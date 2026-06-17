女性の4割は健康食品・サプリを摂取　目的は「栄養素の補充」と「肌や髪などの美容」のため

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「健康食品・サプリメントに関する調査（2026年）」を実施しました。市場が拡大し商品の選択肢が急増する健康食品・サプリメント。錠剤やカプセルだけでなく、グミやゼリーなど手軽に摂取できる形状の商品が相次いで登場しています。今回は、健康食品・サプリメントの利用実態から、摂取する目的・成分、利用者と非利用者それぞれの意識について調査しました。

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https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260617supplement(https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260617supplement)

■調査結果

健康食品・サプリメントを利用している人は約3人に1人。

男性の利用率は26.4%であるのに対して、女性は39.8％と男女で13.4ptの差がみられる。年代別では30～40代で高く、20代が最も低い。＜図1＞

利用している健康食品・サプリメントの剤型は、「錠剤タイプ」が58.8%で圧倒的に多い。

「グミタイプ」「ゼリータイプ」などは1割台にとどまるものの、食べるタイプも一定数みられる。＜図2＞

利用目的は、「食事で不足する栄養素を補うため」が37.4％でトップ。次いで「疲労回復・だるさ対策のため」「腸内環境を整えるため」が続く。

女性は「肌・髪など見た目の美容のため」が2番手にあがる。＜図3＞



摂取している成分は、「ビタミンC」「マルチビタミン・マルチミネラル」「ビタミンB群」のビタミン類がTOP3。

男性は「マルチビタミン・マルチミネラル」「亜鉛」「DHA・EPA」、女性は「ビタミンC」「鉄分」「コラーゲン」が高く、成分によって男女差が大きい。＜図4＞

健康食品・サプリメントの利用者のうち、「本当に効いているのか、正直よくわからない」人は29.4％。

「効果は分からないが、お守りのように摂取している」は26.9％、「特に深く考えず、なんとなく摂取し続けている」は14.8％と、効果実感より習慣や安心感で継続している実態がうかがえる。＜図5＞

利用していない人では「サプリメントにあまり関心がない」が20.8％と最も多く、「本当に効果があるのか信じられない」が16.0％で続く。＜図6＞

■調査項目

□属性設問

□健康食品・サプリメントの利用状況・剤型

□利用目的

□摂取している成分

□利用者の意識

□非利用者の意識

◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ

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■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年6月12日（金）～13日（土）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

株式会社クロス・マーケティング 広報担当マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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