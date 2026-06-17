【ついに発売】ハイエース200系専用、人気LEDコンソールボックスの「NEWモデル」登場。ボルト固定でがっちり装着、ペットボトルを入れてもシフトレバー干渉なし、フィット感もさらに向上。3分で設置完了。

Fun Standard株式会社ハイエース専用 LEDコンソールボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「ハイエース専用 LEDコンソールボックス」のNEWモデルを2026年6月より販売開始しました。

本製品は、クラフトワークスの人気商品である「ハイエース専用 LEDコンソールボックス」をお客様のご要望にお応えし改良した、NEWモデルとなります。

変更点は、

・置き型→ボルト固定

・ペットボトルを入れてもシフトレバーに干渉なし

・より向上したフィット感

です。

ふんわりクッションのアームレストで長時間運転の負担を軽減し、LEDライトで暗闇でも快適な車内を実現。シガーソケットに差し込むだけで使えるシンプル設計で、運転中の操作にも支障をきたしません。

【製品情報】

参考販売価格：23,800円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/598EB77B-B005-47D4-BA52-B4E6E348DFEB?channel=PRT-A1623HICRC楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1623hicrc/Yahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1623hicrc-bk-ac.html

設置イメージ（Before/After）

設置イメージ（Before/After）

開発の背景

多くのお客様からいただいたご意見をもとに、当社ハイエース用コンソールをリニューアルいたしました。ボルトでの固定、ドリンクを置いてもシフトレバーに干渉しないホルダー配置の見直しや、車体へのフィット感を高める寸法の最適化など、何度も実車でのフィッティングを重ねて商品化しています。

お客様の声に真摯に向き合い、より使いやすく進化させた、こだわりのコンソールボックスです。

一度使ったらもう戻れない。

置くだけで変わる。

車種専用。

ピッタリフィットのコンソールボックス。

一度使ったらもう戻れない。

選ばれる7つの理由

- ピッタリフィット- 3分で設置完了- 大容量収納- LEDライト搭載- 快適アームレスト- 1台3役の充電ポート- ワイヤレス充電選ばれる7つの理由

こんなお悩みありませんか？

- 車内がいつも散らかる- フィットするのか心配- 取り付けは簡単にしたいこんなお悩みありませんか？

ピッタリフィット

ミリ単位でサイズ計測を行い、ズレやぐらつきを極限まで軽減。

ピッタリフィット

CRAFTWORKSのこだわり

- ペットボトルを入れてもシフトレバーに干渉しません。- シートベルトに干渉しません。CRAFTWORKSのこだわり

3分で設置完了

純正センターコンソールを外してボルトで固定します。

3分で設置完了

取付手順

・STEP 1

4本のボルトを外し、純正コンソールを取り外します。

・STEP 2

商品を純正コンソールのあった場所に乗せます。

・STEP 3

フタを開け、付属のボルト4本を純正のネジ穴にドライバーで固定します。

・STEP 4

ネジ穴カバーを2箇所付けて取り付け完了。

取付手順

大容量収納で車内スッキリ

車内でいつも散らかる、あらゆる小物を収納。

干渉0・運転にも支障なし。

大容量収納で車内スッキリ

シガーソケットに差し込むだけ！

干渉0・運転にも支障なし。

LEDライト搭載

暗闇でも快適な車内を実現。

LEDライト搭載

快適アームレスト

ふんわりクッションがしっかりフィット。

毎日のドライブをサポートします。

快適アームレスト

1台3役の充電ポート

USB-A、USB-C、シガーソケットの充電ポートを1台に集約。

本体の電源ONでUSB-A、USB-Cポートは優しく点灯します。

1台3役の充電ポート

ワイヤレス充電

ケーブルの散らかりから解放。

スマートにデバイスを充電できます。

※ワイヤレス対応のみ

ワイヤレス充電

適合車種/型式/グレード/年式

適合車種



[適合車種]

TOYOTA/トヨタ ハイエース/HIACE

・ハイエース（標準ボディ）

・レジアスエース（標準ボディ）



MAZDA/マツダ

・ボンゴブローニィバン



[適合型式]

H200系 1型～9型



[適合グレード]

スーパーGL GL



[適合年式]

ハイエース/レジアスエース 2004年8月（平成16年8月）～

ボンゴブローニィバン 2019年5月（令和1年5月）～



※型式は車検証をご確認ください。

※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。

注意）DXの前列シート3人掛け（カタログ上3人、3/6人、3/6/9人と記載）には適合しません。

注意）ワイドボディ適合不可。

製品詳細

製品詳細



[製品詳細]

商品素材 ABS樹脂、合成皮革、MDF(中密度繊維板)

商品カラー ブラック

USB電力 PD(5V 4A 20W) QC(5V 4.5A 22.5W)

タイプA ×3・タイプC×1・シガーソケット×1



注意）サイズは、計測方法によって若干異なる場合がございます。

商品画像（ワイヤレス充電なし）商品画像（ワイヤレス充電あり）

他商品の展開

「保冷保温収納ボックス」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000079792.html

「断熱アルミシート」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001023.000079792.html

ミライース専用 「LEDコンソールボックス」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001029.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/