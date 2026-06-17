【白良荘グランドホテル】料理長が厳選した和歌山の旬の食材を満喫する「料理長会席～紀州の極み～」や「クエ会席」など秋冬の新プランが登場

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、白良荘グランドホテル（和歌山県西牟婁郡白浜町、支配人：野尻 栄一）では、当ホテルの料理長が厳選した和歌山県の旬の食材を堪能できる「料理長会席～紀州の極み～」や「クエ会席」の販売を開始いたします。

グルメの宝庫・和歌山県に位置する「白良荘グランドホテル」は、料理長が厳選した地元食材の贅を極める「料理長会席～紀州の極み～」や「クエ会席」で旬の食材を味わう秋、冬の旅行に嬉しい宿泊プランをご用意いたしました。

「料理長会席～紀州の極み～」は、紀州梅酒の飲み比べから始まり、フカヒレの羽二重蒸しなど、料理人の技が光る逸品が揃います。和歌山が誇る高級和牛「熊野牛」の焼きしゃぶ鍋に加え、伊勢海老のカダイフを薩摩芋のポタージュ仕立てにした洋菜、観音山の果物を使ったタルトレットまで、和歌山の食の恵みを堪能する特別な会席です。そして、「クエ会席プラン」では、クエの潮仕立てやクエ雪見鍋など幻の高級魚といわれる「クエ」を存分にお愉しみいただけます。

白良荘グランドホテルから望む白浜の絶景や日本三古湯のひとつである白浜温泉の湯とともに、和歌山の食の魅力を存分に味わう特別なひとときをお過ごしください。

料理長会席プラン（夕・朝食付き） 概要

URL：https://www.shiraraso.co.jp/dish/ chef-selection(https://www.shiraraso.co.jp/dish/%20chef-selection)

■販売期間：～3月31日（水）

■ご利用期間：2026年9月1日（火）～3月31日（水）

■料金（一例）スタンダード和室10畳

2名様1室利用時1名様 28,050円～

※税金・サービス料込、入湯税別

料理長会席

《夕食》 料理長会席 ～お品書き一例～

食前酒：梅酒飲み比べ

先付け：フカヒレ羽二重蒸し 美味醤油の焦がし餡

割鮮：熟成鯛の軽い昆布〆 南高梅の煎り酒にて

土瓶蒸し：和歌山の銘酒黒牛と出汁香る丸仕立て

洋菜：伊勢海老カダイフ 薩摩芋のポタージュ仕立て

強肴：熊野牛焼きしゃぶ鍋

食事：白銀米、又は季節の炊込みご飯

水菓子：観音山の果物を使ったタルトレット

《朝食》

「選べる朝食」にて、出汁にこだわり、受け継がれてきた料理人の技が光る和定食と、和・洋の多彩な95品目の食材を愉しめるブッフェをお選びいただけます。

クエ会席プラン（夕・朝食付き）概要

URL：https://www.shiraraso.co.jp/dish/kue-kaiseki

■販売期間：～3月31日（水）

■宿泊期間：2026年10月1日（木）～3月31日（水）

■料金（一例）スタンダード和室10畳

2名様1室利用時1名様 24,750円～

※税金・サービス料込、入湯税別

クエ会席

《夕食》クエ会席（お品書き一例）：椀物 クエの潮仕立て、割鮮 クエの軽い昆布〆 南高梅の煎り酒にて、強肴 クエ雪見鍋、焼物 国産牛和風ロースト、揚物 クエあらの唐揚げ、食事 クエ雑炊など

《朝食》「選べる朝食」をご用意しております。

※画像はすべてイメージです。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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白良荘グランドホテル

白良荘グランドホテルは、白良浜の砂浜まで徒歩３０秒の場所に位置し、オーシャンビューのロケーションが特長。2016 年夏にリニューアルオープンし新しく生まれ変わった開放感のある露天風呂からは、壮大な海と白良浜の美しい景色を存分に味わうことができます。日本三古湯のひとつである白浜温泉の湯と四季折々の海の恵みを活かした創作料理を心ゆくまでご堪能ください。



※白良荘グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：白良荘グランドホテル

所在地：〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町868

TEL：0739-43-0100

開業：1929年

構造：地上6階 客室数：110室・488名

URL：http://www.shiraraso.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/shiraraso

X：https://twitter.com/shiraraso_GH

Instagram：https://www.instagram.com/shiraraso_grand_hotel/