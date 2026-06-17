【解き放て、才能を。】「３倍速の成長」で日本の99.7%を支える。株式会社エフアンドエム、新卒採用サイトをリニューアル

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎、以下「当社」）は、新卒採用における情報発信をさらに強化するため、採用サイトをリニューアルしました。本リニューアルでは、当社の採用コンセプト「解き放て、才能を。」を軸に、日本の99.7％を占める個人事業主・中堅中小企業を支えるビジネスの特長や、他社で３年で学ぶことを１年でマスターする「３倍速の成長」環境を、学生へより深く、熱量を持ってお伝えすることを目指しています。

採用サイト：https://www.fmltd.co.jp/recruit/

1．サイトのメインメッセージに込めた「学生の皆様へ伝えたい想い」

部活で汗を流し、勝利を信じて挑んだ 受験勉強で夜中まで机に向かった

サークルで仲間と協力しゼロから作り上げた アルバイトで感謝される尊さを知った

そのすべてが、君の才能を作ってきた あの時の達成感を、熱量を

エフアンドエムは夢中になれる人の強さを知っている

共に痛快なことをしよう

新採用サイトのトップを飾るこのメッセージには、当社から学生の皆様へ向けた強い想いを込めています。入社前から完璧なビジネススキルを持っている必要はありません。当社が大切にしているのは、学生時代に何かに「夢中」になり、本気で取り組んだ経験です。本気で取り組んだからこそ得られた達成感や、失敗から立ち上がる強さこそが、社会で飛躍するための最大の才能だと考えています。「あの時の熱量」をビジネスの場でも存分に発揮し、共に世の中をあっと言わせる「痛快なこと」に挑戦する仲間をお待ちしています。

2．リニューアルのポイント

今回のサイトでは、エフアンドエムの成長環境と、そこで活躍する社員のリアルな姿を可視化しました。

１. 熱量をビジネスに変える「５つのPRINCIPLES（行動指針）」

質の高いサービスを誰もが利用できる社会を目指す「サービスの水道哲学」。これを実現するために社員が日々体現しているのが、「痛快なことをしよう」「創意工夫」「愛される人になる」「輪の中心」「3倍速の成長」という５つの行動指針です。サイト内では、これらが単なる標語ではなく、実務の中でどう活きているのかを紐解いています。

２. 圧倒的成長を証明する、社員たちのリアルな声（F&Mのひと）

各事業本部で活躍する若手・中堅社員のインタビューを掲載。「出る杭を伸ばす文化」の中で、どのように才能を解き放っているかを紹介しています。

【痛快なことをしよう】入社数年で1,000社以上の経営者と直接向き合い、企業の未来に関わる本質的な課題解決に挑む若手エース（中小企業コンサルティンググループ）

【創意工夫】「今のやり方で本当に良いのか」を問い続け、０から１を生み出す面白さをゲームのように楽しむプレイングマネージャー（アカウンティングサービス事業本部）

【３倍速の成長】入社４年目で約40名の組織を率いる副事業部長へ抜擢。他社なら数年かかる役割に早期で挑戦し、圧倒的な成長を実感する女性リーダー（オフィスステーション事業本部） など

３.「３倍速の成長」を裏付ける独自の事業構造と教育制度

日本を支える99.7％の個人事業主や企業にサービスを届けるための「パートナー連携」と、時流を捉えた「多様な事業展開」という当社のビジネスを解説。さらに、圧倒的な場数と裁量を与える一方で、先輩が１年間手厚くフォローする「里家族制度（メンター制度）」や「MEET THE CEO（社長との対話）」など、失敗を恐れず挑戦できるサポート体制を公開しています。

3．採用担当チームからのメッセージ

新しい採用サイトでは、当社が掲げるビジョンと、圧倒的なスピードで成長できる環境を余すところなく詰め込みました。事業内容や働くイメージだけでなく、「馴れ合いではなく本気で意見を言い合える」といった当社の飾らないリアルな社風も感じていただけるはずです。成長意欲を持て余している方、自分の才能を思い切り解き放ちたい方。ぜひ新しい採用サイトをご覧いただき、エフアンドエムでのキャリアの可能性を感じてください。共に痛快なことをしましょう！

【会社紹介】

株式会社エフアンドエムは、中堅・中小企業や個人事業主の成長を支える支援サービスを提供する企業です。『サービスの水道哲学』に基づいた低価格で良質なサービスにより、複雑化する環境下での経営課題を解決します。また、企業が本来持つ力を存分に発揮できる基盤を整え、持続的な成長と豊かさを実感できる社会を実現します。

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M Co., Ltd.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2026年3月末現在）

連結売上高：208億767万円（2026年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：990人（2026年3月末現在・連結）

コーポレートサイト：https://www.fmltd.co.jp/

投資家情報（IR）：https://www.fmltd.co.jp/ir/