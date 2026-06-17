【視察プログラム開催】「世界人工知能大会（WAIC 2026）」における「中国AI視察プログラム」参加者募集中!

ジャンシン・ジャパン株式会社

世界有数のAIイベント「世界人工知能大会（WAIC 2026）」が、今年7月17日～20日に上海で開催されます。WAICは、会議フォーラム、展示、アワード・コンテスト、応用体験、イノベーションインキュベーション、人材交流などを通じて、世界のAI技術・産業・ガバナンスの最前線を発信する国際的なプラットフォームです。

ジャンシン(匠新) では、専門家の現場解説付きで展示会を巡るツアーに加え、現地のAI企業訪問・実装視察を組み合わせたプログラムをご用意しました。実務に直結する視点で“見る・聞く・体験する”を効率よくサポートします。ご関心のある方はぜひお申し込みください。

開催日時：2026年7月19日（日）～7月20日（月）

場所：中国 上海

最大遂行人数：15名

最小遂行人数：5名

＊応募者が5名に達しない場合、イベントは開催いたしかねますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

申込期限：2026年6月30日（火）まで

詳細・申し込む :https://www.takumi.ltd/2026waic-tour

本プログラムの特徴

1. 2026世界人工智能大会（WAIC）の同行解説（日本語）

※7月19日（日）実施

ジャンシン(匠新)はより事前に現場の下見を行った現場解説員を手配し、WAICでの見どころを解説致します。解説は、専用のワイヤレスイヤホンを使用致します。当日は通訳可能な数名のメンバーも同行し、企業担当者との交流も支援を致します。より充実した展示会巡りをサポート致します。

2. AI企業訪問&街中でのAI体験

※7月20日（月）実施

AI技術の最前線を走る中国AI企業（2-3社予定）への訪問・交流と街中でのAI体験を行い、中国におけるAI技術と実装に対して理解を深めます。

訪問企業としては、画像認識AIのトップ企業「センスタイム（商湯科技）」やインターネット大手で幅広くAIソリューションを展開する「テンセント（騰訊控股）」などが候補にございます。

AI体験では、実際に街中で進められているAI実装状況を見学・体験致します。

※上記の内容は現時点の候補であり、変更となる可能性がございます。

3. 世界人工智能大会（WAIC）レポートのご提供

世界人工智能大会（WAIC）2026レポート電子版送付（展示会一か月後）

【参考資料】

2025世界人工智能大会（WAIC）レポート

弊社は昨年のWAICの際にレポートを制作し、無料で公開しております。こちらも参考資料としてご覧いただけます。もしご関心がある場合は、以下のボタンをクリックし、レポートをダウンロードください。

レポートを入手する :https://www.takumi.ltd/report-2025waic

プラン

【料金】

１.WAIC展示会プログラムのみ（WAICチケット＋事前レポート＋案内解説） ・・・・10万円/人＋税

２.WAIC展示会プログラム ＋ 中国AI実装体験＆企業訪問 ・・・・20万円/人＋税

【プランに含まれるもの】

■DAY1（7月19日）: WAIC展示会視察（午前中のみ）

・ WAIC入場チケット

・ 事前レポート

・ 展示会の同行解説（日本語）

※同行解説後、12:30以降自由行動のため、昼食・夕食は含まれません。

※お申し込み人数によっては、展示会プログラムを午前・午後の2グループに分けて実施させていただく場合がございます。

■ DAY2（7月20日）: 中国AI企業訪問&AI実装体験

・ 訪問&体験中の同行解説（日本語）

・ プログラム中の移動車

・ 昼食、夕食

申し込む :https://www.takumi.ltd/2026waic-tour