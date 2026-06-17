役目を終えた漁網をバッグへ再生。genten、新シリーズ「Trabucco（トラブッコ）」を発売開始

株式会社クイーポ

旅に持つバッグを選ぶとき、軽さや収納力だけでなく、その背景にまで心が動く一品があったなら。

gentenの「トラブッコ」は、使われなくなった漁網を再利用し、自然とともに循環する暮らしに着想を得て生まれたシリーズです。

色は穏やかなチャコール色の生地と、やわらかなサンドベージュ色の生地。

全6型のラインナップから、自分らしい旅の相棒をお選びいただけます。

漁網×オーガニックコットンが生む、“意味のあるナイロン”

漁網は海水の塩分を含むため、焼却処分が難しい素材です。

放置すれば、海洋ごみの原因になってしまうことも。



そんな漁網を、ふたたび活かすことで、循環しやすいかたちへとつなげています。

ナイロンと聞くと、テカテカした冷たい印象を持つ方も多いかもしれません。

けれど手に取ると、オーガニックコットンを掛け合わせることで生まれた、温かみのある風合いに驚かされます。

付属の革にはタンニン鞣しを採用。

使うほどにしなやかになり、ツヤが増していきます。

シワになっても格好いい、半光沢のシワ加工

トラブッコの生地には、あえてシワ加工を施しました。

波の揺らぎを思わせる、不均一な表情と上品な半光沢。

だらしなく見えず、シワになっても格好いい。

本体生地は、黒のように重たく見えすぎないチャコール色と、やわらかな印象のサンドベージュ色の2色展開。

暑い季節の装いにはもちろん、秋冬のコーディネートにも自然と馴染む色みに仕上げています。

軽くて丈夫、水に強い

漁網由来のタフな素材だからこそ、突然の雨にも慌てない、水に強い仕様。

gentenのバッグの中で、最も軽い仕上がりです。

シンプルなのに、旅のすべてを受けとめる機能美

デザインは、機能美を活かしたシンプルな佇まい。

効果的に施した太番手のステッチや、負荷のかかる部分にあしらった革使いなど、gentenならではのクラフト感を表現しました。

また、ファスナー仕様による安心感のある設計に加え、複数の外ポケットを配置。

携帯電話や日傘、ハンド扇風機、文庫本などを整理して収納できる、実用性にもこだわりました。

軽量で、ちょっとした雨も弾く仕上がりのため、日常にも旅にも寄り添うシリーズです。

2wayショルダー大 W:46 H:35.5 D:18.5 \59,400円（税込）ショルダーバッグ小 W:36 H:26.5 D:15 \49,500円（税込）リュック W:30 H:41.5 D:14 \63,800円（税込）トートバッグ W:35 H:22 D:16 \39,600円（税込）ショルダーバッグ大 W:53 H:31.5 D:15 \57,200円（税込）

商品概要

Trabucco（トラブッコ）

素材：綿、再生ナイロン、牛革

トラブッコ｜革財布、バッグのgenten（ゲンテン）公式オンラインショップ(https://genten-onlineshop.jp/item?search=&freeword=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%B3)



■gentenブランドHP

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■OFFICIAL ONLINE STORE

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BRAND CONCEPT

“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発信するブランドとして、1999年に3つの基本理念を掲げて“genten”は始まりました。

【genten 3つの基本理念】

・環境に配慮します。｜We care about the environment.

・限りある資源を大切にします。｜We care about natural resources.

・長く愛着の持てるものづくりを目指します。｜We care about things of lasting value.