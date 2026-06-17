【HACHIKI アルデ新大阪店・新横浜店】真夏のカレーフェア開催！

株式会社サンパーク

京都・丸太町で1970年に創業した鳥料理専門店「八起庵」のカジュアルブランド『HACHIKI 八起庵』は、アルデ新大阪店および新横浜店の2店舗にて、「真夏のカレーフェア」を6月18日(木)より開催いたします。

本フェアでは、神田カレーグランプリ優勝で知られる人気カレー専門店「MAJI CURRY（マジカレー）」とのコラボレーションが実現。八起庵自慢の鶏料理と、マジカレー監修のコク深いカレーソースを組み合わせた、この夏だけの特別メニューをご用意しました。

暑さで食欲が落ちやすい季節にも、スパイスの香りと鶏の旨みが食欲を刺激する一品としてお楽しみいただけます。看板商品の親子丼をアレンジした「カレー親子丼」や、出汁の風味とカレーの旨みが調和した「カレーうどん」など、HACHIKI 八起庵ならではのラインアップを取り揃えました。

カレー親子丼

カレー親子丼 税込1,196円

八起庵自慢の親子丼に特製カレーを合わせた、新感覚の一杯。鶏肉と玉子、カレーの相性をお楽しみいただけます。

カツカレー親子丼

カツカレー親子丼 税込1,306円

出汁とカレーにサクサクのチキンカツを加え、ふわふわ卵を合わせたボリューム満点のメニュー。満足感のある一品です。

カレーうどん

カレーうどん 税込1,196円

（新横浜店では販売なし）



マジカレー監修の特製カレーと、八起庵こだわりの和風だしを合わせた、旨み豊かな一杯。

鶏天カレーうどん

鶏天カレーうどん 税込1,306円

※新横浜店限定メニュー

ジューシーな鶏天を豪快にトッピングした、食べ応え抜群のカレーうどん。

この夏限定の「真夏のカレーフェア」で、八起庵ならではの鶏の旨みとマジカレーの本格的な味わいが織りなす特別な美味しさをぜひご堪能ください。

販売期間： 2026年6月18日(木)～

販売店舗： HACHIKI八起庵 アルデ新大阪店、新横浜店（※鶏天カレーうどんは新横浜店のみの販売）

店舗紹介

京都の老舗鳥料理店「八起庵」の味をカジュアルにお楽しみいただける店舗。

厳選した鶏を使用した「こだわりの親子丼」や鴨肉と九条葱、山椒で仕上げる名物「鴨なんば」を引き継いだ新しい八起庵をお楽しみください。

京の鳥どころ 八起庵HP https://www.hachikian.com/

■アルデ新大阪店

住所：大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅 2F

TEL：06-6886-8989

営業時間 10:30～22:30（L.O.21:30）

定休日：不定休（アルデ新大阪に準ずる）

総席数：30席（カウンター席:8席／テーブル席:22席）

アルデ新大阪店

■新横浜店

住所：横浜市港北区篠原町2937番地 キュービックプラザ新横浜内 １階

TEL：045-620-7839

営業時間 11:00～23:00（L.O.22:00）

定休日：無し

総席数：36席

新横浜店

運営会社：株式会社サンパーク