第二弾アーティストを発表！別府温泉を浴びる音楽フェス「BOB2026」8月29日（土）超早割は６月末まで

SNSグループ株式会社

別府温泉を浴びる音楽フェス「BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス2026）」 を2026年8月29日（土）に別府スパビーチにて開催いたします。

詳細・チケットはこちら :https://bobfes.jp/

第二弾解禁アーティストを発表！

BOB2026をともに盛り上げてくれる第２弾アーティストはこちらです。

※タイムテーブルは後日発表いたします ※アーティストは今後も追加発表がございます

【第二弾解禁アーティスト】

マーク・パンサー

HAN-KUN from 湘南乃風

DOZAN11 aka 三木道三

TEE

軟式globe

CYBERJAPAN DANCERS

■出演アーティスト一覧

ARTIST

MINMI

マーク・パンサー

HAN-KUN from 湘南乃風

nobodyknows+

DOZAN11 aka 三木道三

SHOGO from 175R

TEE

PERFORMER

DJダイノジ

はなわ

エハラマサヒロ

軟式globe

CYBERJAPAN DANCERS

6月30日(火)11:00まで飲食エリアの出店者も募集中！

なお、現在地元・大分県や近郊の飲食店を対象にした飲食出店募集も行っております。

ご興味をお持ちの方は要項をご一読の上、フォームよりご応募ください

応募期間：6月15日(月) - 6月30日(火)11:00まで

選考結果ご連絡：7月上旬を予定

お得な超早割チケットは6月末まで！

BOB2026飲食出店者募集要項はこちら :https://docs.google.com/presentation/d/1jCZ2v_XQQgZD-9suEyOAGO7hjFLqaZHZ/edit?usp=sharing&ouid=116858403793545038334&rtpof=true&sd=true

現在、お得な超早割チケットをチケットぴあ 並びに エンチケで販売中です。

◾チケット価格

※満20歳以上入場可能

超早割 4,980円（6月30日 23:59まで）

早割 5,980円（8月26日 23:59まで）

大分県民割 4,980円 ※大分県在住の方のみ適用の割引です

一般 6,980円 ※当日18時まで購入可能

チケットぴあで購入 :https://w.pia.jp/t/bob26/チムチケで購入 :https://chimney-ticket.jp/event/group/75cf9891-505a-4390-ac8d-b79f149de09d/35e68916-0f01-41c0-9fe2-7370791cfb03エンチケで購入 :https://www.en-ticket.com/events/393f0c4c-99d6-4043-9459-74ee0d78ce05

なお、VVIP席の購入を検討されたい方は公式LINEまでメッセージをお願いいたします。

BOB2026開催概要

公式LINEお問い合わせ :https://lin.ee/QD7xA1Y

BOB（別府温泉ぶっかけフェス）は別府スパビーチに、地元・別府温泉から湧き出る温泉水を約1,000トン準備し盛大に放水する、今までにない音楽フェスです。

アーティストやDJによる音楽はもちろん、地元飲食店による食事やお酒もお楽しみください。

温泉という文化を世界に発信し、別府の新たな代名詞となるイベントを目指します。

＜イベント名称＞

BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス2026）

＜日時＞

2026年8月29日（土）

10時開場 10:20開演 21:00 終演（予定）

＜会場＞

的ヶ浜公園・別府スパビーチ

〒874-0928 大分県別府市北的ケ浜町５

＜公式ページ＞

https://bobfes.jp/

＜公式SNS＞

X：https://x.com/bobfes_official

Instagram：https://www.instagram.com/bobfes_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@bobfes_official/video/

＜BOB公式テーマソング＞

「BUKKAKE CHANCE!!!」Produced by Micro (Def Tech)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cR_xu28NrUQ ]

＜主催＞

BOB2026実行委員会（SNSグループ株式会社、株式会社BACKSTAGE、CROSS FM）

＜公演に関するお問い合わせ先＞

企業・メディアお問い合わせ： bobfes.info@gmail.com

来場者お問い合わせ： https://lin.ee/QD7xA1Y