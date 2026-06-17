女性の4割は健康食品・サプリを摂取 目的は「栄養素の補充」と「肌や髪などの美容」のため
株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「健康食品・サプリメントに関する調査（2026年）」を実施しました。市場が拡大し商品の選択肢が急増する健康食品・サプリメント。錠剤やカプセルだけでなく、グミやゼリーなど手軽に摂取できる形状の商品が相次いで登場しています。今回は、健康食品・サプリメントの利用実態から、摂取する目的・成分、利用者と非利用者それぞれの意識について調査しました。
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https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260617supplement(https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260617supplement)
■調査結果
健康食品・サプリメントを利用している人は約3人に1人。
男性の利用率は26.4%であるのに対して、女性は39.8％と男女で13.4ptの差がみられる。年代別では30～40代で高く、20代が最も低い。＜図1＞
利用している健康食品・サプリメントの剤型は、「錠剤タイプ」が58.8%で圧倒的に多い。
「グミタイプ」「ゼリータイプ」などは1割台にとどまるものの、食べるタイプも一定数みられる。＜図2＞
利用目的は、「食事で不足する栄養素を補うため」が37.4％でトップ。次いで「疲労回復・だるさ対策のため」「腸内環境を整えるため」が続く。
女性は「肌・髪など見た目の美容のため」が2番手にあがる。＜図3＞
摂取している成分は、「ビタミンC」「マルチビタミン・マルチミネラル」「ビタミンB群」のビタミン類がTOP3。
男性は「マルチビタミン・マルチミネラル」「亜鉛」「DHA・EPA」、女性は「ビタミンC」「鉄分」「コラーゲン」が高く、成分によって男女差が大きい。＜図4＞
健康食品・サプリメントの利用者のうち、「本当に効いているのか、正直よくわからない」人は29.4％。
「効果は分からないが、お守りのように摂取している」は26.9％、「特に深く考えず、なんとなく摂取し続けている」は14.8％と、効果実感より習慣や安心感で継続している実態がうかがえる。＜図5＞
利用していない人では「サプリメントにあまり関心がない」が20.8％と最も多く、「本当に効果があるのか信じられない」が16.0％で続く。＜図6＞
■調査項目
□属性設問
□健康食品・サプリメントの利用状況・剤型
□利用目的
□摂取している成分
□利用者の意識
□非利用者の意識
◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ
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■調査概要
調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）
調査地域 ：全国47都道府県
調査対象 ：20～69歳の男女
調査期間 ：2026年6月12日（金）～13日（土）
有効回答数：本調査1,100サンプル
※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります
【会社概要】
会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/
所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
設 立 ：2003年4月1日
代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション
◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆
株式会社クロス・マーケティング 広報担当マーケティング部
TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275
E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp
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