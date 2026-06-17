【鴨川シーワールド】千葉県発の気鋭バンド×千葉県老舗の水族館でお届けする新CMが解禁！夏の新CM放送決定！＆ SNSキャンペーン開催！！

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

URL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/15427/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、2026年6月20日（土）から同30日（火）までの期間、新TVCMの放映を開始します。

今年の夏は、若者を中心に絶大な支持を集める3ピースギターロックバンド「This is LAST」が奏でる爽快でエモーショナルな楽曲『向日葵』がCMソングに決定！サビの歌詞にフォーカスし、夏の鴨川シーワールドを訪れた家族のかけがえのない一日を描き出しました。青空の下、動物たちとの出会いを通して生まれていく「ひまわり」のような笑顔にもご注目ください。

今回のTVCMの放送を記念して鴨川シーワールドホテルの宿泊券※1と「This is LAST」のサイン入りオリジナル「スプラッシュTシャツ」のセットが当たるSNSキャンペーン「 #GO鴨シーフェス 」を6月20日（土）より開催します。参加方法は、公式HPや該当欄などのご案内よりご確認ください。また、2026年7月1日（水）より「サマースプラッシュ」の開催を記念したSNSキャンペーンも別途開催予定です。

鴨川シーワールドの夏は、2026年7月1日（水）開始を予定しています。これから放送されるTVやWEBでの映像プロモーションなどを楽しみながら、「サマースプラッシュ」をお待ちください。

●新CM概要

・新CM名：「Go鴨シーフェス！！」編（TV:15秒＆WEB:30秒）

・放映媒体：日本テレビ、フジテレビ、TBS

・放映開始：2026年6月20日（土）～30日（火）

・放映エリア：関東のみ

・そ の 他 ：放映同日より公式HPとSNSの一部で30秒ver.を公開

・CMソング：This is LAST 「向日葵」

シャチパフォーマンスに驚く家族動物たちとのふれあいを描いたシーン

●This is LASTのご紹介

2018年5月結成、千葉県柏市発のロックバンド。赤裸々に実体験や想いを綴った歌詞とライブ・パフォーマンスがSNSやライブハウスを中心に話題を呼び、多くのティーンから絶大な支持を集めている。

「ROCK IN JAPAN FES.」などの大型フェスやイベントに精力的に出演。2026年春から行なっているライブハウスツアーでは全28公演が完売。初となる日本武道館単独公演もすでに完売しており、2027年には自身最大規模となる5都市9公演からなるZeppツアーを開催する。名実ともに令和時代を牽引するライブバンドとして、突き進んでいる。

●SNSキャンペーン「 #GO鴨シーフェス 」の概要

・キャンペーン：「 #GO鴨シーフェス 」編 TVCM放送記念 SNSキャンペーン

・対象 SNS ：X（@kamoseaOfficial）

・期 間 ：2026年6月20日（土）～30日（火）

・賞 品 ：１.鴨川シーワールドホテル宿泊招待券（1部屋分、4名様迄）

※1：宿泊除外日有

２.This is LAST サイン入り オリジナル「スプラッシュTシャツ」 2枚

※XLサイズとなります。

※予約状況によりご希望に沿えない場合がございます。ご予約前に公式ホテルまでお問合せください。

※2026年12月～2027年2月の水族館休館日かつ、ホテル営業日に限り有効。

・当選人数 ：2名

・参加方法 ：１.鴨川シーワールドの公式X（@kamoseaOfficial）をフォローしてください。

２.6月20日朝に投稿する「 #GO鴨シーフェス 」のハッシュタグがついた投稿の

「引用」をお願いします。

・選考条件 ：１.当館の対象SNSをフォローしている。

２.アカウントが当館からのDMが受け取れる状態にある。

３.各SNSのガイドライン等に反していないアカウント。

・発 表 ：キャンペーン終了後に各当選者へDMにてご連絡します。

※2026年7月1日（水）より「サマースプラッシュ」の開催を記念したSNSキャンペーンも別途開催予定です。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

入館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kamosea

X： https://twitter.com/kamoseaOfficial

Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/