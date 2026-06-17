ボルボ建機、新型36tクラスの小旋回油圧ショベル「ECR355」を日本で発売開始

株式会社ボルボ・グループ・ジャパン

株式会社ボルボ・グループ・ジャパン(代表：岸 伸彦、所在地：東京都港区六本木)は、新型の36tクラス小旋回油圧ショベル「ECR355」を、6月17日（水）から開催されているCSPI-EXPOでお披露目し、これを皮切りに日本での発売を開始しました。なお、今回のCSPI-EXPOへの出展は、株式会社ボルボ・グループ・ジャパンとして初めての単独ブース出展となります。

写真左から、第一東洋株式会社 会長 木下 修二、株式会社ボルボ・グループ・ジャパン 日本マーケット責任者 東海林 勇、ボルボ建機 アジア地域責任者 ヨアキム・アーンドーン、高山建材興業株式会社 代表 高山 義明、ニシオティーアンドエム株式会社 代表取締役社長 北 俊介

本機は、都市部の再開発工事や解体現場など、作業スペースが限られる現場において、36 t級の高い作業能力と後方超小旋回による安全性を両立しています。また、AIディープラーニングを活用した人物・障害物検知システムの搭載や、キャブ内の拡大・冷却機能の向上などで、オペレーターの快適性と環境性能を追求した、ボルボ建機の次世代フラッグシップモデルです。

今回ボルボ・グループ・ジャパンとして、初めてCSPI-EXPOに単独でブース出展しました。ブース全般のデザインには、ボルボ建機がグローバル共通で掲げるテーマ “Power your ambition” を採用しています。本テーマには、「建設機械を通じてより良い環境と持続可能な社会を構築する」という当社の決意と、日本の建設業界が目指すイノベーション（Ambition）を先進技術で力強く後押し（Power）していくという、日本市場へのコミットメントが込められています。

ボルボ・グループ・ジャパンブース

CSPI-EXPOの初日である6月17日には、会場で「ECR355」の除幕セレモニーを実施しました。除幕式の後には、1台目の購入者となった高山建材興業株式会社（本社：大阪府枚方市、代表：高山 義明）へのキー贈呈式も執り行われ、その後、ボルボ建機のアジア地域責任者であるJoakim Arndorw（ヨアキム アーンドーン）による製品プレゼンテーションが行われました。

CSPI-EXPOで行われたECR355のキー贈呈式。（写真左から、ニシオティーアンドエム株式会社 代表取締役社長 北 俊介、ボルボ建機 アジア地域責任者 ヨアキム・アーンドーン、高山建材興業株式会社 高山 義明）

日本の建設業界は、大きな転換期を迎えています。2024年4月には「時間外労働の上限規制」が本格適用され、これまで以上に効率的な施工が求められるようになりました。加えて、オフロード法の改正により建設機械の排出ガス規制も強化されています。さらに、人手不足を背景に、現場の安全性向上への要請も年々高まっています。都市再開発やインフラの老朽化対応といった工事現場では、限られた狭い空間で高精度な掘削を行う技術が不可欠です。

ボルボ建機は今後も、ボルボ・グループが乗用車やトラックなどのEV開発で培ってきた先進技術を活かし、建設業界が直面する課題と、お客様一人ひとりのニーズに応える新たな選択肢を提供し続けてまいります。

■ ECR355の主な特徴

１. 燃費7%向上と新世代エンジン

ECR355は新型ボルボD8Mエンジンを搭載しています。先進の電気油圧式コントロールシステムと新設計のメインコントロールバルブの組み合わせにより、従来比で燃費を7%向上しました。エンジン回転数を1,800rpmから1,600rpmに低減することで低騒音・低振動も実現。また、油圧油の交換間隔が3,000時間（従来比1.5倍）、リターンフィルターも3,000時間に延長され、ランニングコストを削減します。

２. 人物・障害物を識別するボルボスマートビュー

ボルボ独自のボルボスマートビューは、360°カメラと高精度レーダーを統合し、ディープラーニング技術により人物と物体を自動識別する機能です。警告システムがリアルタイムでオペレーターに通知し、重大な事故の回避をサポートします。ボルボが目指す、建設現場における「事故ゼロ」への取り組みを体現する機能です。

３. オペレーター環境の向上

短旋回半径車両でありながら、従来型のキャブを搭載したECR355は、キャブ内スペースを従来の短旋回機比で20%拡大しました。冷却性能も50%向上し、長時間作業でもオペレーターの疲労を軽減。電動ジョイスティックや、12.8インチフルHDタッチディスプレイ（Volvo Co-Pilot 第2世代）を標準装備し、ボルボアクティブコントロールによる半自動掘削支援もオプション対応しています。

４. ボルボアクティブコントロールと生産性向上

オプションのボルボアクティブコントロール、自動採点・深さ・高さ制限・スイングフェンスなどの機能を備えた半自動制御システムです。キネマティックセンサーパッケージとの組み合わせにより、技術を必要とせず、誰でも一定品質の作業を可能にします。人手不足が深刻な建設業界において、技能の標準化を支援します。

■ ECR355 主要スペック[表: https://prtimes.jp/data/corp/135337/table/8_1_db2a4487bac52f5fcca39c4a87ba7b9c.jpg?v=202606170852 ]

※詳細なスペックおよびリフト容量については別紙をご参照ください。

製品サイト：https://www.volvoce.com/japan/ja-jp/products/excavators/ecr355/

※本製品は、日本販売代理店のニシオティーアンドエム株式会社と第一東洋株式会社を通じて購入可能となります。

■「株式会社ボルボ・グループ・ジャパン」について

ボルボ建設機械グループの一つである「ボルボ建機」の日本法人。

ボルボ建設は、世界をリードする建設機械のグローバルメーカーとして、アーティキュレートハウラー及びホイールローダ等を製造しており、掘削機械、道路舗装工事用機械及び小型の建設機械では世界最先端のメーカーの一つです。トータルソリューション・プロバイダーとしてファイナンシャルサービス、中古機械の取り扱い、機械のレンタル及びその他の関連サービスを提供しております。

また、ボルボ建機は、190年に渡る建設および革新の経験をもとに、ボルボ建機はテクノロジー開発の最先端に立っています。最新テクノロジーは、高い競争力を維持し、長期的な収益成長を確保するためにはなくてはならないものと考えています。

ボルボ建設機械グループは、エスクルストゥナ（スウェーデン）に本社を置き、スウェーデン、フランス、ベルギー、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国、ブラジル、インド、中国、韓国の世界各地に生産拠点を抱えています。世界各地に点在するこれらの生産施設では、ホイールローダ、油圧ショベル、アーティキュレートダンプトラック、小型機械、マテリアルハンドリング機械を含む、包括的な製品群を生産し、180カ国以上で様々な製品とサービスを提供しています。