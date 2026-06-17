発売前にAmazon売れ筋ランキングで1位！6月17日発売『マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法 リソースを最適化してメンバー総活躍へ』

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170）の常務執行役員を務める川内正直の新書籍『マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法 リソースを最適化してメンバー総活躍へ』が6月17日（水）翔泳社より発売されます。

概要

昨今、多くの企業では、採用難や多様な働き方への対応が求められる中、AI技術の急速な発展により、職場環境が大きく変化しています。こうした状況の中、管理職には「限られた時間で成果を出す組織づくり」がこれまで以上に求められています。一方で現場では、「人手が足りない」「メンバーの負荷は増やせない」といった制約を抱えながら成果目標の達成も求められており、チームマネジメントに悩む管理職が少なくありません。

本書では、「チームの時間管理術」をテーマに、時間を「投資」と捉えて戦略的に活用することで、チーム全体のパフォーマンス向上とメンバーの成長を両立させるアプローチを解説します。

「みんな頑張っているのに成果が出ない」組織が抱える構造的な課題や、無駄な仕事が増える要因、「有効時間」「投資時間」「無駄時間」の捉え方、「足し算型組織」から「掛け算型組織」への転換方法など、組織人事コンサルティングで培ったノウハウや知見をもとに、実践的なマネジメント手法を紹介します。

書籍情報

マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法

リソースを最適化してメンバー総活躍へ

著者：川内 正直 株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員

定価：2,000円＋税

発売：2026年6月17日

出版社：翔泳社

ISBN：9784798194387

Amazon：https://amzn.asia/d/00AIrECp

■目次

第1章 「最高のチーム」とは何か？

第2章 チームがうまくいかない理由は何か？

第3章 成果を出すための時間管理術とは？

第4章 「組織時間設計図」をつくるには？

第5章 「組織時間設計図」をうまく運用するには？

付録1 職種別の組織時間設計図の応用例

付録2 中長期的な組織時間設計図の例

Amazon売れ筋ランキング

本書は、予約段階でAmazonの5つのカテゴリでランキング1位を獲得しています。

＜1位を獲得した部門名※の一覧＞

- 本 部門：投資・金融・会社経営 会社経営 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 オペレーションズ 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 マネジメント・人材管理 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 実践経営・リーダーシップ 1位

- 本 部門：ノンフィクション ビジネス・経済 企業・経営 1位

（すべて2026年6月12日調べ）

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

著者プロフィール

川内 正直（かわうち まさなお）

株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員

組織人事領域のコンサルタント・プロジェクトマネジャーとして顧客企業の変革を成功に導く傍ら、新拠点立ち上げ、新規事業部門立ち上げなどを担当。2010年、同社執行役員に当時最年少で着任。グループ会社の取締役を経て、2018年、同社取締役に就任。組織戦略、組織開発、人材開発などのテーマで経営者やビジネスパーソン向けセミナー・講演や各種メディアへの寄稿多数。著書に『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』（翔泳社）がある。

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション