベントは、決まった座席で一方通行のプレゼンテーションを聞く形式ではなく、会場内を自由に回遊しながら、関心のある製品やサービスについて見学・体験・相談いただける形式です。

会場内では、以下のような内容を予定しています。

- XGRIDS Lixel K2の実機デモ・導入相談- ActiveStudioの紹介・体験- TREND-POINTの紹介・相談- 3DGSおよび空間データ活用に関する相談- 商談・販売パートナーに関する相談- ユーザー事例紹介- 参加者交流会

午前・午後の時間帯では、製品紹介やデモ、個別相談を中心に実施予定です。

夕方以降は、ユーザー事例紹介や交流会、商談・相談の時間を予定しています。

7月2日予定プログラム

7月2日（木）は、XGRIDS、福井コンピュータ株式会社、株式会社アクティブリテックによる製品紹介・デモに加え、特別ゲストとしてex Agent 中山氏の参加を予定しています。

また、XGRIDS LixelKity K1ユーザーである日本不動産研究所 清水様によるユーザー事例紹介も予定しています。

7月3日について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93846/table/17_1_94f7b961a066ac2d4b7f8e19bb78c33b.jpg?v=202606170651 ]

7月3日（金）も、XGRIDS Lixel K2、ActiveStudio、福井コンピュータ製品の見学・体験・相談を中心に実施予定です。

ゲスト登壇枠およびユーザー事例紹介については、現在調整中です。詳細は確定次第、申込ページまたはメールにてご案内します。

なお、登壇者、展示内容、実施プログラム、会場内の配置等は変更となる場合があります。

登壇者・協力企業・紹介製品について福井コンピュータ株式会社／TREND-POINT

福井コンピュータ株式会社／TREND-POINT

福井コンピュータ株式会社は、測量・土木分野向けのCADソフトウェアおよび関連ソリューションを展開する企業です。

本イベントでは、同社の3D点群処理システム「TREND-POINT」の紹介・相談を予定しています。TREND-POINTは、点群データの修整・加工・合成、点群からのデータ生成、計測・解析などに対応する3D点群処理システムです。距離・面積・土量・出来形などの計測機能を備え、大規模な点群データの活用を支援します。

中山 智博氏

株式会社exAgent 代表取締役社長。実在する空間や物体を3Dスキャンし、3Dアーカイブや3Dコンテンツとして活用するデジタルツインコンテンツの制作を手がける。3D Gaussian Splatting（3DGS）をいち早く導入し、建設・インフラ、文化財アーカイブ、教育分野など幅広い領域で活用を進めている。2025年4月からは大阪芸術大学映像学科で教鞭を執る。

本イベントでは、3DGSや空間データ活用に関するゲスト登壇を予定しています。

一般財団法人 日本不動産研究所

一般財団法人 日本不動産研究所は、1959年創立の不動産鑑定・コンサルティング機関です。不動産鑑定評価、調査・研究、コンサルティングなど、不動産に関する幅広いサービスを提供しています。

本イベントでは、XGRIDS LixelKity K1ユーザーとして、空間データ活用に関するユーザー事例紹介を予定しています。



こんな方におすすめです

本イベントは、以下のような方におすすめです。

開催概要

- XGRIDS Lixel K2の導入を検討している方- XGRIDSをご利用中の方- XGRIDS以外の3Dスキャナーをご利用中で、ビューワーに関心のある方- 3DGSや空間データ活用について情報収集したい方- 実機を見たうえで導入判断をしたい方- 福井コンピュータ製品とあわせた活用方法を知りたい方- 販売パートナーとしての展開を検討している方[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93846/table/17_2_16065d2eaf067fc7401ba033ed20aaa1.jpg?v=202606170651 ]

※会場の混雑状況により、入場を制限させていただく場合があります。

※展示内容、登壇者、実施プログラム、会場内の配置等は変更となる場合があります。

参加希望時間帯について

申込フォームでは、以下の時間帯から来場希望時間を選択いただけます。

時間帯は、混雑緩和および当日のご案内のための来場目安です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/93846/table/17_3_ea89662fbc0cf790e7ff499c43a19c9e.jpg?v=202606170651 ]

※各時間帯の内容は予定であり、変更となる場合があります。

会場の様子を3DGSで事前公開予定

お申し込みはこちら :https://tayori.com/f/xgrids-3dgs-202607/?utm_source=prtimes

当日の会場の様子は、3DGSで生成したデータとして事前公開を予定しています。

機材配置や詳細な時間割は調整中のため、最新情報は申込ページにてご確認ください。

会場3DGSリンク：https://lcc-viewer.xgrids.com/pub/0373de8c-22a4-472b-a8d0-5a9eaf411e1a (https://lcc-viewer.xgrids.com/pub/0373de8c-22a4-472b-a8d0-5a9eaf411e1a)

XGRIDS Lixel K2について

XGRIDS Lixel K2は、空間を3Dデータとして取得するための3Dスキャンデバイスです。2026年5月7日の世界同時発表以降、建設・不動産・空間設計・施設管理など、幅広い領域から関心が寄せられています。

ActiveStudioについて

ActiveStudioは、株式会社アクティブリテックが自社開発するビューワーです。XGRIDSなどで取得した空間データを確認・活用するためのツールとして、取得データの閲覧、共有、検討を支援します。現場確認や顧客提案、社内外での情報共有など、3Dスキャンデータの活用シーンに応じてご利用いただけます。

株式会社アクティブリテックについて

株式会社アクティブリテックは、3Dスキャン技術や空間データ活用に関するソリューションの提供をはじめ、CGパース制作、Webシステム・アプリケーション開発などを手掛けています。XGRIDS製品の取り扱いや、XGRIDSで取得したデータを確認・活用するための自社開発ビューワー「ActiveStudio」の提供を通じて、建設・不動産・測量分野を中心としたデジタル活用を支援しています。

■会社概要

所在地：東京都新宿区西新宿 6-20-7

代表者：前田拓海

事業内容：3DGS、VR・AR、システム開発、3Dスキャナー ほか

URL：https://active-rt.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクティブリテック

第3営業部デジタルツイン事業課

TEL：03-6825-1987

E-mail：activr-sales@active-rt.com

お問い合わせフォーム：https://tayori.com/f/xgrids-contact(https://tayori.com/f/xgrids-contact/?utm_source=prtimes)