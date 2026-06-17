【7月16日までの期間限定】Waves 日本限定バンドル″Waves配信音質向上パック″ が発売

株式会社メディア・インテグレーション

Wavesは、世界中のレコーディングスタジオやライブ会場、放送現場で使われている音響ソフトウェアブランドです。音楽制作のプロフェッショナル向けツールとして長年支持されており、近年では配信者や動画クリエイター向けにも簡単に音を良くできる製品が人気を集めています。「難しい機材知識がなくても、声を聞きやすく整えられる」それがWavesプラグインの大きな魅力。今回は日本国内・期間限定として、配信のクオリティ向上を目的として作られたバンドル「Waves配信音質向上パック」が発表されました。

プロモーションページはこちら :https://wavesjapan.jp/special/limited-streaming-audio-pack/?utm_source=prtimes&utm_medium=Email&utm_campaign=prtimes__20260617&utm_content=Email__prtimes__Main__Waves__20260617

配信でよくあるこんな悩みに

- 配信の音をよくしたいけど、何から始めたらいいかわからない- 声がこもる・聞き取りづらい- キンキンしてリスナーの耳が疲れてしまう- 声の音量がバラついてしまう- OBS付属のノイズ抑制では声が消えてしまう- 初めてプラグインを使うので設定が不安- エアコンやPCファンのノイズが気になる

そんな配信者のために、プロの現場でも使われている音声調整エフェクトを「難しい調整が不要」な構成に用意しました。

配信スタイルに合わせて使い分け

トーク、雑談中心の配信なら

Clarity Vx でノイズを除去し、Silk Vocal で音質を整え、Vocal Rider で音量を均一化。雑談配信、VTuber、ゲーム実況などに最適です。

楽器・歌・環境音も扱うなら

Clarity Vx の代わりに W43 を使用。弾き語り配信、歌配信、スタジオ配信など、声以外の音も自然に残しながらノイズを低減できます。

初心者からすぐ使える

本セットには、日本の配信環境向けに調整した設定パックも付属しています。「エフェクトプラグインを初めて使う」ユーザーの方も安心して導入できます。(下記のリストが付属)

配信だけじゃない

- すぐ使えるプリセット- インストールガイド- OBS向けセットアップ情報

本セットは、声を届けるあらゆる用途におすすめです。

- YouTube動画編集- Vlog制作- ナレーション- ポッドキャスト

今よりもっと、聴きやすい声へ。視聴者がストレスなく聴ける音声は、配信クオリティを大きく変えます。Wavesの定番ツールを組み合わせた「ストリーマー・ボイス・クリーニングセット」をぜひご活用ください。

プロモーションページはこちら :https://wavesjapan.jp/special/limited-streaming-audio-pack/?utm_source=prtimes&utm_medium=Email&utm_campaign=prtimes__20260617&utm_content=Email__prtimes__Main__Waves__20260617

製品セット内容

Silk Vocal

配信向けに声を聞き取りやすく整える声に特化した調整ツール。EQやコンプレッサーなど複雑な設定をまとめて処理し、自然でクリアな声へ仕上げます。

Vocal Rider

声の音量を自動で均一化するツール。小さすぎる声や急な音量差を抑え、聞きやすい配信をサポートします。

Clarity Vx

AIベースの高性能ノイズ除去ツール。キーボード音、エアコン、ファンノイズなどを抑え、声だけをクリアに抽出します。

W43 Noise Reduction Plugin

楽器演奏や環境音を含む配信向けのノイズ除去ツール。声以外の音も扱う配信スタイルに最適です。

StudioVerse Audio for OBS

OBSですぐ使えるプラグイン管理ツール。初めてでも簡単にWavesプラグイン環境を導入できます。

株式会社メディア・インテグレーション

ウェブサイト : https://www.minet.jp/

Waves

日本語ウェブサイト : https://wavesjapan.jp/