株式会社ヘッドウォータース

AIプラットフォーム事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、2026年6月22日（月）に開催される「Microsoft Fabric Day Spring 2026 with GreenWave Partners ～実務で使えるデータ活用の実践ワークショップ～」に参画し、需要・在庫最適化をテーマとした実践型ハンズオンワークショップを担当します。

- ヘッドウォータースのワークショップについてタイトル：需要・在庫を最適化する Fabric 実践ワークショップ担当：株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ / DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY製造・流通・小売業など、需要予測や在庫管理が経営に大きく影響する企業を対象に、Microsoft Fabric を活用したデータ分析・意思決定高度化のアプローチを体験いただくトラック。需要予測や在庫最適化に関する具体的な業務シナリオをもとに、データ活用による業務改善イメージをご紹介します。さらに社内データに加え外部データを Fabric 上へ統合し、Copilot から横断的に分析できる環境構築イメージについても解説します。本ワークショップは、招待制の体験型ワークショップです。Microsoft Fabric の活用を具体的に検討されているユーザー企業のご担当者様を対象に、需要・在庫最適化のユースケースに基づく実践的な内容をご提供します。※お申し込みはこちら：需要・在庫を最適化する Fabric 実践ワークショップ [Microsoft Fabric Day Spring](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qdUFXeuKxEqATJnjDLyE4uKvv8KARN5MrZKXu-0f4sNUNElXM1hZWjJET1BSSTNWNEUzWVRSWEoxOC4u)- 「Microsoft Fabric Day Spring 2026 with GreenWave Partners ～実務で使えるデータ活用の実践ワークショップ～」の概要本イベントは、GreenWave Partner 5社（アバナード株式会社、ソフトバンク株式会社、株式会社システムサポート、株式会社ジール、株式会社ヘッドウォータース）がそれぞれの強みを活かし、ユースケース別シナリオ（経営の見える化／業務効率化／需要・在庫最適化／現場オペレーション最適化／品質・保守強化）に基づく実践型ハンズオンワークショップを招待制で提供するものです。日時：2026年6月22日（月）13:00 ～ 17:00会場：日本マイクロソフト株式会社 品川本社 または オンライン形式：各パートナー様主催のハンズオン／体験型ワークショップ（招待制）主催：アバナード株式会社、ソフトバンク株式会社、株式会社システムサポート、株式会社ジール、株式会社ヘッドウォータース共催：日本マイクロソフト株式会社- 「GreenWave Partner」についてGreenWave Partnerは、日本マイクロソフト株式会社が推進するパートナー施策の一つであり、主に中堅・中小企業を対象としたMicrosoft Fabricを中心とするデータおよびAI領域において、専門性と実績を有するパートナーが参画するプログラムです。当社は、Microsoft Fabricを活用したデータ基盤構築およびAI活用支援における実績と専門性が評価され、2025年度よりGreenWave Partnerとして参画しています。今後も、Microsoft Fabricをはじめとするマイクロソフト製品の導入・活用支援を通じて、顧客企業のデータドリブン経営とAI活用を推進し、企業価値向上と持続的な事業成長に貢献してまいります。

以上

- 商標についてMicrosoft Fabricは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。- 会社情報会社名：株式会社ヘッドウォータース所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階代表者：代表取締役 篠田 庸介設 立：2005年11月URL ：https://www.headwaters.co.jp/会社名：株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階代表者：代表取締役 近藤 慎哉設 立：2022年2月URL ：https://pro.headwaters.co.jp/会社名：DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY所在地：ベトナム ハノイ市代表者：Dang Quang Duy設 立：2023年6月URL ：https://www.dataimpact.jp/(https://pro.headwaters.co.jp/)