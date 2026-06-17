“止まった運命”を動かす新感覚タロット『カレイドスコープタロット』視点を変え、恋も人生も望む未来へ！妃彩氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年6月17日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、株式会社コムドアーズ（本社： 福岡県福岡市、代表取締役社長：阿武正悟）制作の「運命が色づく万華鏡◆幻彩カレイドスコープタロット」の提供を開始いたしました。

■「運命が色づく万華鏡◆幻彩カレイドスコープタロット」とは

本コンテンツは、 妃彩氏による特別な鑑定を再現したものです。『カレイドスコープタロット』は、“視点を変えることで未来の流れを読み解く”という世界観をもとに制作された、オリジナルのタロットカードです。物事が動かない原因を「視点の固定化」と捉え、万華鏡のように見方を変えることで、新たな可能性や未来への流れを読み解きます。なぜ今の出来事が起きているのか、相手の気持ちはどう変化しているのか、どの選択が望む未来につながるのか――カードが複雑な状況を整理し、前へ進むためのヒントを提示。行き止まりに見えた現実を、“変化へ向かう運命”へと導きます。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_com/ksk_com/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：運命が色づく万華鏡◆幻彩カレイドスコープタロット- 提供開始日：2026年6月17日（水）- 料金：880円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_com/ksk_com/

■コンテンツ監修者

妃彩

鑑定歴25年。確かな経験と実績を誇る実力派ベテラン占い師※1。

子ども時代、本の付録についていたタロットカードで自分や友人を占ったことをきっかけに、占いの奥深さと楽しさに魅了される。その後、人生の転機となる恩師との出会いを経て本格的に占い師としての道を歩み始め、タロットを軸に四柱推命・風水・姓名判断など幅広い占術を習得。長年にわたり研鑽を重ね、確かな鑑定力を培ってきた。

得意分野は恋愛（特に複雑な関係性の恋）、仕事、人間関係など。相談者の気持ちに丁寧に寄り添いながら、難しい内容も分かりやすい言葉で伝えることを信条としている。結果を伝えるだけでなく、占いを通して心が軽くなり、前向きな一歩を踏み出せることを大切にし、人生をより良くするための指針として活用できるよう日々鑑定を行っている。

「真心こもった鑑定」「どの先生よりも親身になってくれる」「的確で腑に落ちる内容」といった声が寄せられ、豊富な経験と温かな人柄で多くの相談者を支え続けている※2。

※1：2026年2月時点。コムドアーズ調べ。

※2：チャット占いアプリの鑑定レビューより抜粋。2026年2月時点。コムドアーズ調べ。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■株式会社コムドアーズ

・会社名：株式会社コムドアーズ

・本社所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル4F

・設立：2001年7月3日

・代表者：代表取締役 阿武正悟

・事業内容：インターネットや携帯端末向けコンテンツの企画・制作・運営。スマートフォン向けアプリの企画・制作。各種商品の企画・制作・販売。広告代理業務

・公式サイト： https://www.comdoors.com/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com