【横浜・八景島シーパラダイス】シーパラ初！ゼニガタアザラシの赤ちゃん２頭を同じエリアで見られるのは今だけ！ゼニガタアザラシの赤ちゃん ６月１６日（火）に２頭目誕生！

株式会社 横浜八景島

『横浜・八景島シーパラダイス』の水族館「ふれあいラグーン」で、２０２６年６月９日（火）に１頭目、そして６月１６日（火）午後９時４７分に２頭目のゼニガタアザラシの赤ちゃんが誕生いたしました。

６月１６日（火）に誕生したゼニガタアザラシの赤ちゃんは、母親「ウニ」から誕生しました。２頭のゼニガタアザラシの赤ちゃんは、現在「ふれあいラグーン」内のヒレアシビーチに同居しており、それぞれの母親に寄り添って元気に泳ぐ様子や親子微笑ましい姿などを上記エリアでご覧いただけます。

２組の親子を同じエリアでご覧いただけるのはシーパラでは初であり、水中での授乳シーンなど今だけの貴重な様子をご覧いただけます。

可愛らしい表情やしぐさがいっぱいの２頭の赤ちゃんが元気に育つよう、飼育員一同、見守っていきます。

６月９日に誕生した赤ちゃん６月１６日に誕生した赤ちゃん

ふれあいラグーンで誕生したゼニガタアザラシの赤ちゃん

水族館「ふれあいラグーン」でくらす２組の親子は、ヒレアシビーチで一般公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。親子の様子は飼育員が観察し、授乳の回数や泳ぎ方など、順調に育っているかどうかを見守っています。

■ゼニガタアザラシについて

ゼニガタアザラシ（Phoca vitulina stejnegeri）は、北海道の東部沿岸から襟裳岬、

千島列島、アリューシャン列島に生息しており、日本沿岸に唯一定住するアザラシです。体の表面に昔のお金の「銭」をイメージさせる穴が開いた銭形の模様があることから、ゼニガタアザラシという和名がつけられました。

ゼニガタアザラシは岩場で出産を行うため、母親のおなかの中にいる間に白い産毛が抜け落ち、大人と同じ体色で生まれます。また、白い毛で誕生するアザラシとは異なり、生まれた子どもはすぐに泳ぎだし、授乳も陸地だけでなく、水中でも行われます。

今回「ふれあいラグーン」で誕生した２頭の赤ちゃんも大人の個体と同じである銭形模様で誕生した姿や、タイミングが合えば２組の親子がそろって授乳するシーンをご覧いただけます。

＜ゼニガタアザラシ＞

英 名：Harbor Seal

学 名：Phoca vitulina stejnegeri

分 布：太平洋北部と大西洋北部の沿岸域に広く分布。

Phoca vitulina stejnegeriは北海道の東部沿岸から襟裳岬、

千島列島、アリューシャン列島に分布。

生 態：オス７０kg～１７０kg / メス５０kg～１５０kg