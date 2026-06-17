【ついに発売】ハイエース200系専用、人気LEDコンソールボックスの「NEWモデル」登場。ボルト固定でがっちり装着、ペットボトルを入れてもシフトレバー干渉なし、フィット感もさらに向上。3分で設置完了。

写真拡大 (全20枚)

Fun Standard株式会社

ハイエース専用 LEDコンソールボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「ハイエース専用 LEDコンソールボックス」のNEWモデルを2026年6月より販売開始しました。



本製品は、クラフトワークスの人気商品である「ハイエース専用 LEDコンソールボックス」をお客様のご要望にお応えし改良した、NEWモデルとなります。



変更点は、


・置き型→ボルト固定


・ペットボトルを入れてもシフトレバーに干渉なし


・より向上したフィット感


です。



ふんわりクッションのアームレストで長時間運転の負担を軽減し、LEDライトで暗闇でも快適な車内を実現。シガーソケットに差し込むだけで使えるシンプル設計で、運転中の操作にも支障をきたしません。



【製品情報】

参考販売価格：23,800円～


※ECモールや時期により変動することがあります。



販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア



Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/598EB77B-B005-47D4-BA52-B4E6E348DFEB?channel=PRT-A1623HICRC
楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1623hicrc/
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1623hicrc-bk-ac.html


設置イメージ（Before/After）


設置イメージ（Before/After）


開発の背景

多くのお客様からいただいたご意見をもとに、当社ハイエース用コンソールをリニューアルいたしました。ボルトでの固定、ドリンクを置いてもシフトレバーに干渉しないホルダー配置の見直しや、車体へのフィット感を高める寸法の最適化など、何度も実車でのフィッティングを重ねて商品化しています。


お客様の声に真摯に向き合い、より使いやすく進化させた、こだわりのコンソールボックスです。



一度使ったらもう戻れない。

置くだけで変わる。


車種専用。


ピッタリフィットのコンソールボックス。



一度使ったらもう戻れない。


選ばれる7つの理由

- ピッタリフィット
- 3分で設置完了
- 大容量収納
- LEDライト搭載
- 快適アームレスト
- 1台3役の充電ポート
- ワイヤレス充電


選ばれる7つの理由


こんなお悩みありませんか？

- 車内がいつも散らかる
- フィットするのか心配
- 取り付けは簡単にしたい


こんなお悩みありませんか？


ピッタリフィット

ミリ単位でサイズ計測を行い、ズレやぐらつきを極限まで軽減。




ピッタリフィット


CRAFTWORKSのこだわり

- ペットボトルを入れてもシフトレバーに干渉しません。
- シートベルトに干渉しません。


CRAFTWORKSのこだわり


3分で設置完了

純正センターコンソールを外してボルトで固定します。



3分で設置完了


取付手順

・STEP 1　


　4本のボルトを外し、純正コンソールを取り外します。


・STEP 2


　商品を純正コンソールのあった場所に乗せます。


・STEP 3


　フタを開け、付属のボルト4本を純正のネジ穴にドライバーで固定します。


・STEP 4


　ネジ穴カバーを2箇所付けて取り付け完了。



取付手順


大容量収納で車内スッキリ

車内でいつも散らかる、あらゆる小物を収納。



大容量収納で車内スッキリ


干渉0・運転にも支障なし。

シガーソケットに差し込むだけ！



干渉0・運転にも支障なし。


LEDライト搭載

暗闇でも快適な車内を実現。



LEDライト搭載


快適アームレスト

ふんわりクッションがしっかりフィット。


毎日のドライブをサポートします。



快適アームレスト


1台3役の充電ポート

USB-A、USB-C、シガーソケットの充電ポートを1台に集約。


本体の電源ONでUSB-A、USB-Cポートは優しく点灯します。



1台3役の充電ポート




ワイヤレス充電

ケーブルの散らかりから解放。


スマートにデバイスを充電できます。


※ワイヤレス対応のみ



ワイヤレス充電


適合車種/型式/グレード/年式


適合車種


[適合車種]
TOYOTA/トヨタ ハイエース/HIACE
・ハイエース（標準ボディ）
・レジアスエース（標準ボディ）

MAZDA/マツダ
・ボンゴブローニィバン

[適合型式]
H200系　1型～9型

[適合グレード]
スーパーGL　GL

[適合年式]
ハイエース/レジアスエース　2004年8月（平成16年8月）～
ボンゴブローニィバン　2019年5月（令和1年5月）～

※型式は車検証をご確認ください。
※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。
注意）DXの前列シート3人掛け（カタログ上3人、3/6人、3/6/9人と記載）には適合しません。
注意）ワイドボディ適合不可。



製品詳細


製品詳細


[製品詳細]
商品素材 ABS樹脂、合成皮革、MDF(中密度繊維板)
商品カラー ブラック
USB電力 PD(5V 4A 20W) QC(5V 4.5A 22.5W)
タイプA ×3・タイプC×1・シガーソケット×1

注意）サイズは、計測方法によって若干異なる場合がございます。






商品画像（ワイヤレス充電なし）

商品画像（ワイヤレス充電あり）


他商品の展開

「保冷保温収納ボックス」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000079792.html



「断熱アルミシート」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001023.000079792.html



ミライース専用 「LEDコンソールボックス」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001029.000079792.html


CRAFT WORKS（クラフトワークス）について


クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。



【CRAFTWORKS公式ショップ】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/



【CRAFTWORKS公式メディア】


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/