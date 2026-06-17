映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」主題歌、Aぇ! group「でこぼこライフ」　6月17日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Aぇ! groupの4th Single「でこぼこライフ」を6月17日（水）に発売します。

現在、全国8都市30公演でアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」を開催しているAぇ! group。

今作のリード曲であり、6月12日（金）に全国公開されたAぇ! groupのグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌でもある「でこぼこライフ」は、Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、「急がば回って、ザッツ・オーライ(ハート)」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ / ドンウォーリー・ガールズ」など、ポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞で背中を押してくれる応援ソングです。

共通カップリング曲「PRIDE」は、Aぇ! groupがアイドルでありながら“バンド”というスタイルに向き合うきっかけとなり、その後の活動における大きな武器へとつながった、ジュニア時代から大切に歌い続けてきた楽曲です。

ファンの間でも長く愛され続けており、ジュニアCHANNELで公開されているライブ映像の再生回数は1,900万回を超えるなど、グループを象徴する代表曲のひとつとなっています。

本作は、初回限定盤A・初回限定盤B・初回限定盤C、通常盤に加え、映画公開を記念した特別仕様として「おそ松さん」描き下ろしアニメジャケットの「おそ松さん盤」を含む、全5形態でリリースされます。

「おそ松さん盤」のジャケットは、映画ポスタービジュアルをもとに、数々の作品を手がけるスタジオぴえろが描き下ろしたもので、作品の世界観を色濃く反映したビジュアルとなっています。

初回限定盤Cには、メンバーが2組に分かれて語り合う特典映像「俺たちのPRIDE対談」を収録。グループへの想いや、活動を通して感じてきた“PRIDE”について本音で語り合い、真剣な表情で互いへの想いを言葉にするシーンなど、ここでしか見られないリアルなトークが収められています。

Aぇ! groupは、5月11日（月）より楽曲サブスク配信をスタート。デビューシングル「《A》 BEGINNING」をはじめ、これまで発表してきた44曲に加え、最新シングル「でこぼこライフ」まで、全45曲が一挙配信されています。

サブスク解禁スペシャルサイト：https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/subscription/



Aぇ! group 「でこぼこライフ」Official Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=M-ATyBXMzg0 ]

Aぇ! group - でこぼこライフ (Dance Practice)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vm3wUSA6Ja8 ]

Aぇ! group - 「PRIDE」Official Music Video

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=g9PQ_UXGZ2A ]

Aぇ! group「俺たちのPRIDE対談」Digest

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=JDUziQdvO0Q ]

Aぇ! group 4th Single「でこぼこライフ」

2026年6月17日（水）発売

https://lnk.to/ae_dekobokolife

＜初回限定盤A＞

CD+Blu-ray：UPCA-9016/1,980円（税込）

CD+DVD：UPCA-9017/1,683円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録

●Blu-ray / DVD(共通)

「でこぼこライフ」 Music Video

「でこぼこライフ」 Music Video Making

「でこぼこライフ」Music Video (Solo ver.)

＜初回限定盤B＞

CD+Blu-ray：UPCA-9018/1,980円（税込）

CD+DVD：UPCA-9019/1,683円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録

●Blu-ray / DVD(共通)

「PRIDE」 Music Video

「PRIDE」 Making Video Making

＜初回限定盤C＞

CD+Blu-ray：UPCA-9020/1,980円（税込）

CD+DVD：UPCA-9021/1,683円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録

●Blu-ray/DVD（共通）

「俺たちのPRIDE対談」

「でこぼこライフ」Photoshoot Making

＜通常盤＞

CD：UPCA-5004/1,243円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録

＜おそ松さん盤＞

CD: UPCA-5005/1,000円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

＜通常特典（形態別/先着）＞

■特典

[初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）]

でこぼこシール

※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール

[初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）]

Aぇ! group缶ミラー

[初回限定盤C（Blu-ray/DVD共通）]

Aぇ! groupアクリルチップ

※メンバーの顔(ソロ4種)絵柄のアクリルチップ

[通常盤]

ステッカーシート

※全員集合写真＆メンバーソロ写真他

[おそ松さん盤]

フィルム風シート

※映画のフィルム風シート(メンバーソロ４種)

■受付期間

2026年4月6日(月)18:00～先着でなくなり次第終了

■通常特典について

※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。

※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。

※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。

※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。

公演概要

Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway

[神奈川] 横浜アリーナ

2026年7月4日(土) 18:00開演

2026年7月5日(日) 12:30開演/17:00開演

2026年7月6日(月) 18:00開演

2026年7月7日(火) 12:30開演/17:00開演

[静岡] エコパアリーナ

2026年7月11日(土) 18:00開演

2026年7月12日(日) 12:30開演/17:00開演

Aぇ! group 「でこぼこライフ」Special Movie

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=AEDHtt5QDfk ]

Aぇ! group Information

■UNIVERSAL MUSIC アーティストページ：https://www.universal-music.co.jp/aegroup/

■YouTube：https://www.youtube.com/@Aegroup_official

■TikTok: https://www.tiktok.com/@aegroup_official

■X：https://twitter.com/Aegroupofficial

■Instagram：https://www.instagram.com/aegroup_official_0515