第16回わたしの「ふる里自慢」絵画コンクールを開催！綿半と飯田市の共催！

綿半ホールディングス株式会社

綿半ホールディングス株式会社（東証プライム：代表取締役社長 野原 勇）は、第16回となる『わたしの「ふる里自慢」絵画コンクール』を開催します。

わたしの「ふる里自慢」絵画コンクールとは、未就学児・小学生・中学生を対象に、自分が住んでいる村や街の「お気に入りの風景」をテーマにした作品を募集する絵画コンクールです。

綿半グループでは、地域の子どもたちの成長が地域の発展へつながるとの想いのもと、さまざまな子ども支援活動に取組んでいます。本コンクールでは、子どもたちに継続して絵を描く機会を提供することで、豊かな想像力や表現力を育むとともに、ふる里の魅力を再発見するきっかけとなることを目指しています。

また、子どもたちの視点による作品を通じて、地域の皆さまにも身近な風景や地域の魅力を改めて見つめ直していただき、「ふる里ってやっぱり良いね！」と感じていただける機会となれば幸いです。

【開催概要】

■対 象：未就学児・小学生・中学生

■題 材：自分が住んでいるふる里の風景

■参 加 賞：応募者全員に綿半オリジナルスケッチブックをプレゼント

■募集期間：2026年９月30日(水)まで

■作品受付：綿半スーパーセンター・綿半ホームエイド・綿半フレッシュマーケット各店舗

※郵送も受け付けております。

送付先：〒395-0193 長野県飯田市北方1023-1

綿半ホールディングス株式会社 絵画コンクール係

■主 催：綿半グループ

■共 催：飯田市

■後 援：長野県・長野県教育委員会・南信州広域連合・信濃毎日新聞社・南信州新聞社

・SBC信越放送

▼絵画コンクールのホームページはこちら

http://furusatojiman.jp/