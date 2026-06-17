役目を終えた漁網をバッグへ再生。genten、新シリーズ「Trabucco（トラブッコ）」を発売開始
旅に持つバッグを選ぶとき、軽さや収納力だけでなく、その背景にまで心が動く一品があったなら。
gentenの「トラブッコ」は、使われなくなった漁網を再利用し、自然とともに循環する暮らしに着想を得て生まれたシリーズです。
色は穏やかなチャコール色の生地と、やわらかなサンドベージュ色の生地。
全6型のラインナップから、自分らしい旅の相棒をお選びいただけます。
漁網×オーガニックコットンが生む、“意味のあるナイロン”
漁網は海水の塩分を含むため、焼却処分が難しい素材です。
放置すれば、海洋ごみの原因になってしまうことも。
そんな漁網を、ふたたび活かすことで、循環しやすいかたちへとつなげています。
ナイロンと聞くと、テカテカした冷たい印象を持つ方も多いかもしれません。
けれど手に取ると、オーガニックコットンを掛け合わせることで生まれた、温かみのある風合いに驚かされます。
付属の革にはタンニン鞣しを採用。
使うほどにしなやかになり、ツヤが増していきます。
シワになっても格好いい、半光沢のシワ加工
トラブッコの生地には、あえてシワ加工を施しました。
波の揺らぎを思わせる、不均一な表情と上品な半光沢。
だらしなく見えず、シワになっても格好いい。
本体生地は、黒のように重たく見えすぎないチャコール色と、やわらかな印象のサンドベージュ色の2色展開。
暑い季節の装いにはもちろん、秋冬のコーディネートにも自然と馴染む色みに仕上げています。
軽くて丈夫、水に強い
漁網由来のタフな素材だからこそ、突然の雨にも慌てない、水に強い仕様。
gentenのバッグの中で、最も軽い仕上がりです。
シンプルなのに、旅のすべてを受けとめる機能美
デザインは、機能美を活かしたシンプルな佇まい。
効果的に施した太番手のステッチや、負荷のかかる部分にあしらった革使いなど、gentenならではのクラフト感を表現しました。
また、ファスナー仕様による安心感のある設計に加え、複数の外ポケットを配置。
携帯電話や日傘、ハンド扇風機、文庫本などを整理して収納できる、実用性にもこだわりました。
軽量で、ちょっとした雨も弾く仕上がりのため、日常にも旅にも寄り添うシリーズです。
2wayショルダー大 W:46 H:35.5 D:18.5 \59,400円（税込）
ショルダーバッグ小 W:36 H:26.5 D:15 \49,500円（税込）
リュック W:30 H:41.5 D:14 \63,800円（税込）
トートバッグ W:35 H:22 D:16 \39,600円（税込）
ショルダーバッグ大 W:53 H:31.5 D:15 \57,200円（税込）
商品概要
Trabucco（トラブッコ）
素材：綿、再生ナイロン、牛革
トラブッコ｜革財布、バッグのgenten（ゲンテン）公式オンラインショップ(https://genten-onlineshop.jp/item?search=&freeword=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%B3)
■gentenブランドHP
https://genten-life.kuipo.co.jp/
■OFFICIAL ONLINE STORE
https://genten-onlineshop.jp/
BRAND CONCEPT
“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発信するブランドとして、1999年に3つの基本理念を掲げて“genten”は始まりました。
【genten 3つの基本理念】
・環境に配慮します。｜We care about the environment.
・限りある資源を大切にします。｜We care about natural resources.
・長く愛着の持てるものづくりを目指します。｜We care about things of lasting value.