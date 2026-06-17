【リゾナーレ小浜島】日本最南西端の特等席で仰ぐ、茜色のトワイライトから満天の星へ。空の色を独占する、1日1組限定の「うつろい絶景ディナー」今年も開催

星野リゾート特別な夜を彩る、「うつろい絶景ディナー」

碧の島時間に憩う離島のプライベートリゾート「リゾナーレ小浜島」は、2026年9月15日～10月31日の期間、日本最南西端の特等席で、茜色のトワイライトから満天の星へ空の色を独占する、1日1組限定の「うつろい絶景ディナー」今年も開催します。会場となるのは、西表島に沈みゆく夕日から満天の星へと移り変わる空を間近に感じる1日1組限定の特等席です。2年目となる今年は、料理をより一層引き立てるシャンパーニュやワインのペアリングに加え、締めくくりには沖縄の蒸留酒と南国素材を組み合わせた「デザートカクテル」が新たに登場。大切な人との記念日や特別な旅を彩り、五感で「うつろい」を味わう、進化を遂げた食体験を提供します。

特徴1 刻々と表情を変える空を仰ぐ、1日1組限定の特等席沈み行く夕日を望む特等席満天の星のもとの特等席

茜色の夕日から、日没後に広がる無数の星々まで、刻々と表情を変える空の絶景を独り占めできる1日1組限定の特等席が今年も登場します。 ホテルに併設するゴルフ場「小浜島カントリークラブ」の丘の上に設置された席は、周囲に遮るものがなく、八重山諸島の自然が織りなす壮大なパノラマを堪能できる自分たちだけの空間です。 心地よい秋風を感じながら、非日常の贅沢な時間を過ごせます。

特徴2 八重山の食材を活かした、特別な日を彩るショートコースディナー月桃で包んで焼き上げたメイン料理

絶景を望む特等席では、八重山ならではの食材を使用したショートコースディナーを用意します。 メインディッシュには、沖縄で親しまれる「月桃（げっとう）」の葉で包み焼き上げることで、爽やかで芳醇な香りをまとわせたステーキを提供。 デザートにはジーマミー豆腐を用いたパンナコッタなど、ローカルな要素を取り入れつつ、記念日などの特別な夜を華やかに彩る料理を揃えました。

特徴3 料理を引き立てるワインペアリングと、星空の下で余韻に浸るデザートカクテル景色とともに味わうペアリングドリンク

ドリンクは料理に合わせ、シャンパーニュからワインへと繋ぐアルコールペアリングを提供します。今年は新たに、美しい景色とともに、最後の一口まで贅沢な余韻を楽しめるよう、デザートの際には沖縄の蒸留酒をベースにしたオリジナルカクテルが登場。泡盛とマンゴーがメインの南国フルーツ、さらにヒパーチ（島コショウ）などのスパイスを組み合わせた一杯が、特別な夜を締めくくります 。

「うつろい絶景ディナー」概要

期間 ：2026年9月15日～10月31日

料金 ：1名30,000円（税・サービス料込み）

含まれるもの：ショートコースディナー、ワインペアリング、デザートカクテル

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarekohamajima/）にて、

7日前までに要予約。

時間 ：9月15日～9月30日 17:45～20:45

10月1日～10月31日 17:30～20:30

定員 ：1日1組限定（1組4名まで）

対象者 ：宿泊者

備考 ：天候により、開催が中止になる場合があります。

小浜島カントリークラブ

小浜島カントリークラブ全景

沖縄県八重山諸島の小浜島に位置する、日本最南西端のゴルフ場。年間を通して温暖な気候環境のも

と、八重山諸島で唯一ラウンドプレーを満喫することができます。碧く煌びやかな海や南国らしい植物

に彩られ、自然の趣を心ゆくまで感じることができるゴルフ場です。

所在地：〒907-1221 沖縄県八重山郡竹富町小浜2954

電話 ：0980-84-6314

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarekohamajima/sp/golf/

リゾナーレ小浜島

リゾナーレ小浜島 施設全景

日本最南西端の島々、沖縄県八重山諸島に位置するビーチリゾート。「ゆくるエキゾチックリゾート」をコンセプトに、沖縄離島のゆったりとした時の流れに身を委ねる滞在を楽しめます。現代人に合わせた小浜島ならではの文化体験や、国内最大のサンゴ礁「石西礁湖(せきせいしょうこ)」が織りなす絶景に浸り、滞在を通して自分らしくチューニングされる、ここにしかない旅が叶います。

所在地 ：〒907-1221 沖縄県八重山郡竹富町小浜2954

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：60室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

料金 ：1泊20,700円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：石垣港離島ターミナルより小浜港行きフェリーにて25分、小浜港から送迎バスにて約10分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarekohamajima/

「リゾナーレ」とは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。

コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。2025年12月開業のリゾナーレ下関を含め、現在国内外で8施設を展開。2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレは国内外8施設に展開