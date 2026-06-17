【視察プログラム開催】「世界人工知能大会（WAIC 2026）」における「中国AI視察プログラム」参加者募集中!

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ジャンシン・ジャパン株式会社

世界有数のAIイベント「世界人工知能大会（WAIC 2026）」が、今年7月17日～20日に上海で開催されます。WAICは、会議フォーラム、展示、アワード・コンテスト、応用体験、イノベーションインキュベーション、人材交流などを通じて、世界のAI技術・産業・ガバナンスの最前線を発信する国際的なプラットフォームです。





ジャンシン(匠新) では、専門家の現場解説付きで展示会を巡るツアーに加え、現地のAI企業訪問・実装視察を組み合わせたプログラムをご用意しました。実務に直結する視点で“見る・聞く・体験する”を効率よくサポートします。ご関心のある方はぜひお申し込みください。



開催日時：2026年7月19日（日）～7月20日（月）


場所：中国　上海
最大遂行人数：15名
最小遂行人数：5名


＊応募者が5名に達しない場合、イベントは開催いたしかねますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


申込期限：2026年6月30日（火）まで


詳細・申し込む :
https://www.takumi.ltd/2026waic-tour


本プログラムの特徴



1. 2026世界人工智能大会（WAIC）の同行解説（日本語）　　


※7月19日（日）実施



ジャンシン(匠新)はより事前に現場の下見を行った現場解説員を手配し、WAICでの見どころを解説致します。解説は、専用のワイヤレスイヤホンを使用致します。当日は通訳可能な数名のメンバーも同行し、企業担当者との交流も支援を致します。より充実した展示会巡りをサポート致します。







2. AI企業訪問&街中でのAI体験


※7月20日（月）実施



AI技術の最前線を走る中国AI企業（2-3社予定）への訪問・交流と街中でのAI体験を行い、中国におけるAI技術と実装に対して理解を深めます。


訪問企業としては、画像認識AIのトップ企業「センスタイム（商湯科技）」やインターネット大手で幅広くAIソリューションを展開する「テンセント（騰訊控股）」などが候補にございます。


AI体験では、実際に街中で進められているAI実装状況を見学・体験致します。






※上記の内容は現時点の候補であり、変更となる可能性がございます。




3. 世界人工智能大会（WAIC）レポートのご提供



世界人工智能大会（WAIC）2026レポート電子版送付（展示会一か月後）







【参考資料】

2025世界人工智能大会（WAIC）レポート



弊社は昨年のWAICの際にレポートを制作し、無料で公開しております。こちらも参考資料としてご覧いただけます。もしご関心がある場合は、以下のボタンをクリックし、レポートをダウンロードください。


レポートを入手する :
https://www.takumi.ltd/report-2025waic


プラン


【料金】


１.WAIC展示会プログラムのみ（WAICチケット＋事前レポート＋案内解説） ・・・・10万円/人＋税


２.WAIC展示会プログラム ＋ 中国AI実装体験＆企業訪問 　　　　　・・・・20万円/人＋税



【プランに含まれるもの】


■DAY1（7月19日）: WAIC展示会視察（午前中のみ）


・ WAIC入場チケット


・ 事前レポート


・ 展示会の同行解説（日本語）


※同行解説後、12:30以降自由行動のため、昼食・夕食は含まれません。


※お申し込み人数によっては、展示会プログラムを午前・午後の2グループに分けて実施させていただく場合がございます。



■ DAY2（7月20日）: 中国AI企業訪問&AI実装体験


・ 訪問&体験中の同行解説（日本語）


・ プログラム中の移動車


・ 昼食、夕食


申し込む :
https://www.takumi.ltd/2026waic-tour