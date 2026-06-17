『鳴潮「森の中」シリーズ オフライン店舗ポップアップイベント』が開催決定。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『鳴潮 「森の中」シリーズ オフライン店舗ポップアップイベント』を開催いたします。

「秋葉原UDX ギャラリーNEXT(NEXT-1/NEXT-3)」の他、自社が運営するホビーショップ「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、３か所同時開催。

■注目ポイント

１.『鳴潮』の先行販売商品含む公式商品を「秋葉原UDX ギャラリーNEXT(NEXT-1/NEXT-3)」「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて販売。

２.期間中、開催店舗にて対象条件を満たされたお客様に、『鳴潮』森の中シリーズ「チェキ風カード」「異形コースター」をプレゼント！また、会場では「『鳴潮』森の中シリーズ ショッパー」をお渡しいたします。

３.「秋葉原UDX会場」では、コスプレイヤーイベント・抽選会も開催予定。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【開催概要】

■鳴潮 「森の中」シリーズ オフライン店舗ポップアップイベント

■開催店舗/開催期間

・秋葉原UDX ギャラリーNEXT(NEXT-1/NEXT-3)：

2026年7月4日(土)～7月5日(日)

・あみあみ池袋miniフェアグッズ店/あみあみ秋葉原ラジオ会館店：

2026年7月4日(土)～7月19日(日)

■内容

・先行販売

・特典配布

・コスプレイヤーイベント

・抽選会

・各種装飾

■入場方法

・秋葉原UDX会場は、2026年7月4日(土)、7月5日(日)ともに事前抽選となります。

https://livepocket.jp/t/w1roa(https://livepocket.jp/t/w1roa)

（抽選応募期間:6/10(水)～6/17(水) 23:59）

※3会場で同じものを販売・特典配布予定です。

※特典はなくなり次第終了となります。

※あみあみ店舗ではコスプレイヤーイベント・抽選会は開催されません。

※あみあみ池袋miniフェアグッズ店の入場方法や販売については Xアカウント「あみあみ池袋店イベント(@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event))」「あみあみ池袋店(@amiami_bukuro(https://x.com/amiami_bukuro)）」より発信予定です。

※あみあみ秋葉原ラジオ会館店の入場方法や販売についてはXアカウント「あみあみ秋葉原店イベント(@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)）」「あみあみ秋葉原店(@amiami_akiba(https://x.com/amiami_akiba))」より発信予定です。

【商品一覧】

※デザインは制作中のものとなり、予告なく変更される場合がございます。

【特典】

■購入特典：『鳴潮』森の中シリーズ チェキ風カード

・『森の中』関連商品を2,500円(税込)ご購入ごとにランダムで1枚プレゼント！

・『森の中』関連商品を12,500円(税込)ご購入ごとにランダムで1枚プレゼント！

■公式Xフォロー特典：『鳴潮』森の中シリーズ 異形コースター

・クロゲームズグッズ販売情報公式X(@KUROMETHEUS(https://x.com/KUROMETHEUS))をフォロー＆イベント現地の写真を「#鳴潮」「#森の中」を付けてSNSに投稿していただいた方にランダムで1枚プレゼント！

■ショッパー：『鳴潮』森の中シリーズ ショッパー

・会場ではオリジナルショッパーをお渡しいたします。

※枚数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきますのでご了承ください。

(C)KURO GAMES

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)