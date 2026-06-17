レンズ専業からの企業変革が本格化 ─「タムロン」のインタビューレポートを配信｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」
株式会社エンヴァリス
インタビューレポートはこちら :
https://envalith.com/ja/companies/7740/reports/019ed31e-05c0-739d-95e0-8a7e3e5fbe4b?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=interview&utm_content=7740
- 産業向け事業の飛躍的成長とビジネスモデル転換
- 規律あるM&A戦略と成長投資の枠組み
- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。
- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。
次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、株式会社タムロン（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：桜庭 省吾、証券コード：7740、以下「タムロン」）のインタビューレポートを配信いたしました。
インタビューレポートはこちら :
https://envalith.com/ja/companies/7740/reports/019ed31e-05c0-739d-95e0-8a7e3e5fbe4b?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=interview&utm_content=7740
レポートから見える「3つのポイント」- BSコントロールを起点としたROE20%達成への道筋
- 産業向け事業の飛躍的成長とビジネスモデル転換
- 規律あるM&A戦略と成長投資の枠組み
次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」
日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。
- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。
- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。
https://www.envalith.com