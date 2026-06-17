【東海テレビプレミアムビジネスサービスEdge】6月30日（火）SMBC日興証券とコラボイベントを開催テーマは「生成AIとの向き合い方」

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は、2026年6月30日（火）、STATION Ai(愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号）にてSMBC日興証券株式会社とのコラボイベント【「いい会社」ってどうして伝わらない？～資本とメディアから見たストーリーとは？～】を開催いたします。

パンフレット（PDF）https://prtimes.jp/a/?f=d12860-586-04376133fdc0499501dfd32375fe4367.pdfイベント概要

「ファイナンス初心者の方」「事業ストーリーを作りたい方」へのお気楽セッション。

スタートアップや新規事業が成長するには、「何をするか」だけでなく「どう伝えるか」がカギになります。数字だけでは伝わらない魅力を、ストーリーとしてどう語ればよいか。

今回のテーマは生成AIとの向き合い方。

IR資料解説のプロ SMBC日興証券と、「ストーリー・演出」解説のプロ 東海テレビ放送の【金融×メディア】異色のタッグでお届けするセッションです！

開催概要

日時：6月30日(火) 17:00～19:00 イベント＆ネットワーキング

🏡場所：STATION Ai 3Ｆ 階段スペース

🧍定員：先着30名

💰️参加費：無料

🃏持ち物：名刺（受付の際に1枚頂戴いたします）

スピーカー（敬称略）

・城 和孝（SMBC日興証券株式会社)

・戸松 準（東海テレビ放送 経営戦略局）

参加のお申し込み

STATION Aiコミュニティサイト「commune」からお申込みいただけます。

「commune」内の開催イベントページから「申し込む」をクリックお願いします。

※STATION Ai入居企業ではない方でご参加希望の方は、Edge運営事務局（文末記載）までメールでご連絡ください。

メール：edge@tw.tokai-tv.co.jp

■東海テレビプレミアムビジネスサービス「Edge」では、夏プランを数社限定で募集しています

東海テレビ放送株式会社が展開する、プレミアムビジネスサービス「Edge」は、2025年3月より

開始した法人向け新規事業開発プログラムです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画、オンラインセッションやオフライン交流会を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供しています。

現在、“数社限定”で2026年夏プラン募集中です！

募集期間：2026年4月1日～6月30日

開始時期：2026年7月予定

気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://edge-biz.jp/contact/?type=%E8%B3%87%E6%96%99%E8%AB%8B%E6%B1%82

オフライン交流会の様子Edge参加企業（一部・50音順）気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://edge-biz.jp/contact/?type=%E8%B3%87%E6%96%99%E8%AB%8B%E6%B1%82講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://edge-biz.jp/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

資料請求はこちら

資料請求 :https://school-edge.net/#contact