『鳴潮「森の中」シリーズ オフライン店舗ポップアップイベント』が開催決定。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『鳴潮 「森の中」シリーズ オフライン店舗ポップアップイベント』を開催いたします。
「秋葉原UDX ギャラリーNEXT(NEXT-1/NEXT-3)」の他、自社が運営するホビーショップ「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、３か所同時開催。
■注目ポイント
１.『鳴潮』の先行販売商品含む公式商品を「秋葉原UDX ギャラリーNEXT(NEXT-1/NEXT-3)」「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて販売。
２.期間中、開催店舗にて対象条件を満たされたお客様に、『鳴潮』森の中シリーズ「チェキ風カード」「異形コースター」をプレゼント！また、会場では「『鳴潮』森の中シリーズ ショッパー」をお渡しいたします。
３.「秋葉原UDX会場」では、コスプレイヤーイベント・抽選会も開催予定。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
【開催概要】
■鳴潮 「森の中」シリーズ オフライン店舗ポップアップイベント
■開催店舗/開催期間
・秋葉原UDX ギャラリーNEXT(NEXT-1/NEXT-3)：
2026年7月4日(土)～7月5日(日)
・あみあみ池袋miniフェアグッズ店/あみあみ秋葉原ラジオ会館店：
2026年7月4日(土)～7月19日(日)
■内容
・先行販売
・特典配布
・コスプレイヤーイベント
・抽選会
・各種装飾
■入場方法
・秋葉原UDX会場は、2026年7月4日(土)、7月5日(日)ともに事前抽選となります。
https://livepocket.jp/t/w1roa(https://livepocket.jp/t/w1roa)
（抽選応募期間:6/10(水)～6/17(水) 23:59）
※3会場で同じものを販売・特典配布予定です。
※特典はなくなり次第終了となります。
※あみあみ店舗ではコスプレイヤーイベント・抽選会は開催されません。
※あみあみ池袋miniフェアグッズ店の入場方法や販売については Xアカウント「あみあみ池袋店イベント(@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event))」「あみあみ池袋店(@amiami_bukuro(https://x.com/amiami_bukuro)）」より発信予定です。
※あみあみ秋葉原ラジオ会館店の入場方法や販売についてはXアカウント「あみあみ秋葉原店イベント(@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)）」「あみあみ秋葉原店(@amiami_akiba(https://x.com/amiami_akiba))」より発信予定です。
【商品一覧】
※デザインは制作中のものとなり、予告なく変更される場合がございます。
【特典】
■購入特典：『鳴潮』森の中シリーズ チェキ風カード
・『森の中』関連商品を2,500円(税込)ご購入ごとにランダムで1枚プレゼント！
・『森の中』関連商品を12,500円(税込)ご購入ごとにランダムで1枚プレゼント！
■公式Xフォロー特典：『鳴潮』森の中シリーズ 異形コースター
・クロゲームズグッズ販売情報公式X(@KUROMETHEUS(https://x.com/KUROMETHEUS))をフォロー＆イベント現地の写真を「#鳴潮」「#森の中」を付けてSNSに投稿していただいた方にランダムで1枚プレゼント！
■ショッパー：『鳴潮』森の中シリーズ ショッパー
・会場ではオリジナルショッパーをお渡しいたします。
※枚数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきますのでご了承ください。
(C)KURO GAMES
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)