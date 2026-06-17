報道関係者各位PRESS RELEASE / 2026.06.17

PRAIV

Monthly AI Video × Landing Page Subscription

月2本のAI動画制作 ＋ LP運用をパッケージ化

ITサービス・映像制作のCONNECTING（代表：森松啓幸／福岡県久留米市）は、2026年6月17日、AIショート動画とビジネス紹介LP（ランディングページ）を毎月一体運用する、新発想のサブスクリプションサービス「PRAIV（プレイブ）」を提供開始します。 InstagramなどのSNSを活用する中小事業者向けに、高品質なAIプロモーション動画を月2本制作・納品するとともに、予約・問い合わせにつながるLP（ランディングページ）を制作・運用いたします。「動画で魅せて、LPでつなげる」運用により、SNSでの認知獲得から予約・問い合わせまでを一体設計し、集客を支援いたします。

01 背景 - インスタグラムの更新がなかなか出来ない、外注すると高い

Instagramを開設している中小事業者は多いですが、本業が忙しく更新が継続できないアカウントが大半を占めています。一方、SNS運用代行は月額10万～30万円が相場（※1）、リール制作だけでも1本3万～10万円と費用がかさみ、小規模店舗にとって現実的な選択肢にはなりにくいのが現状です。 さらに、たとえインスタ運用が続いたとしても、見込み客が「営業時間は？予約は？場所は？」を確認する受け皿（LP）がなければ、せっかくの認知が予約・来店に結びつきません。「動画」と「LP」を別々の業者に依頼すると、コストも管理工数もさらに膨らみます。 PRAIVは、この課題を「動画制作とLPの一体運用」というシンプルな発想で解決します。撮影不要のAI動画を月2本納品し、同時に予約導線となるLPも月次更新で常に最新の状態に保つ--ひとつの月額プランで完結する仕組みです。

※1 出典：Web幹事「SNS運用代行の費用相場（2026年）」、株式会社OPT-IN調査

02 サービス概要 - 動画とLPを、ひとつのプランで。

「PRAIV」は、SNS集客の中核である「動画」と、その受け皿となる「LP（ランディングページ）」を一体運用する月額サブスクリプションサービスです。月額10万円で、高品質なAI動画とLPメンテナンスを毎月パッケージ提供します。

| 項目 | 内容 | |------|------| | 【動画】AI動画納品 | 月2本 ／ 15～20秒（縦動画 9:16） | | 【動画】BGM | 店舗専用オリジナル楽曲（著作権クリア） | | 【動画】ナレーション | 高品質AI音声 | | 【動画】テロップ | デザイン・編集込み | | 【動画】納品形式 | MP4 （Instagram・TikTok・YouTubeショート等に直接投稿可能） | | 【LP】月次更新サポート | 最新のインスタグラム投稿をLPに組み込んで掲載 | | 【LP】問い合わせ導線 | プロフィールリンク先として、動画からの導線を最適化 |

※LPは別途200,000円（先着10事業者は特別価格150,000円）で制作いたします。月額プランには「LP月次更新サポート」を標準で含めることで、季節メニューやキャンペーン情報も常に最新の状態に保てます。

03 動画 × LP - なぜ「一体運用」が効果的なのか

従来、SNS集客では「動画制作」と「LP制作・運用」が別々のサービスとして提供されてきました。PRAIVはこの2つを「同じクリエイターが、同じ世界観で、同じタイミングで」運用することで、中小事業者の集客効果を最大化します。

■ 動画は「魅せる」役、LPは「つなげる」役

Instagramリールは新規顧客と出会うための入口、LPは興味を持った顧客が予約・問い合わせを行う場所です。動画だけでは集客が、LPだけでは認知が完結しません。両者を連動させることで、はじめてSNS集客が売上に変わります。

■ Instagramのプロフィールリンクからつなげる

プロフィール欄に設置できるリンクを最大限に活用できます。LPに「お店のすべての情報」と「集客導線」を集約する設計が重要です。動画とLPを合わせて制作することで、ブランドの世界観をより統一できます。

■ LPは「作って終わり」ではない

季節メニュー、新サービス、期間限定キャンペーン--LPが古いままでは、せっかくの動画集客も活かせません。PRAIVではLPに最新のインスタグラムの投稿を組み込んで掲載するため、常に最新情報でお客様を迎えることができます。

■ ストーリーズからも直接LPへ誘導可能

リール動画だけでなく、ストーリーズからもLPに直接リンクを貼ることができます。「今日のおすすめ」「本日限定」といったリアルタイム発信から、即座にLPへ誘導できる構造が、集客までの距離を最短にします。

このように「動画で魅せる」と「LPでつなげる」を同じプランで運用することで、SNS集客の効果を何倍にも引き出すのが、PRAIVのサブスクリプション設計です。

04 特徴

■ 撮影不要

最新AI動画生成を活用し、現地撮影なしでも商品・空間・サービスを高品質に表現します。シネマティックな映像でビジネスの魅力を伝えます。

■ オリジナルBGM付き

店舗ごとにBGMをAI音楽生成で制作。著作権上の懸念なくInstagramなどのSNSに投稿できます。

■ 動画とLPがセット

Instagram投稿用の動画と、その受け皿となるLPを月次でセット運用。動画集客から予約までの導線を一気通貫で構築します。

■ 全国対応

AI動画ベースのため地理に関係なく同品質で提供します。

■ ワンストップ

AI動画生成・編集・BGM制作・Web制作・運用支援までを、すべて内製し外注ゼロで担うため低コストを実現しています。

05 料金プラン

| プラン | 内容 | 料金 | |--------|------|------| | 月額プラン | AI動画 月2本 ＋ LP月次更新（一体運用） | 100,000 円 / 月 | | LP制作（通常） | 1ページ・スマホ最適化・予約導線設計 | 200,000 円 | | LP制作（先着10社） | サービス開始記念・限定特別価格 | 150,000 円 | | ストーリーズ運用代行 | 週2本投稿代行（オプション） | +40,000 円 / 月 | | 追加リール | 1本追加（オプション） | +50,000 円 / 本 |

※ いずれも税込表記。月額プランは最低契約期間3ヶ月。LP制作は先着10事業者まで特別価格を適用します。

06 お申し込み・お問い合わせ

お申し込みは下記サービスサイトのフォームより受付けます。ご契約前に7～10秒の無料サンプル動画を制作し、クオリティをご確認いただけます。

サービスサイト： https://connect-ing.com/praiv_lp

メール： contact@connect-ing.com

企業概要

| 屋号 | CONNECTING | |------|------------| | サービス名 | PRAIV（プレイブ） | | 代表者 | 森松 啓幸 (Hiroyuki Morimatsu) 芸術工学修士／クリエイティブ・開発キャリア25年。Instagramストーリーズ投稿5,000回以上の発信実績。 | | 所在地 | 福岡県久留米市 | | 事業内容 | Webサイト制作 / 動画制作 / ソフトウェア開発 / システム開発 | | URL | https://connect-ing.com ／ https://connect-ing.com/praiv_lp |

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

CONNECTING PRAIV担当：森松啓幸E-mail: contact@connect-ing.com ／ Web: https://connect-ing.com