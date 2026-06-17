やわらぎ斎場、「Age-Well HOKKAIDO」出展レポート　AIと一緒に“自分らしいお別れ” や家族とのつながりを考える体験ブースを実施

株式会社あいプラン

株式会社あいプランが運営する「やわらぎ斎場」は、2026年5月23日（土）・24日（日）に札幌市中央区で開催された多世代共創フェス「Age-Well HOKKAIDO」に出展しました。当日は、AIを活用して来場者と一緒に“自分らしいお別れ”を考える体験ブースを実施。好きなことや大切にしているものをもとに、AIがその人らしいお別れのイメージを形にすることで、人生の節目や家族との会話について、自然に、前向きに考える機会となりました。

株式会社あいプラン（本社：札幌市）が運営する「やわらぎ斎場」は、2026年5月23日（土）・24日（日）、札幌市中央区のSAPPORO CULTURE FARM／凹場anaBaで開催された多世代共創フェス「Age-Well HOKKAIDO」に出展しました。

あいプラン・やわらぎ斎場ブースでご案内する様子

「Age-Well HOKKAIDO」は、世代を越えた挑戦と共創を生み出すイベント「Age-Well Festival」の地方展開として、北海道で初開催されたイベントです。「誰もが前向きに歳を重ねられる社会」をテーマに、子どもからシニアまで多世代がともに楽しみ、学び、挑戦する“発見のフェスティバル”として開催されました。

やわらぎ斎場のブースでは、AIを活用し、ご来場いただいた方と一緒に「自分らしいお別れ」を考える体験企画を実施しました。

葬儀というと、形式やしきたりを重んじるもの、あるいは年齢を重ねてから考えるものという印象を持たれることも少なくありません。一方で近年は、家族構成や価値観の多様化により、「自分らしく見送られたい」「大切な人らしい時間にしたい」といった声も広がっています。

また、コロナ禍を経て、葬儀の少人数化が進み、「小さくてよい」「参列者は身内のみで」「家族に迷惑をかけたくない」といった考え方も増えています。そうした想いも大切にしながら、やわらぎ斎場では、お別れの時間を“負担”としてだけではなく、ご家族がその人らしさを振り返り、想いを共有する大切な機会として考えています。

当日のあいプラン・やわらぎ斎場ブース自社新ブランド・サムライ煎兵衛

今回のブースでは、あえて「葬儀」という言葉を前面に出すのではなく、来場者の好きなこと、大切にしているもの、理想の雰囲気、家族と過ごした思い出などを伺いながら、AIを活用して“自分らしいお別れ”のイメージを一緒に考えました。

趣味や思い出の場所、好きな音楽、色、季節、家族との過ごし方など、その人らしさにつながる要素をもとに、AIが自由な発想でお別れのアイデアを提案。来場者の皆さまには、葬儀を「悲しみの場」としてだけでなく、「人生を振り返り、大切な人とのつながりを感じる場」として考えていただくきっかけとなりました。

幅広い世代の方にお立ち寄りいただきました各ブースをまわるスタンプラリーも開催トークショーの様子

当日は、シニア世代の方だけでなく、若い世代やご家族連れの方にもブースへお立ち寄りいただきました。AIを通じてお別れのアイデアを形にするという新しい体験に関心を持っていただき、普段はなかなか話題にしづらい人生の節目についても、世代を問わず自然で前向きな会話が生まれました。

やわらぎ斎場が今回のブースで大切にしたのは、葬儀そのものを提案することだけではなく、一人ひとりがお別れの時をどう考えているかを周囲に伝える“新しいきっかけ”をつくることです。元気なうちから、自分の好きなことや大切にしている想いを言葉にしておくことは、もしもの時に家族が迷わず、その人らしい時間をつくる手がかりにもなります。

AIという身近で新しい技術を通じて、ご自身やご家族が「お別れのとき」をどのように考えているのか、どのようなイメージを持っているのかを知る機会になったのではないでしょうか。

やわらぎ斎場では、これまでも地域に根ざした葬儀サービスを提供し、ご家族の想いに寄り添うお別れの時間づくりに取り組んできました。今後もあいプランおよびやわらぎ斎場は、冠婚葬祭に関わるサービスの提供にとどまらず、地域の皆さまとの対話を大切にしながら、人生のさまざまな節目に寄り添う取り組みを続けてまいります。

■スタッフコメント

やわらぎ斎場 担当者

昨今は、葬儀のかたちも多様化し、「小さく行いたい」「家族に負担をかけたくない」といった声を伺うことが増えています。その想いも大切にしながら、私たちは、お別れの時間を“負担”ではなく、家族がその人らしさを振り返り、想いを共有する大切な時間として考えています。

今回のブースでは、AIという新しい入口を通じて、好きなことや大切にしているもの、家族との思い出などを楽しく言葉にしながら、“自分らしいお別れ”を皆様と一緒に考えました。普段は少し話しづらいテーマでも、AIをきっかけにすることで、世代を問わず自然に会話が生まれたことが印象的でした。

自分らしさや家族とのつながりを見つめ直すことは、これからの日々をより前向きに過ごすことにもつながると思います。今回の体験が、人生の節目や家族との会話について考えるきっかけになればうれしく思います。

【出展概要】

出展ブランド： やわらぎ斎場

出展内容： AIを活用し、来場者と一緒に“自分らしいお別れ”を考える体験型ブース

目的： AIを活用した対話を通じて、“自分らしいお別れ”や家族との会話について、世代を問わず自然に、前向きに考えるきっかけを提供すること

対象： イベントに来場された幅広い世代の皆さま

■イベント概要

Age-Well HOKKAIDO

開催日： 2026年5月23日（土）・24日（日） 10：00～17：00

会場： SAPPORO CULTURE FARM／凹場anaBa（北海道札幌市中央区北2条西4丁目1番）

内容： 「挑戦と発見」をテーマとした多世代共創フェスティバル

参加費： 無料（一部ワークショップ・物販は有料）

主催： Age-Well HOKKAIDO実行委員会（株式会社AgeWellJapan、サツドラホールディングス株式会社、株式会社SOUSHINホールディングス）

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和5年（1930年）、札幌市で仕出し業として創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

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