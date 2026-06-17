さいたまクリテリウム 7月2日(木)から観戦チケットの販売を開始します

さいたま市

さいたまクリテリウム組織委員会と一般社団法人さいたまスポーツコミッションが、2026年11月15日（日曜日）に、さいたま新都心駅周辺で開催する「J:COM presents 2026ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の観戦チケットの販売を7月2日（木曜日）から開始します。大会当日は、世界トップレベルの選手たちによる熱戦が繰り広げられる予定です。本大会を通じて、ツール・ド・フランスの魅力と、開催地であるさいたま市の魅力を広く発信していきます。

前回大会との変更点

昨年、発売後すぐに完売となった「コース沿道（グループ）観戦席」は、ご好評を受け今年は席数が拡大されました。

また、今年はレースコースがGMOアリーナさいたまの外周を走行することに伴い、新たに外周エリアに観戦席が設置されます。さらに、メイン会場は「GMOアリーナさいたま」から「さいたま新都心バスターミナル」へ移し、これまでとは異なる観戦体験をお楽しみいただけます。

観戦チケット発売日

「J:COM presents 2026ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」を楽しんでいただくための観戦チケットが7月2日（木曜日）から販売されます。

本大会は、世界最高峰の自転車ロードレース「ツール・ド・フランス」の名を冠した唯一の日本国内レースとして、今年もさいたま新都心を舞台に開催されます。

世界のトップライダーが集結する本大会へのご来場を心よりお待ちしています。

このほか、法人及び団体向けに「法人サポートプラン」の販売も予定しています。法人サポートプランを含む観戦チケットの詳細は大会公式ホームページに掲載しています。

・販売日

2026年7月2日（木曜日）正午から

※販売予定枚数に達し次第、受付終了となります。

※チケットの詳細情報（販売方法・席種・価格等）は、大会公式ホームページ等で発表予定です 。

・購入方法

1.大会公式ホームページ(https://saitama-criterium.jp/)

2.さいたま市個人版ふるさと納税寄附者枠（さいたま市外在住の方のみ）

※詳細は決まり次第、大会公式ホームページ等でお知らせいたします。

ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの詳細についての問い合わせ先

さいたまクリテリウム大会事務局(一般社団法人さいたまスポーツコミッション内)

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1 北浦和ターミナルビル3階

TEL: 048-762-8349

FAX: 048-762-8474

E-mail: cycle-jigyou(at)saitamasc.jp ※(at)は＠に置き換えてください。

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