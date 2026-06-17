【ついに発売】ハイエース200系専用、人気LEDコンソールボックスの「NEWモデル」登場。ボルト固定でがっちり装着、ペットボトルを入れてもシフトレバー干渉なし、フィット感もさらに向上。3分で設置完了。
ハイエース専用 LEDコンソールボックス
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「ハイエース専用 LEDコンソールボックス」のNEWモデルを2026年6月より販売開始しました。
本製品は、クラフトワークスの人気商品である「ハイエース専用 LEDコンソールボックス」をお客様のご要望にお応えし改良した、NEWモデルとなります。
変更点は、
・置き型→ボルト固定
・ペットボトルを入れてもシフトレバーに干渉なし
・より向上したフィット感
です。
ふんわりクッションのアームレストで長時間運転の負担を軽減し、LEDライトで暗闇でも快適な車内を実現。シガーソケットに差し込むだけで使えるシンプル設計で、運転中の操作にも支障をきたしません。
【製品情報】
参考販売価格：23,800円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/598EB77B-B005-47D4-BA52-B4E6E348DFEB?channel=PRT-A1623HICRC
楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1623hicrc/
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1623hicrc-bk-ac.html
設置イメージ（Before/After）
設置イメージ（Before/After）
開発の背景
多くのお客様からいただいたご意見をもとに、当社ハイエース用コンソールをリニューアルいたしました。ボルトでの固定、ドリンクを置いてもシフトレバーに干渉しないホルダー配置の見直しや、車体へのフィット感を高める寸法の最適化など、何度も実車でのフィッティングを重ねて商品化しています。
お客様の声に真摯に向き合い、より使いやすく進化させた、こだわりのコンソールボックスです。
一度使ったらもう戻れない。
置くだけで変わる。
車種専用。
ピッタリフィットのコンソールボックス。
一度使ったらもう戻れない。
選ばれる7つの理由- ピッタリフィット
- 3分で設置完了
- 大容量収納
- LEDライト搭載
- 快適アームレスト
- 1台3役の充電ポート
- ワイヤレス充電
選ばれる7つの理由
こんなお悩みありませんか？- 車内がいつも散らかる
- フィットするのか心配
- 取り付けは簡単にしたい
こんなお悩みありませんか？
ピッタリフィット
ミリ単位でサイズ計測を行い、ズレやぐらつきを極限まで軽減。
ピッタリフィット
CRAFTWORKSのこだわり- ペットボトルを入れてもシフトレバーに干渉しません。
- シートベルトに干渉しません。
CRAFTWORKSのこだわり
3分で設置完了
純正センターコンソールを外してボルトで固定します。
3分で設置完了
取付手順
・STEP 1
4本のボルトを外し、純正コンソールを取り外します。
・STEP 2
商品を純正コンソールのあった場所に乗せます。
・STEP 3
フタを開け、付属のボルト4本を純正のネジ穴にドライバーで固定します。
・STEP 4
ネジ穴カバーを2箇所付けて取り付け完了。
取付手順
大容量収納で車内スッキリ
車内でいつも散らかる、あらゆる小物を収納。
大容量収納で車内スッキリ
干渉0・運転にも支障なし。
シガーソケットに差し込むだけ！
干渉0・運転にも支障なし。
LEDライト搭載
暗闇でも快適な車内を実現。
LEDライト搭載
快適アームレスト
ふんわりクッションがしっかりフィット。
毎日のドライブをサポートします。
快適アームレスト
1台3役の充電ポート
USB-A、USB-C、シガーソケットの充電ポートを1台に集約。
本体の電源ONでUSB-A、USB-Cポートは優しく点灯します。
1台3役の充電ポート
ワイヤレス充電
ケーブルの散らかりから解放。
スマートにデバイスを充電できます。
※ワイヤレス対応のみ
ワイヤレス充電
適合車種/型式/グレード/年式
適合車種
[適合車種]
TOYOTA/トヨタ ハイエース/HIACE
・ハイエース（標準ボディ）
・レジアスエース（標準ボディ）
MAZDA/マツダ
・ボンゴブローニィバン
[適合型式]
H200系 1型～9型
[適合グレード]
スーパーGL GL
[適合年式]
ハイエース/レジアスエース 2004年8月（平成16年8月）～
ボンゴブローニィバン 2019年5月（令和1年5月）～
※型式は車検証をご確認ください。
※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。
注意）DXの前列シート3人掛け（カタログ上3人、3/6人、3/6/9人と記載）には適合しません。
注意）ワイドボディ適合不可。
製品詳細
製品詳細
[製品詳細]
商品素材 ABS樹脂、合成皮革、MDF(中密度繊維板)
商品カラー ブラック
USB電力 PD(5V 4A 20W) QC(5V 4.5A 22.5W)
タイプA ×3・タイプC×1・シガーソケット×1
注意）サイズは、計測方法によって若干異なる場合がございます。
商品画像（ワイヤレス充電なし）
商品画像（ワイヤレス充電あり）
他商品の展開
「保冷保温収納ボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000079792.html
「断熱アルミシート」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001023.000079792.html
ミライース専用 「LEDコンソールボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001029.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
クラフトワークスロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/