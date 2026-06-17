『STU48中村舞２nd写真集（仮）』８月27日発売決定！ 東京・広島でイベント開催決定！

株式会社 宝島社

STU48の13thシングル「好きすぎて泣く」ではセンターを務めるなど、大活躍の中村舞さんの2nd写真集『STU48 中村舞 2nd写真集（仮）』の先行カットを解禁します。発売は1st写真集からちょうど２年となる2026年８月27日（木）で、６月17日（水）16時より予約受付を開始します。

撮影／細居幸次郎

写真集のロケ地は、雄大な自然が広がる北海道。温泉宿で見せる浴衣姿からのぞく美しい背中や、

スキーウェアから一転、ドキッとするランジェリーカットなど、1st写真集にはなかった新たな挑戦がみどころ。大人の魅力にさらに磨きがかかった中村さんの“今”の姿を余すところなく収録しました。さらに、デビュー以来トレードマークだったロングヘアを撮影中にばっさりカット！ 新たな魅力をまとった舞Qを堪能できる一冊です。東京と広島で写真集のお渡し会イベントも開催予定。写真集公式Xではオフショットなども公開予定なので是非チェック！

先行カットを公開！

★写真集公式SNSもチェック！★

X：https://x.com/stu48_maiQ_1st

@stu48_maiQ_1st

中村舞さんコメント

この度、2nd写真集を8月27日にリリースさせていただきます。自分の人生の中でまさか2冊目を出せるとは思っていなかったのでとても嬉しいです。ありがとうございます。

今回は北海道で撮影しました。大地やお花畑や自然たくさんの場所に足を運んでありのままの自分を撮影しました。ずっとロングだった髪の毛をバッサリと切ってみる挑戦もしたので、1stとはまた違った中村舞が見られるのではないかなと思います！

発売記念イベントも開催決定！

■お渡し会イベント

9月6日（日） 東京・SHIBUYA TSUTAYA

10月25日（日） 広島・タワーレコード広島店

●イベント特典

1冊券：サインなし本1冊を本人よりお渡し

3冊券：サイン本1冊（事前サイン本）を本人よりお渡し

・会場限定生写真1枚（全5種からランダム）をスタッフよりお渡し

・会場限定B4ポスター1枚をスタッフよりお渡し

・サインなし本2冊をスタッフよりお渡し

5冊券：サイン本1冊（事前サイン本にその場で宛名書き）を本人よりお渡し

・お客様のスマホで2ショット撮影1回

・会場限定生写真3枚（全5種からランダム）をスタッフよりお渡し

・会場限定B3ポスター1枚をスタッフよりお渡し

・サインなし本4冊をスタッフよりお渡し

10冊券（数量限定）：サイン本1冊を本人よりお渡し

（事前サイン本にその場で宛名書き＋直筆メッセージ入れ ※3種の定型文からセレクト）

・お客様のスマホで2ショット撮影1回

・会場限定直筆サイン入りB3ポスター1枚をスタッフよりお渡し

・アクスタお守りをスタッフよりお渡し

・会場限定生写真5枚（全5種コンプリート）をスタッフよりお渡し

・サインなし本9冊をスタッフよりお渡し

■9月6日（日）オンラインお渡し会

●オンラインイベント参加特典

1冊券：サイン本1冊

・オンラインイベント限定ポストカード1枚（絵柄A）

3冊券：宛名入りサイン本1冊

・サインなし本2冊

・オンラインイベント限定生写真1枚（全5種よりランダム）

5冊券：宛名入りサイン本1冊

・サインなし本4冊

・オンラインイベント限定大判生写真3枚（全5種よりランダム）

・オンラインイベント限定A2ポスター1枚

・手書きメッセージ入りフレークシール（5枚）

■ネット特典

Amazon：抽選でサイン入りチェキ20名様

https://www.amazon.co.jp/dp/4299077636

楽天ブックス（ラッキードロー）：

A賞：サイン入りポスター（A2サイズ、4つ折り）【50名様】

B賞：ポスター（A2サイズ、4つ折り） ※サインなし

https://books.rakuten.co.jp/rb/18675122/

セブンネット：ブロマイド（生写真）

https://7net.omni7.jp/detail/1107719364

■SHOWROOM特典

【1回目】6月17日（水）21:00～

サイン入りブロマイド（生写真）A

【2回目】7月10日（金）21:00～

サイン入りブロマイド（生写真）B

【中村舞（なかむら・まい）プロフィール】

1999年4月4日生まれ。愛媛県出身。STU48ドラフト3期生。舞Qの愛称で親しまれる。シングル作品は13作連続選抜入り。2024年8thシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、2026年13thシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センターを務める。2024年1st写真集『嫌いの反対』（宝島社）を発売。2025年映画『鬼ベラシ』主演。特技のクラッシックバレエを活かし、バレエミュージカル主演など様々なジャンルで活動中。

『STU48 中村舞 2nd写真集（仮）』

発売日：2026年8月27日（木）

定価：3630円（税込）