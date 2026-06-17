本日6月17日（水）より阪急うめだ本店 9階祝祭広場にてポップアップストア「HERALBONY ART PARK」オープン！

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニーが展開するブランド「HERALBONY（ヘラルボニー）」は、2026年6月17日（水）から22日（月）までの6日間、阪急うめだ本店 9階祝祭広場にてポップアップストアを開催いたします。

今回のテーマは「HERALBONY ART PARK」。見たことのない色や表現に触れ、自分の感性の輪郭が更新される体験や、多様な視点からアートと出会い、楽しめる場を創出します。

会場では、新作のキャップやトートバッグなどのお出かけシーズンに活躍するアイテムを販売するほか、総勢17名の作家による原画作品を展示・販売いたします。また、週末には、フリーアナウンサーの堀井美香さん、俳優・画家の鈴木杏さん、モデル・俳優・歌手のアン ミカさんの3名をお招きしたトークイベントの開催や、作品の背景や作家の物語に触れながら、「HERALBONY ART PARK」をより深く楽しめるアートクルーズを共同代表である松田崇弥と文登が開催いたします。ぜひこの機会にご来場ください。



HERALBONY特設サイト：https://heralbony.com/pages/2605-f-popup-hankyu(https://heralbony.com/pages/2605-f-popup-hankyu)





開催概要

開催日時：2026年6月17日（水）～22日（月）

営業時間：10:00～20:00（※最終日は17時まで）

場所：阪急うめだ本店 9階祝祭広場

住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号

展示デザイン：乃村工藝社 nora



X @NomuraKougeisha

Instagram @nomura_kougeisha

nora Instagram @nora_design_official

■イベント情報

スペシャルトークショー

「HERALBONY」の活動に共鳴するゲストを招き、アートや表現の可能性について語り合うトークセッションを開催します。

■6月20日（土）

13:00 ゲスト：フリーアナウンサー 堀井美香

16:00 ゲスト：俳優・画家 鈴木杏

■6月21日（日）

13:00 ゲスト：モデル・俳優・歌手 アン ミカ

アートクルーズ

作品の背景や作家の物語に触れながら、「HERALBONY ART PARK」をより深くお楽しみいただけるギャラリートークを開催いたします。

＜開催日時＞

各回約30分

・6月19日(金)午後4時～：松田崇弥

・6月20日(土)午前11時～ / 午後5時30分～：松田崇弥・文登

・6月21日(日)午前11時～ / 午後3時30分～：松田文登

※参加無料・事前ご予約不要

「創作の時間にふれる」

本企画は、決まった時間に披露されるライブペインティングではありません。

作家が日常的に行っている創作の時間そのものに、そっとふれていただく試みです。

筆が進み続ける濃密な時間もあれば、ふと手が止まり、場を離れる瞬間もある。

その揺らぎを含めて、創作の輪郭が立ち上がっていきます。

何が見られるかは、その日、その瞬間に委ねられています。

予定調和のない時間のなかで、創作と出会う体験をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39365/table/574_1_2402afddf56821b3dba235c9c646980e.jpg?v=202606170852 ]

※開催日時は変更となる可能性がございます。

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/