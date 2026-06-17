【入居率26.3％UPの実績】賃貸オーナー向け「予約制 個別相談会」を開催！

株式会社アート不動産

株式会社アート不動産（本社：愛媛県松山市、代表取締役：吉田宏）が運営する「満室の窓口 松山支店」は、2026年6月27日（土）に賃貸物件のオーナー様を対象とした「予約制 個別相談会」を開催いたします。

当日は「賃貸経営改善士」が、2025年度の実績（学生エリアの新管理物件15棟・281戸の入居率を71.9％から98.2％へ向上）をベースに、大学生協との連携を活かした具体的な空室対策と収益改善ノウハウを個別にご提案いたします。

◆開催概要◆

日 時：2026年6月27日（土） １.10:00～ ２.13:00～ ３.15:00～

場 所：アート不動産 本社ビル （松山市朝生田町7丁目4-6） ※駐車場あり

参加費：無料（完全予約制）

定 員：各回２組（申込先着順）

相談員：満室の窓口 松山支店 支店長 荒木剛（賃貸経営改善士）

申込方法：下記URL、または別紙のQRコードより受付

https://form.run/@art-manshitsu

■個別相談会 開催の背景と目的

少子化や競合物件の増加により、学生エリアにおける賃貸経営は年々厳しさを増しています。その中でアート不動産は、圧倒的な大学生集客力を誇る「大学生協」への物件登録を強みとし、多くのオーナー様の稼働率UPをサポートしてきました。

今回の相談会では、実際の成功事例（入居率26.3％UP）をもとに、「所有物件がなぜ埋まらないのか」「どうすれば収益が改善するのか」を徹底的に分析し、地域オーナー様の健全な賃貸経営に貢献することを目的としています。

■担当者からのメッセージ

「少子化と言われる時代ですが、やり方次第で『満室』は十分に狙えます。私たちが2025年度にお預かりした学生エリアの物件でも、大学生協様との連携や適切な改善を行うことで、わずかな期間で入居率を大きく引き上げることができました。『空室が続いて不安』『所有物件の収益を良くしたい』とお悩みのオーナー様、ぜひ一度お気軽にご相談ください。これからの時代を勝ち抜く賃貸経営を、一緒に作っていきましょう。」

https://prtimes.jp/a/?f=d55149-18-7f578cbf013c0558acbf4565b38e55ad.pdf