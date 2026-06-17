ミニストップはハロハロ果実氷シリーズで、お客さまより復活を望む声が多く寄せられていた「ハロハロ 果実氷温州みかん」を、２０２６年６月１９日（金）より、国内のミニストップ店舗にて発売いたします。好評販売中の「北海道ミルクソフト」と、薄くスライスした冷凍温州みかんを組み合わせた、ミニストップならではのスイーツです。 ミニストップは今後も、原料・食感にこだわったミニストップならではの商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 ●発売日： ２０２６年６月１９日（金） ●発売地区：全国（２０２６年５月末現在：１，７２０店）

●商品名：ハロハロ 果実氷温州みかん ●本体価格：５００円（税込：５４０．００円）※1 ●エネルギー：２００kcal※2 ●商品特長： ★温州みかん本来のジューシーなおいしさを感じられるよう、果肉を３～３．５ミリの厚さにスライスしています。 ★シロップにも温州みかん果汁を使用し、爽やかな香りとすっきりとした味わいです。

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。 ※2エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【ミニストップアプリでお得！】

ミニストップアプリでは、お得なクーポンを配信します。 ●クーポン対象商品：ハロハロ 果実氷温州みかん ●クーポン利用期間：２０２６年６月１９日（金）～７月２日（木） ●クーポン内容： 本体価格より３０円引き クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。

【ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでお得！】

ミニストップアプリ版 モバイルオーダー限定で、さらにお得にお楽しみいただけます。 ●クーポン対象商品：ハロハロ 果実氷温州みかん ●クーポン利用期間：２０２６年６月１９日（金）～６月２１日（日）、６月２６(金)～６月２８日(日) ●クーポン内容： 本体価格より１００円引き ミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーにてクーポンをご利用の上、ご注文ください。 モバイルオーダー WEB版では、クーポンをご利用いただけません。

【デリバリーでも発売します！】

価格、配送エリア、オーダー受付時間、配送手数料などは、各社サービスアプリ・ウェブサイトにてご確認ください。 店舗により取り扱いの無い商品もございます。