『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』公開記念　映画クレヨンしんちゃん × 伊豆ぐらんぱる公園 夏休み特別イベント開催　2026年7月18日(土) ～ 8月30日(日)

株式会社伊豆シャボテン公園伊豆ぐらんぱる公園にて開催

本イベントは、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の7月31日（金）の公開を記念して開催するもので、物語に登場する野原家のスタンプを集めるスタンプラリーなどを楽しむことができます。さらに、スタンプラリーをコンプリートしてプレゼント企画に応募すると、『映画クレヨンしんちゃん』グッズが当たる特典も付いています。

また、無料休憩所「クールルーム」では、歴代の『映画クレヨンしんちゃん』パネル展を開催。1993年の映画初公開以来のポスターが集結する本展示では、お子さまはもちろん、パパママ世代も楽しく親子でゆっくりと過ごせる特別な空間が出現いたします。

そして、8月8日（土）、9日(日)には、主人公の「しんちゃん」が登場し、握手や記念撮影をするグリーディングが行われる予定です。

※内容は予告なく変更になる場合があります。

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』 2026.7.31（金） 夏休み公開

【STORY】

ある夏の日、日本各地では奇妙な怪奇現象が相次いで目撃され、世間を賑わせていた。そんな中、帰省で秋田県のひろしの実家へ向かうことになった野原家。

旅の支度をする中、呑気に妖怪ごっこを楽しんでいるしんのすけの姿を、庭の物陰からこっそりと覗いている怪しい影が――。

久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は、祖父・銀の介の家で穏やかなひとときを過ごしていた。

ところが、秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きる！

しんのすけたちが泊まっていた部屋中に【おばけーしょん村】のチラシがばら撒かれていたのだ。

「チョコビたべほーだい！」の文字が躍るチラシに大興奮のしんのすけに頼まれ【おばけーしょん村】へ行くこととなった野原家一同。

変わりつつある秋田の風景を眺める道中、人里離れた山奥に入るにつれて、奇妙な空間に迷い込んでしまう・・・。

そこは人間が立ち入ることを禁じられた【妖怪の国】への入り口だった！

【妖怪の国】で野原家史上最大!?のピンチに見舞われるしんのすけたちは無事、人間界へ戻ることができるのか？

野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険が幕を開ける！！

【作品概要】

■タイトル：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』

■原作：臼井儀人（らくだ社）／『まんがクレヨンしんちゃん.com』

（https://manga-shinchan.com/双葉社）連載中／テレビ朝日系列で放送中

■監督：渡辺正樹

■脚本：中村能子

■声の出演：小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ

■製作：シンエイ動画 テレビ朝日 ADKエモーションズ 双葉社

■配給：東宝

映画クレヨンしんちゃん公式X(＠crayon_official) https://x.com/crayon_official

映画公式Instagram https://www.instagram.com/shinchan_movie

映画公式TikTok https://www.tiktok.com/@shinchan_movie

映画公式HP https://shinchan-movie.com/2026/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026

■詳しくはこちら↓↓

https://shaboten.co.jp/press/7353/

■伊豆ぐらんぱる公園 公式ホームページはこちら↓↓

https://www.granpal.com/