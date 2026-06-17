【6,7月限定】ベビー・キッズロケーション撮影キャンペーン開催！北海道の自然の中で、今だけの成長記録を残そう

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kidslocation/campaign/

有限会社三景スタジオ（写真工房ぱれっと）は、2026年6,7月限定でベビー・キッズ向けロケーション撮影キャンペーンを開催いたします。

暖かな日差しと豊かな自然に包まれるこれからの季節。お子さまの今しかない表情や仕草を、開放感あふれるロケーションで残せる特別なキャンペーンをご用意しました。

七五三や入園・卒園記念だけでなく、お誕生日や成長記録としても人気のロケーション撮影。6月はお得な特典とともにご利用いただけます。

北海道の自然を舞台にした人気のロケーション撮影

スタジオ撮影とは異なり、公園やガーデンなどの屋外ロケーションでは、お子さまが自由に遊びながら自然な表情を見せてくれます。

・走る

・笑う

・家族と手をつなぐ

・季節の花々と触れ合う

そんな日常の延長線上にある、かけがえのない瞬間を写真として残せるのがロケーションフォトの魅力です。

6,7月限定キャンペーン内容

・秋ロケーション撮影先行予約スタート！

秋シーズンのロケーション撮影を対象に、平日撮影限定でロケーションプランが20％OFF。

さらに、トリプルプレゼント付き！

撮影日は秋でも、6,7月中のご契約で対象となります。

・新登場！プレミア1dayロケーションプラン

1日1組限定の特別プランとして「プレミア1dayロケーションプラン」が誕生。

・全プラン10％OFF

・1dayプラン以上ご契約でトリプルプレゼント

・ライフサイクルボードプレゼント

1dayプラン以上をご利用のお客様へ、成長記録をまとめたライフサイクルボードをプレゼント。

・オリジナルムービープレゼント

日頃の感謝を込めて、オリジナルムービーを無料プレゼント。

・アートボードプレゼント

通常11,000円（税込）のアートボードを期間限定でプレゼント。

お部屋のインテリアとしても人気のアイテムです。

昨日までできなかったことが今日できるようになる。

お気に入りだった仕草が、いつの間にか見られなくなる。

だからこそ、今の姿を写真に残しておくことには大きな価値があります。

北海道の美しい自然の中で、ご家族の大切な時間を写真として未来へ残しませんか？

6,7月だけのお得な特典をご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kidslocation/campaign/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル9F

TEL：011-522-6733

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１ー２１９

TEL：011-807-4343

Palette+plus札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp